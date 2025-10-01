TIN MỚI: Bão số 11 vào Biển Đông cuối tuần này

Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo trong khoảng ngày 4-6/10, khu vực Bắc Biển Đông có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14 do ảnh hưởng của bão số 11.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia của Việt Nam, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão trong khoảng đêm nay và sáng mai.

Dự báo đến 10h sáng mai (2/10), tâm bão trên khu vực vùng biển phía đông đảo Luzon với cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Bão sau đó tăng tốc, di chuyển khoảng 20-25km/h theo hướng tây tây bắc và tiếp tục mạnh thêm. Đến 10h ngày 3/10, tâm bão trên khu vực vùng biển phía đông của Philippines, áp sát đảo Luzon với cường độ cấp 9, giật cấp 11.

Dự báo trong khoảng đêm ngày 3, sáng ngày 4/10 (thứ Bảy tuần này), bão sẽ vượt qua đảo Luzon của Philippines để vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 11.

Hiện nay có hai kịch bản có xác suất cao nhất xảy ra. Một kịch bản, bão sẽ di chuyển ổn định theo hướng tây tây bắc, hướng về vịnh Bắc Bộ và khu vực Đông Bắc Bộ của nước ta. Một kịch bản khác là bão đi lên khu vực phía nam của Trung Quốc.

Theo thông tin từ báo Dân trí, từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25-30km, đi vào Biển Đông và tiếp tục có khả năng mạnh thêm.

Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo ngày 3/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 2,5-4,5m, biển động mạnh.

Đặc biệt trong khoảng ngày 4-6/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14 do ảnh hưởng của bão số 11.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

