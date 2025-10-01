TIN MỚI: Bão số 11 vào Biển Đông cuối tuần này

Đời sống 01/10/2025 16:15

Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo trong khoảng ngày 4-6/10, khu vực Bắc Biển Đông có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14 do ảnh hưởng của bão số 11.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia của Việt Nam, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão trong khoảng đêm nay và sáng mai.

Dự báo đến 10h sáng mai (2/10), tâm bão trên khu vực vùng biển phía đông đảo Luzon với cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Bão sau đó tăng tốc, di chuyển khoảng 20-25km/h theo hướng tây tây bắc và tiếp tục mạnh thêm. Đến 10h ngày 3/10, tâm bão trên khu vực vùng biển phía đông của Philippines, áp sát đảo Luzon với cường độ cấp 9, giật cấp 11.

Dự báo trong khoảng đêm ngày 3, sáng ngày 4/10 (thứ Bảy tuần này), bão sẽ vượt qua đảo Luzon của Philippines để vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 11.

Hiện nay có hai kịch bản có xác suất cao nhất xảy ra. Một kịch bản, bão sẽ di chuyển ổn định theo hướng tây tây bắc, hướng về vịnh Bắc Bộ và khu vực Đông Bắc Bộ của nước ta. Một kịch bản khác là bão đi lên khu vực phía nam của Trung Quốc.

TIN MỚI: Bão số 11 vào Biển Đông cuối tuần này - Ảnh 1
Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25-30km, đi vào Biển Đông và tiếp tục có khả năng mạnh thêm.

Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo ngày 3/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 2,5-4,5m, biển động mạnh.

Đặc biệt trong khoảng ngày 4-6/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14 do ảnh hưởng của bão số 11.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Dùng xe đặc chủng, cảnh sát giao thông đưa bé trai xuất huyết não đi cấp cứu

Dùng xe đặc chủng, cảnh sát giao thông đưa bé trai xuất huyết não đi cấp cứu

Ngày 1/10, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, cán bộ đơn vị đã hỗ trợ khẩn cấp, đưa một bé đi cấp cứu kịp thời.

Xem thêm
Từ khóa:   dự báo thời tiết bão số 11 tin moi

TIN MỚI NHẤT

Vợ bầu bì chịu nóng vì chồng nhường máy lạnh cho em gái ly dị khiên tôi vô cùng uất ức

Vợ bầu bì chịu nóng vì chồng nhường máy lạnh cho em gái ly dị khiên tôi vô cùng uất ức

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Đang đắm chìm trong tình yêu, tôi phát hiện ra bí mật quá khứ của bạn trai

Đang đắm chìm trong tình yêu, tôi phát hiện ra bí mật quá khứ của bạn trai

Tâm sự 2 giờ 9 phút trước
Không hiểu vì sao vợ luôn lấy gối che mặt khi gần gũi, tôi "sốc ngất" với sự thật được hé lộ

Không hiểu vì sao vợ luôn lấy gối che mặt khi gần gũi, tôi "sốc ngất" với sự thật được hé lộ

Tâm sự 2 giờ 25 phút trước
Trấn Thành, Trường Giang góp tổng cộng 800 triệu giúp đồng bào sau bão Bualoi

Trấn Thành, Trường Giang góp tổng cộng 800 triệu giúp đồng bào sau bão Bualoi

Hậu trường 3 giờ 54 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 2/10/2025, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đổi đời sung túc

Sau ngày mai, thứ Năm 2/10/2025, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đổi đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Tiểu tam dọa tự tử, nhắm mục tiêu khiến chị dâu tôi vướng vòng lao lý

Tiểu tam dọa tự tử, nhắm mục tiêu khiến chị dâu tôi vướng vòng lao lý

Tâm sự 4 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2025, 3 con giáp được Trời thương Phật độ, vận đỏ như son, mua nhà tậu xe chỉ là chuyện nhỏ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2025, 3 con giáp được Trời thương Phật độ, vận đỏ như son, mua nhà tậu xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 24 phút trước
Vật thể bí ẩn như một "quả cầu lửa" rực sáng rơi từ trên trời xuống London

Vật thể bí ẩn như một "quả cầu lửa" rực sáng rơi từ trên trời xuống London

Video 7 giờ 0 phút trước
Xe tải đâm trúng ô tô con, hất lên không trung rồi rơi khỏi đường cao tốc khiến 2 người thương vong

Xe tải đâm trúng ô tô con, hất lên không trung rồi rơi khỏi đường cao tốc khiến 2 người thương vong

Video 7 giờ 17 phút trước
Thót tim khoảnh khắc voi dữ lao vào tấn công, lật úp thuyền của 4 du khách khiến người xem sợ khiếp vía

Thót tim khoảnh khắc voi dữ lao vào tấn công, lật úp thuyền của 4 du khách khiến người xem sợ khiếp vía

Video 7 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 2/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ lộc lá đầy tay, tiền vào như nước, Mão - Thân tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc bất ngờ

Tử vi thứ Năm 2/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ lộc lá đầy tay, tiền vào như nước, Mão - Thân tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc bất ngờ

Xe tải đâm trúng ô tô con, hất lên không trung rồi rơi khỏi đường cao tốc khiến 2 người thương vong

Xe tải đâm trúng ô tô con, hất lên không trung rồi rơi khỏi đường cao tốc khiến 2 người thương vong

NÓNG: Bão số 10 vừa qua, tiền thân bão số 11 tăng cấp nhanh, nguy cơ ảnh hưởng Bắc Bộ

NÓNG: Bão số 10 vừa qua, tiền thân bão số 11 tăng cấp nhanh, nguy cơ ảnh hưởng Bắc Bộ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người phụ nữ đuối nước thương tâm tại xã Hoằng Phú – Thanh Hóa

Người phụ nữ đuối nước thương tâm tại xã Hoằng Phú – Thanh Hóa

Lời khai bất ngờ của đối tượng sát hại người đàn ông ở công viên

Lời khai bất ngờ của đối tượng sát hại người đàn ông ở công viên

Dùng xe đặc chủng, cảnh sát giao thông đưa bé trai xuất huyết não đi cấp cứu

Dùng xe đặc chủng, cảnh sát giao thông đưa bé trai xuất huyết não đi cấp cứu

Khám xét nhà đối tượng hoạt động kêu gọi từ thiện không minh bạch

Khám xét nhà đối tượng hoạt động kêu gọi từ thiện không minh bạch

Xót xa bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại ngôi miếu ở Khánh Hòa

Xót xa bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại ngôi miếu ở Khánh Hòa

Nóng: Phụ nữ độc thân được quyền sinh con bằng IVF từ 1/10

Nóng: Phụ nữ độc thân được quyền sinh con bằng IVF từ 1/10