Thương tâm: Thuyền chở 4 trẻ bị lật, 2 cháu bé tử vong

Đời sống 02/10/2025 10:03

Vụ việc xảy ra vào khoảng 13h15 ngày 30/9 tại đập Nghia, xóm Đồi Chè, xã Giai Xuân.

Theo thông tin từ báo Dân trí, sáng 2/10, ông Bùi Đức Hồng, Chủ tịch UBND xã Giai Xuân, xác nhận với phóng viên Dân trí về một vụ đuối nước xảy ra trên địa bàn, cướp đi sinh mạng của 2 cháu nhỏ.

“Chính quyền địa phương đang tiếp tục kêu gọi sự chung tay hỗ trợ để phần nào chia sẻ mất mát, động viên gia đình vượt qua nỗi đau”, ông Hồng nói.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 13h15 ngày 30/9 tại đập Nghia, xóm Đồi Chè, xã Giai Xuân. Sau bữa cơm trưa, khi người lớn không để ý, 4 cháu nhỏ đã rủ nhau ra khu vực đập nước gần nhà chơi. Tại đây, các cháu phát hiện chiếc thuyền của ông Đ.X.C. để trên bờ, liền kéo xuống cùng nhau chèo ra xa. Trong lúc vui đùa, thuyền bất ngờ lật úp khiến cả 4 cháu rơi xuống nước.

Người dân địa phương phát hiện đã nhanh chóng lao ra ứng cứu. Tuy nhiên, do mực nước sâu và dâng cao sau bão số 10, chỉ 2 cháu được đưa lên bờ an toàn, 2 cháu còn lại đã không qua khỏi.

Hai nạn nhân xấu số là cháu Đ.T.H.T. (SN 2017, con ông Đ.X.B.) và cháu Đ.X.N. (SN 2021, con ông Đ.X.H.). Cả 2 cháu đều là người dân tộc Thổ. Gia đình cháu T. thuộc diện cận nghèo, gia đình cháu N. là hộ đặc biệt khó khăn.

Ông Trương Văn Tùng, Bí thư Chi bộ xóm Đồi Chè, cho biết nơi xảy ra sự việc chỉ cách nhà các cháu 50-70m.

“Cả 2 gia đình đều thuộc diện khó khăn nhất xóm. Các cháu sống chủ yếu với ông bà, bố mẹ thường xuyên đi làm xa. Tai nạn xảy ra khiến cả xóm bàng hoàng thương xót”, ông Tùng chia sẻ.

Ngay sau sự việc đau lòng, lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Giai Xuân đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ bước đầu 3 triệu đồng cho mỗi gia đình có con gặp nạn.

Thương tâm: Thuyền chở 4 trẻ bị lật, 2 cháu bé tử vong - Ảnh 1
Gia đình anh H. là hộ nghèo nhất ở xóm Đồi Chè, tổ chức đám tang cho con trong căn nhà lụp xụp - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Lao Động, một sự việc tương tự xảy ra vào khoảng 18h ngày 29/9, ba người trong một gia đình ở làng Trù, xã Nông Cống, dùng thuyền di chuyển qua dòng nước lũ. Do nước chảy siết, thuyền bị lật khiến một cụ bà và người cháu hơn 20 tuổi mất tích. Người phụ nữ đi cùng may mắn bám được vào cành cây, thoát nạn.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Nông Cống tổ chức tìm kiếm suốt đêm. Đến sáng 30.9, thi thể người bà đã được tìm thấy, còn người cháu vẫn đang mất tích.

Hiện, công tác tìm kiếm nạn nhân còn lại vẫn đang được khẩn trương triển khai.

Hổ xuất hiện ở Phú Thọ, công an vào cuộc xác minh

Hổ xuất hiện ở Phú Thọ, công an vào cuộc xác minh

Sáng 2/10, một lãnh đạo Công an xã Ngọc Sơn, tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đang vào cuộc xác minh thông tin cá thể hổ xuất hiện tại xóm Chiềng trên địa bàn.

Xem thêm
Từ khóa:   lật thuyền tin moi tử vong

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2025, 3 con giáp lộc lá đổ tràn vào nhà, tiền vàng chật két, sự nghiệp lên hương

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2025, 3 con giáp lộc lá đổ tràn vào nhà, tiền vàng chật két, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Sốc với cân nặng của Triệu Lộ Tư, vòng eo nhỏ không tưởng trong 'Hãy Để Tôi Tỏa Sáng'

Sốc với cân nặng của Triệu Lộ Tư, vòng eo nhỏ không tưởng trong 'Hãy Để Tôi Tỏa Sáng'

Sao quốc tế 1 giờ 12 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 3/10/2025, Trời cao an bài, 3 con giáp hồng phúc sâu dày, sự nghiệp bứt tốc như 'ngựa phi mã', suôn sẻ trăm bề hanh thông

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 3/10/2025, Trời cao an bài, 3 con giáp hồng phúc sâu dày, sự nghiệp bứt tốc như 'ngựa phi mã', suôn sẻ trăm bề hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Triệu Lộ Tư nhận được nhiều kịch bản phim mới nhờ thành công của 'Hãy để tôi tỏa sáng'

Triệu Lộ Tư nhận được nhiều kịch bản phim mới nhờ thành công của 'Hãy để tôi tỏa sáng'

Sao quốc tế 2 giờ 12 phút trước
Thấy túi giấy để trước nhà, người đàn ông đi vứt rác lại kiểm tra thì sốc nặng khi phát hiện ra đứa trẻ sơ sinh bên trong

Thấy túi giấy để trước nhà, người đàn ông đi vứt rác lại kiểm tra thì sốc nặng khi phát hiện ra đứa trẻ sơ sinh bên trong

Video 2 giờ 13 phút trước
Va chạm nhẹ, người đi xe đạp tức giận, la hét và tát người đi bộ ngay giữa đường

Va chạm nhẹ, người đi xe đạp tức giận, la hét và tát người đi bộ ngay giữa đường

Video 2 giờ 42 phút trước
Ô tô con bất ngờ tông thẳng vào đuôi xe tải đang dừng đỗ khiến 6 người tử vong, 1 người bị thương

Ô tô con bất ngờ tông thẳng vào đuôi xe tải đang dừng đỗ khiến 6 người tử vong, 1 người bị thương

Video 2 giờ 48 phút trước
Triệu Lộ Tư chưa từng công khai người yêu dù vướng nghi vấn hẹn hò

Triệu Lộ Tư chưa từng công khai người yêu dù vướng nghi vấn hẹn hò

Sao quốc tế 3 giờ 15 phút trước
Tài xế xe buýt bị hành khách đánh, bắt quỳ giữa đường ở Nghệ An

Tài xế xe buýt bị hành khách đánh, bắt quỳ giữa đường ở Nghệ An

Đời sống 3 giờ 20 phút trước
Người phụ nữ la hét thất thanh khi chứng kiến sạt lở núi đè sập toàn bộ ngôi nhà sàn ở Thanh Hóa

Người phụ nữ la hét thất thanh khi chứng kiến sạt lở núi đè sập toàn bộ ngôi nhà sàn ở Thanh Hóa

Video 3 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 3/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phát tài phát lộc, trúng số đổi vận giàu sang, Mão - Thân tiền của hao hụt, sự nghiệp đen đủi đủ đường

Tử vi thứ Sáu 3/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phát tài phát lộc, trúng số đổi vận giàu sang, Mão - Thân tiền của hao hụt, sự nghiệp đen đủi đủ đường

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 2/10/2025, 3 con giáp được Bồ Tát trao quà khủng, vùng vẫy trong biển tiền, công thành danh toại, bạc vàng phủ phê

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 2/10/2025, 3 con giáp được Bồ Tát trao quà khủng, vùng vẫy trong biển tiền, công thành danh toại, bạc vàng phủ phê

Bão Matmo mạnh lên cấp 12 đang di chuyển vào Biển Đông, ảnh hưởng đất liền Việt Nam

Bão Matmo mạnh lên cấp 12 đang di chuyển vào Biển Đông, ảnh hưởng đất liền Việt Nam

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tài xế xe buýt bị hành khách đánh, bắt quỳ giữa đường ở Nghệ An

Tài xế xe buýt bị hành khách đánh, bắt quỳ giữa đường ở Nghệ An

NÓNG: Bão số 11 Matmo đang hướng về Quảng Ninh – Hải Phòng

NÓNG: Bão số 11 Matmo đang hướng về Quảng Ninh – Hải Phòng

Lời khai bất ngờ của vợ trẻ sát hại chồng rồi gọi điện thú tội với mẹ

Lời khai bất ngờ của vợ trẻ sát hại chồng rồi gọi điện thú tội với mẹ

Thót tim bé trai bị nước lũ cuốn trôi khi đạp xe qua cầu tràn

Thót tim bé trai bị nước lũ cuốn trôi khi đạp xe qua cầu tràn

Người đàn ông nghi tự thiêu trong công viên ở Hà Nội, hé lộ nội dung thư tuyệt mệnh

Người đàn ông nghi tự thiêu trong công viên ở Hà Nội, hé lộ nội dung thư tuyệt mệnh

Phát hiện nữ sinh tử vong trong khuôn viên một trường cao đẳng ở TP.HCM

Phát hiện nữ sinh tử vong trong khuôn viên một trường cao đẳng ở TP.HCM