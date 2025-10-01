Khẩn trương tìm kiếm 3 công nhân bị lũ cuốn mất tích trên cao tốc

Đời sống 01/10/2025 11:20

Chiều 30/9, đồng chí Lê Hải Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác khắc phục hậu quả do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 10 tại xã Đức Long. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành và xã Đức Long.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, chiều tối 30/9, ông Lê Hải Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đã trực tiếp thị sát tại xã Đức Long để kiểm tra công tác khắc phục hậu quả do hoàn lưu bão số 10. Tại đây, ông đặc biệt lưu ý vụ lũ quét xảy ra ở khu vực Ban điều hành Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh (xóm Bản Néng, xã Đức Long) khiến 3 người mất tích.

Theo báo cáo, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã được huy động tham gia tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Riêng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh Cao Bằng đã triển khai 150 cán bộ, chiến sĩ cùng 3 xuồng máy, phao cứu sinh và áo phao để tích cực cứu hộ. Tuy nhiên, địa hình hiểm trở cộng với nước lũ dâng cao khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn, trong khi mưa vẫn chưa ngớt.

Đến sáng 1/10, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy 3 nạn nhân: Nguyễn Viết Trường (SN 2002, trú tại Ba Vì, Hà Nội); Đinh Thị Hải (SN 1989, trú tại Ý Yên, Nam Định); và Lý Lê Anh Tú (SN 2002, trú tại Na Rì, Thái Nguyên).

Khẩn trương tìm kiếm 3 công nhân bị lũ cuốn mất tích trên cao tốc - Ảnh 1
Nhân dân vùng bão lũ nhận được sự quan tâm, động viên của lãnh đạo tỉnh Cao Bằng - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ Vietnam+, đến 15 giờ ngày 30/9, toàn tỉnh ghi nhận 2 người chết, 2 người bị thương và 3 người mất tích.

Trên địa bàn có 610 căn bị thiệt hại, ảnh hưởng; hơn 987ha cây trồng bị thiệt hại; 10 điểm trường bị ảnh hưởng; gần 150 điểm sạt lở và 45 điểm ngập úng; nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị chia cắt.

Lực lượng chức năng đã huy động gần 1.000 cán bộ, chiến sỹ và nhiều phương tiện, hỗ trợ di dời hơn 800 hộ dân, học sinh và giáo viên ra khỏi vùng ngập lụt; bảo đảm lương thực, thực phẩm cho trên 100 hộ bị cô lập

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa đã động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh cùng Ban điều hành Dự án tiếp tục nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Ông yêu cầu các lực lượng khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, huy động đầy đủ phương tiện cần thiết, đồng thời phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia, ổn định tinh thần và chỗ ở cho công nhân.

UBND tỉnh Cao Bằng vừa tổ chức họp khẩn bàn giải pháp ứng phó, khắc phục hậu quả do bão số 10. Tỉnh xác định nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là tìm kiếm cứu nạn, đặt tính mạng người dân lên trên hết nhưng phải tuyệt đối đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia. Đồng thời, các cấp, ngành và đoàn thể tập trung hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại, sớm ổn định đời sống.

 

