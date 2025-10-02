Quảng Ninh: Phát hiện ‘trà sữa giảm cân’ chứa chất cấm ảnh hưởng hệ thần kinh, bị phạt 144 triệu đồng

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy sản phẩm chứa Sibutramine – chất bị cấm do nguy cơ gây rối loạn tim mạch và tổn hại hệ thần kinh.

Theo báo Dân Trí, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh này vừa ra quyết định xử phạt bà N.H.Q., 29 tuổi, trú tại phường Móng Cái 2 (Quảng Ninh), về hành vi kinh doanh thực phẩm chức năng chứa chất cấm.

Trước đó, Đội Quản lý thị trường số 4 kiểm tra cơ sở “Hoàng Quyên Trà sữa Giảm cân” và gian hàng cùng tên trên Shopee, phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm về nguồn gốc, chất lượng sản phẩm.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh ‘trà sữa giảm cân’ chứa chất cấm ảnh hưởng hệ thần kinh. Ảnh: Báo Dân Trí.

Lực lượng chức năng thu giữ 76 hộp trà sữa giảm cân “Viet Milk Tea Denmark” không có hóa đơn, chứng từ. Bao bì ghi “Made in Denmark” nhưng mã vạch không cho thấy thông tin nhà sản xuất.

Theo thông tin báo Tiền Phong, mẫu sản phẩm được gửi đi kiểm nghiệm, kết quả xác định có chứa Sibutramine - hoạt chất đã bị Bộ Y tế cấm sử dụng trong thực phẩm do nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng tới tim mạch và hệ thần kinh. Tổng giá trị hàng vi phạm gần 40 triệu đồng, trong khi doanh thu qua thương mại điện tử của cơ sở này ước tính gần 1 tỷ đồng.

Xét thấy vụ việc có dấu hiệu hình sự, Đội QLTT số 4 đã phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân và Công an tỉnh để phân loại xử lý.

Trà sữa giảm cân “Viet Milk Tea Denmark” có chứa Sibutramine – chất bị cấm do nguy cơ gây rối loạn tim mạch và tổn hại hệ thần kinh. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Trên cơ sở đề xuất, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh ra quyết định xử phạt bà N.H.Q số tiền 144,13 triệu đồng, buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm, đình chỉ hoạt động kinh doanh thực phẩm 11 tháng và yêu cầu chấm dứt ngay hành vi kinh doanh trái phép.

Vụ việc có dấu hiệu tội phạm đã được chuyển sang công an, viện kiểm sát và cơ quan thuế để tiếp tục xem xét, xử lý theo quy định.

