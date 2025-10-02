Xả thân cứu 3 cháu nhỏ dưới dòng nước xiết, Tổ trưởng an ninh cơ sở tử vong

Đời sống 02/10/2025 05:15

Sau khi cứu được ba cháu nhỏ bị nước cuốn, anh Phan Văn Thành – Tổ trưởng lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở xóm Xuân Hà 1, xã Thành Công, tỉnh Thái Nguyên đã không may bị nước lũ cuốn đi và tử vong.

Chiều 1/10, bà Nguyễn Thị Loan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và đơn vị chức năng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình ông Phan Văn Thành (SN 1989) - Tổ trưởng lực lượng bảo vệ an ninh trật tự xóm Xuân Hà 1, xã Thành Công - người đã không may tử vong trong lúc dũng cảm cứu người bị đuối nước.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 10, từ ngày 29/9, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa to đến rất to trên diện rộng, gây ngập úng tại nhiều địa phương.

Khoảng 7h30 sáng 1/10, tại khu vực xóm Xuân Hà 1, ba cháu nhỏ không may bị nước cuốn trôi. Ngay khi phát hiện sự việc, ông Phan Văn Thành cùng hai người dân địa phương là ông Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Văn Đoán lập tức lao xuống dòng nước để cứu người, bất chấp nguy hiểm.

Xả thân cứu 3 cháu nhỏ dưới dòng nước xiết, Tổ trưởng an ninh cơ sở tử vong - Ảnh 1
Bà Nguyễn Thị Loan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đến thăm, động viên gia đình và truy tặng Bằng khen cho ông Phan Văn Thành - Ảnh: VietNamNet

Nhờ hành động kịp thời và dũng cảm của các ông, ba cháu nhỏ đã được cứu sống an toàn. Tuy nhiên, do mực nước sâu và dòng chảy mạnh, ông Thành bị đuối sức và bị cuốn trôi. Đến khoảng 9h sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy ông, nhưng không may ông đã không qua khỏi.

Tại gia đình ông Phan Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Loan đã gửi lời chia buồn sâu sắc, ghi nhận tinh thần dũng cảm, hành động cao đẹp của ông Thành trong việc cứu người. Bà cũng động viên gia đình nén đau thương, sớm ổn định cuộc sống.

Bà Nguyễn Thị Loan cũng trao tặng Bằng khen cho hai công dân Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Văn Đoán

Ghi nhận tinh thần dũng cảm cứu người, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã quyết định truy tặng Bằng khen cho ông Phan Văn Thành và trao Bằng khen cho hai công dân Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Văn Đoán vì có thành tích xuất sắc trong công tác cứu người bị đuối nước tại xã Thành Công.

