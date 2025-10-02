“Chính quyền địa phương đang tiếp tục kêu gọi sự chung tay hỗ trợ để phần nào chia sẻ mất mát, động viên gia đình vượt qua nỗi đau”, ông Hồng nói.

Theo thông tin từ báo Dân trí, sáng 2/10, ông Bùi Đức Hồng, Chủ tịch UBND xã Giai Xuân, xác nhận với phóng viên Dân trí về một vụ đuối nước xảy ra trên địa bàn, cướp đi sinh mạng của 2 cháu nhỏ.

Người dân địa phương phát hiện đã nhanh chóng lao ra ứng cứu. Tuy nhiên, do mực nước sâu và dâng cao sau bão số 10, chỉ 2 cháu được đưa lên bờ an toàn, 2 cháu còn lại đã không qua khỏi.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 13h15 ngày 30/9 tại đập Nghia, xóm Đồi Chè, xã Giai Xuân. Sau bữa cơm trưa, khi người lớn không để ý, 4 cháu nhỏ đã rủ nhau ra khu vực đập nước gần nhà chơi. Tại đây, các cháu phát hiện chiếc thuyền của ông Đ.X.C. để trên bờ, liền kéo xuống cùng nhau chèo ra xa. Trong lúc vui đùa, thuyền bất ngờ lật úp khiến cả 4 cháu rơi xuống nước.

Hai nạn nhân xấu số là cháu Đ.T.H.T. (SN 2017, con ông Đ.X.B.) và cháu Đ.X.N. (SN 2021, con ông Đ.X.H.). Cả 2 cháu đều là người dân tộc Thổ. Gia đình cháu T. thuộc diện cận nghèo, gia đình cháu N. là hộ đặc biệt khó khăn.

Ông Trương Văn Tùng, Bí thư Chi bộ xóm Đồi Chè, cho biết nơi xảy ra sự việc chỉ cách nhà các cháu 50-70m.

“Cả 2 gia đình đều thuộc diện khó khăn nhất xóm. Các cháu sống chủ yếu với ông bà, bố mẹ thường xuyên đi làm xa. Tai nạn xảy ra khiến cả xóm bàng hoàng thương xót”, ông Tùng chia sẻ.

Ngay sau sự việc đau lòng, lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Giai Xuân đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ bước đầu 3 triệu đồng cho mỗi gia đình có con gặp nạn.

Gia đình anh H. là hộ nghèo nhất ở xóm Đồi Chè, tổ chức đám tang cho con trong căn nhà lụp xụp - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Lao Động, một sự việc tương tự xảy ra vào khoảng 18h ngày 29/9, ba người trong một gia đình ở làng Trù, xã Nông Cống, dùng thuyền di chuyển qua dòng nước lũ. Do nước chảy siết, thuyền bị lật khiến một cụ bà và người cháu hơn 20 tuổi mất tích. Người phụ nữ đi cùng may mắn bám được vào cành cây, thoát nạn.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Nông Cống tổ chức tìm kiếm suốt đêm. Đến sáng 30.9, thi thể người bà đã được tìm thấy, còn người cháu vẫn đang mất tích.

Hiện, công tác tìm kiếm nạn nhân còn lại vẫn đang được khẩn trương triển khai.