Quy định mới này được đưa vào Nghị định 207 của Chính phủ, có hiệu lực từ 1/10, đánh dấu bước tiến lớn trong quyền sinh sản của phụ nữ độc thân tại Việt Nam. Trước đây, Nghị định 10/2015 quy định phụ nữ độc thân có quyền sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) khi có chỉ định của bác sĩ chuyên khoa. Nay, chỉ cần họ có nguyện vọng là đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản này.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, từ tháng 10/2025, phụ nữ độc thân có quyền tiếp cận kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, bao gồm đông lạnh trứng, thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) nếu có nhu cầu và nguyện vọng.

Cụ thể, tại Điều 3 Nghị định 207/2025/NĐ-CP, nguyên tắc áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản và mang thai hộ vì mục đích nhân đạo như sau:

Như vậy, quy định mới này mở rộng quyền chủ động làm mẹ, không còn ràng buộc lý do y tế, phù hợp hơn với xu hướng xã hội hiện đại và nhu cầu cá nhân của phụ nữ độc thân.

- Việc thực hiện hiến tinh trùng, hiến noãn, hiến phôi trong kỹ thuật hỗ trợ sinh sản phải tuân theo nguyên tắc chỉ được hiến tại một cơ sở được phép lưu giữ tinh trùng, lưu giữ noãn, lưu giữ phôi.

- Tinh trùng, noãn, phôi hiến chỉ được sử dụng cho một phụ nữ hoặc một cặp vợ chồng để sinh con.

- Việc hiến và nhận tinh trùng, hiến và nhận phôi được thực hiện trên nguyên tắc vô danh giữa người hiến và người nhận.

- Chỉ thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản đối với các cặp vợ chồng vô sinh hoặc có chỉ định về y tế và phụ nữ độc thân có nguyện vọng.

Bên cạnh đó, Nghị định 207/2025/NĐ-CP còn quy định cụ thể điều kiện y tế, hồ sơ để thực hiện IVF, mang thai hộ.

Một em bé chào đời đêm giao thừa tại Bệnh viện Từ Dũ -Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VnExpress, kỹ thuật IVF được thực hiện tại Việt Nam từ năm 1998, đến nay đã có trên 150.000 trẻ ra đời từ kỹ thuật này, theo số liệu của Bộ Y tế. Hiện toàn quốc có hơn 50 cơ sở hỗ trợ sinh sản, làm chủ nhiều kỹ thuật tiên tiến trên thế giới, tỷ lệ điều trị IVF thành công ngày càng tăng, lên đến 70%.

Thực tế phụ nữ độc thân thụ tinh ống nghiệm để sinh con đã được thực hiện nhiều năm nay. Với phương pháp này, bác sĩ lấy trứng của người phụ nữ thụ tinh ống nghiệm với tinh trùng vô danh để tạo thành phôi. Tinh trùng vô danh là mẫu tinh trùng hiến trong ngân hàng tinh trùng, đảm bảo nguyên tắc giữ kín thông tin.

Nhiều trung tâm hỗ trợ sinh sản như Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Phụ sản Hà Nội, Bưu Điện, Trung tâm hỗ trợ sinh sản và Công nghệ mô ghép, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội... ghi nhận số phụ nữ độc thân gửi trứng chờ sinh con ngày càng nhiều. Tại Bưu Điện, trữ trứng cho khoảng 350 trường hợp, trung bình mỗi tháng tiếp nhận 5-7 trường hợp.

Đông lạnh trứng là phương pháp được thực hiện nhằm bảo tồn khả năng mang thai của phụ nữ. Trứng lấy từ buồng trứng sẽ được đông lạnh và bảo quản trong thời gian dài, khi cần thiết sẽ được rã đông, thụ tinh nhân tạo với tinh trùng để tạo thành phôi và cấy vào tử cung người phụ nữ. Nhờ trữ đông trứng, phụ nữ có thể thụ thai, làm mẹ và sinh con khỏe mạnh dù đã qua ngưỡng tuổi phù hợp.