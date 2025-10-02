Chuột sa hũ nếp, 3 con giáp gặp tứ hỷ ngũ phúc trong 10 ngày tới, hiên ngang đón hào quang, lộc lá tìm đến tấp nập, tiền đếm mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 02/10/2025 09:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp gặp tứ hỷ ngũ phúc trong 10 ngày tới, hiên ngang đón hào quang, lộc lá tìm đến tấp nập, tiền đếm mỏi tay nhé!

Con giáp tuổi Sửu 

Trong 10 ngày tới, Thiên Tài nâng bước, người tuổi Sửu dễ làm ăn khấm khá nhờ những công việc tay trái. Bạn cố gắng không ngừng nghỉ để cải thiện đời sống và hoàn thiện bản thân. Thời gian, mọi công sức của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Bên cạnh đó, bạn cũng luôn quan tâm và chăm sóc cho mọi người. 

Chuột sa hũ nếp, 3 con giáp gặp tứ hỷ ngũ phúc trong 10 ngày tới, hiên ngang đón hào quang, lộc lá tìm đến tấp nập, tiền đếm mỏi tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hỏa sinh Thổ cho thấy người tuổi này rất hòa hợp với nửa kia của mình. Để giải tỏa căng thẳng và áp lực, bạn không nên giấu mọi chuyện trong lòng mà nên tâm sự và thảo luận cùng người ấy, hai người có thể cùng tìm cách giải quyết mọi vấn đề với nhau.

Con giáp tuổi Dần 

Trong 10 ngày tới, Thiên Tài có thể mang lại vận may bất ngờ cho con giáp tuổi Dần. Bạn nên tận dụng nguồn lực của mình để chớp lấy thời cơ đang có, chớ phí thời gian ba hoa hay giải thích cho người không hiểu chuyện, bạn nên tập trung vào mục tiêu tiền bạc đã đề ra.

Chuột sa hũ nếp, 3 con giáp gặp tứ hỷ ngũ phúc trong 10 ngày tới, hiên ngang đón hào quang, lộc lá tìm đến tấp nập, tiền đếm mỏi tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành tương sinh mang tới sự tích cực trong thái độ của bản mệnh. Những nụ cười vui vẻ của bạn có thể giúp bạn mở ra những cánh cửa, giải quyết những mâu thuẫn, tranh cãi, xóa bỏ những hồ nghi và đem đến những cảm xúc tích cực cho mọi người xung quanh, lẫn chính bản thân bạn. 

Con giáp tuổi Tuất 

Trong 10 ngày tới, vận trình tình cảm của tuổi Tuất không được vượng sắc, các mối quan hệ xã giao không mấy khả quan. Con giáp này có thể nhận ra rằng xung quanh mình có quá nhiều kẻ giả tạo và cần hết sức đề phong để tránh gặp phải những người như thế.

Chuột sa hũ nếp, 3 con giáp gặp tứ hỷ ngũ phúc trong 10 ngày tới, hiên ngang đón hào quang, lộc lá tìm đến tấp nập, tiền đếm mỏi tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này cũng cần quan tâm hơn đến gia đình của mình bằng cách lắng nghe suy nghĩ của nửa kia. Đừng áp đặt những suy nghĩ của mình bắt người khác phải nghe theo, bởi không ai thích phải răm rắp tuân theo lời người khác mà không được nói lên quan điểm của mình.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Tử vi tuần mới (29/9 đến 5/10/2025), 3 con giáp vận ĐỎ nhất, tình - tiền dồi dào, hưởng trọn vinh hoa Phú Quý, sự nghiệp hanh thông, giàu sang bất ngờ

Tử vi tuần mới (29/9 đến 5/10/2025), 3 con giáp vận ĐỎ nhất, tình - tiền dồi dào, hưởng trọn vinh hoa Phú Quý, sự nghiệp hanh thông, giàu sang bất ngờ

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp vận ĐỎ nhất, tình - tiền dồi dào, hưởng trọn vinh hoa Phú Quý, sự nghiệp hanh thông, giàu sang bất ngờ trong tuần mới (29/9 đến 5/10/2025) này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2025, 3 con giáp lộc lá đổ tràn vào nhà, tiền vàng chật két, sự nghiệp lên hương

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2025, 3 con giáp lộc lá đổ tràn vào nhà, tiền vàng chật két, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Sốc với cân nặng của Triệu Lộ Tư, vòng eo nhỏ không tưởng trong 'Hãy Để Tôi Tỏa Sáng'

Sốc với cân nặng của Triệu Lộ Tư, vòng eo nhỏ không tưởng trong 'Hãy Để Tôi Tỏa Sáng'

Sao quốc tế 1 giờ 14 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 3/10/2025, Trời cao an bài, 3 con giáp hồng phúc sâu dày, sự nghiệp bứt tốc như 'ngựa phi mã', suôn sẻ trăm bề hanh thông

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 3/10/2025, Trời cao an bài, 3 con giáp hồng phúc sâu dày, sự nghiệp bứt tốc như 'ngựa phi mã', suôn sẻ trăm bề hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Triệu Lộ Tư nhận được nhiều kịch bản phim mới nhờ thành công của 'Hãy để tôi tỏa sáng'

Triệu Lộ Tư nhận được nhiều kịch bản phim mới nhờ thành công của 'Hãy để tôi tỏa sáng'

Sao quốc tế 2 giờ 14 phút trước
Thấy túi giấy để trước nhà, người đàn ông đi vứt rác lại kiểm tra thì sốc nặng khi phát hiện ra đứa trẻ sơ sinh bên trong

Thấy túi giấy để trước nhà, người đàn ông đi vứt rác lại kiểm tra thì sốc nặng khi phát hiện ra đứa trẻ sơ sinh bên trong

Video 2 giờ 15 phút trước
Va chạm nhẹ, người đi xe đạp tức giận, la hét và tát người đi bộ ngay giữa đường

Va chạm nhẹ, người đi xe đạp tức giận, la hét và tát người đi bộ ngay giữa đường

Video 2 giờ 44 phút trước
Ô tô con bất ngờ tông thẳng vào đuôi xe tải đang dừng đỗ khiến 6 người tử vong, 1 người bị thương

Ô tô con bất ngờ tông thẳng vào đuôi xe tải đang dừng đỗ khiến 6 người tử vong, 1 người bị thương

Video 2 giờ 50 phút trước
Triệu Lộ Tư chưa từng công khai người yêu dù vướng nghi vấn hẹn hò

Triệu Lộ Tư chưa từng công khai người yêu dù vướng nghi vấn hẹn hò

Sao quốc tế 3 giờ 17 phút trước
Tài xế xe buýt bị hành khách đánh, bắt quỳ giữa đường ở Nghệ An

Tài xế xe buýt bị hành khách đánh, bắt quỳ giữa đường ở Nghệ An

Đời sống 3 giờ 22 phút trước
Người phụ nữ la hét thất thanh khi chứng kiến sạt lở núi đè sập toàn bộ ngôi nhà sàn ở Thanh Hóa

Người phụ nữ la hét thất thanh khi chứng kiến sạt lở núi đè sập toàn bộ ngôi nhà sàn ở Thanh Hóa

Video 3 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 3/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phát tài phát lộc, trúng số đổi vận giàu sang, Mão - Thân tiền của hao hụt, sự nghiệp đen đủi đủ đường

Tử vi thứ Sáu 3/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phát tài phát lộc, trúng số đổi vận giàu sang, Mão - Thân tiền của hao hụt, sự nghiệp đen đủi đủ đường

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 2/10/2025, 3 con giáp được Bồ Tát trao quà khủng, vùng vẫy trong biển tiền, công thành danh toại, bạc vàng phủ phê

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 2/10/2025, 3 con giáp được Bồ Tát trao quà khủng, vùng vẫy trong biển tiền, công thành danh toại, bạc vàng phủ phê

Bão Matmo mạnh lên cấp 12 đang di chuyển vào Biển Đông, ảnh hưởng đất liền Việt Nam

Bão Matmo mạnh lên cấp 12 đang di chuyển vào Biển Đông, ảnh hưởng đất liền Việt Nam

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2025, 3 con giáp lộc lá đổ tràn vào nhà, tiền vàng chật két, sự nghiệp lên hương

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2025, 3 con giáp lộc lá đổ tràn vào nhà, tiền vàng chật két, sự nghiệp lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 3/10/2025, Trời cao an bài, 3 con giáp hồng phúc sâu dày, sự nghiệp bứt tốc như 'ngựa phi mã', suôn sẻ trăm bề hanh thông

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 3/10/2025, Trời cao an bài, 3 con giáp hồng phúc sâu dày, sự nghiệp bứt tốc như 'ngựa phi mã', suôn sẻ trăm bề hanh thông

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 3/10/2025, Thần tài trợ mệnh, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, hồng phúc sâu dày

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 3/10/2025, Thần tài trợ mệnh, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, hồng phúc sâu dày

Người tính không bằng trời tính, từ đây đến giữa tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thần Tài sủng ái, gặt hái thành công, rủng rỉnh tiền tiêu

Người tính không bằng trời tính, từ đây đến giữa tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thần Tài sủng ái, gặt hái thành công, rủng rỉnh tiền tiêu

Điểm mặt 3 con giáp luân phiên nhận LỘC của Bồ Tát trong 2 tháng cuối năm 2025, làm sương sương mà có tiền tỷ, Đại Hỷ Lâm Môn, giàu sang vô đối

Điểm mặt 3 con giáp luân phiên nhận LỘC của Bồ Tát trong 2 tháng cuối năm 2025, làm sương sương mà có tiền tỷ, Đại Hỷ Lâm Môn, giàu sang vô đối

Trúng số độc đắc vào 3 ngày cuối tuần (3-5/10/2025), 3 con giáp rũ sạch vận xui, may mắn thấm vào người, sự nghiệp thăng hạng, tiền tỷ về tay

Trúng số độc đắc vào 3 ngày cuối tuần (3-5/10/2025), 3 con giáp rũ sạch vận xui, may mắn thấm vào người, sự nghiệp thăng hạng, tiền tỷ về tay