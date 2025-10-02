Từ nay đến Tết Trung thu (Rằm tháng 8 dương lịch), 3 con giáp xóa bỏ vận đen, may mắn tràn trề, làm ăn tấn tới, tiền bạc chất chồng, cuộc đời hanh thông

Từ nay đến Tết Trung thu (Rằm tháng 8 dương lịch), người tuổi Thìn được Chính Tài nâng đỡ, sự cố gắng suốt một thời gian dài của bạn được cấp trên công nhận và đánh giá cao. Thời gian này, bạn có thể nhận được tiền thưởng, còn tương lai, bạn sẽ tiến xa hơn nữa, bước tới một vị trí khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Mộc sinh Hỏa chứng tỏ mối quan hệ giữa người tuổi Thìn và gia đình rất hòa hợp. Dù là khi bất đồng ý kiến, các thành viên trong gia đình bạn luôn bình tĩnh thảo luận để tìm ra tiếng nói chung chứ không tranh cãi lớn tiếng. Tình cảm của bạn và nửa kia cũng rất đáng ngưỡng mộ. Nhiều khi hai người có thể đoán được suy nghĩ và cảm nhận của nhau mà không cần đối phương phải cất lời.

Con giáp tuổi Ngọ

Từ nay đến Tết Trung thu (Rằm tháng 8 dương lịch), ảnh hưởng của Lục Xung không hề nhỏ, do đó người tuổi Ngọ nên giữ thái độ khiêm tốn, nếu muốn bày tỏ ý kiến cá nhân cũng phải điềm đạm. Chính bạn cũng không chắc chắn được thông tin mình biết là đúng hay sai, do đó không nên lớn tiếng làm gì.

Ảnh minh họa: Internet

Chính Quan đang hỗ trợ cho con giáp tuổi Ngọ đang theo đuổi sự nghiệp tìm ra con đường tiến thân hợp lý, rút ngắn thời gian và tiền bạc. Những ai đang thi cử cũng dễ có được kết quả như ý tại thời điểm này.

Con giáp tuổi Hợi

Từ nay đến Tết Trung thu (Rằm tháng 8 dương lịch), tuổi Hợi được tam hội che chở, xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa nhờ bản tính chân thật, tốt bụng. Con giáp này luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác nếu có ai đó gặp phải khó khăn nên nhận được sự yêu mến của rất nhiều người.

Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ được quý nhân trong ngày mới hôm nay. Họ sẽ giúp tuổi Hợi đưa ra những phương hướng đúng đắn cho nghề nghiệp tương lai đồng thời có cách giải quyết vấn đề hiện tại. Chính vì thế nếu có gặp khó khăn, con giáp này cũng không phải lo lắng gì nhiều.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!