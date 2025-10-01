Xót xa bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại ngôi miếu ở Khánh Hòa

Đời sống 01/10/2025 15:33

Một bé gái sơ sinh nặng khoảng 3kg, bị bỏ rơi trong giỏ nhựa phía sau ngôi miếu ở phường Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa), vừa được người dân địa phương phát hiện.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 1/10, ông Trần Hải Đăng - Phó chủ tịch UBND phường Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) - cho biết một bé gái sơ sinh vừa được phát hiện bị bỏ rơi tại ngôi miếu ở phường này. 

Sau khi tiếp nhận, chính quyền địa phương đã phối hợp cùng công an phường đưa cháu đến cơ sở y tế kiểm tra, chăm sóc, sức khỏe hiện bình thường.

Xót xa bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại ngôi miếu ở Khánh Hòa - Ảnh 1
Người dân phát hiện 1 bé gái sơ sinh ở Khánh Hòa bị bỏ rơi phía sau ngôi miếu - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, lúc 2h20 cùng ngày, Công an phường Ninh Hòa nhận được thông tin có một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại một ngôi miếu trên địa bàn, bé gái nặng khoảng 3kg, vừa sinh 3 ngày tuổi.

UBND phường Ninh Hòa cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng xác minh vụ việc, đồng thời lên phương án chăm sóc, bảo vệ tốt nhất cho cháu bé.

Chính quyền cũng thông báo tìm người thân của cháu, nếu không có người nhận sẽ xử lý theo quy định.

 

Nóng: Phụ nữ độc thân được quyền sinh con bằng IVF từ 1/10

Nóng: Phụ nữ độc thân được quyền sinh con bằng IVF từ 1/10

Phụ nữ độc thân được thực hiện IVF khi có nguyện vọng; Áp dụng quy định mới về cấp giấy chứng sinh cho trẻ; Xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng… là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2025.

