Phát hiện 3 mẫu sữa tắm trẻ em giả lưu hành trên thị trường: Bao bì in sai, mùi lạ, không số lô

Đời sống 12/09/2025 12:33

Sở Y tế phối hợp với cơ quan công an, quản lý thị trường, Ban chỉ đạo 389 và các cơ quan chức năng liên quan tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn; điều tra, xác minh thông tin và truy tìm nguồn gốc về sản phẩm LACTACYD BABY EXTRA MILKY giả nêu trên.

Theo VTC News, thông tin được đưa ra sau khi Công ty cổ phần Sanofi Việt Nam gửi 3 báo cáo về việc phát hiện mỹ phẩm giả có tên Lactacyd Baby Extra Milky.

Sản phẩm Lactacyd Baby Extra Milky được cấp Phiếu công bố số 002968/21/CBMP-HCM ngày 5/11/2021 bởi Sở Y tế TP.HCM.

Sanofi Việt Nam đặt trụ sở tại Lô I-8-2, đường D8, Khu Công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM - đơn vị sản xuất và chịu trách nhiệm lưu hành sản phẩm.

Mẫu giả đầu tiên có số lô DVH2015, hạn sử dụng 07/02/2028. Bao bì, nắp chai và phông chữ khác với mẫu thật. Đáng chú ý, ký hiệu ngày sản xuất bị in sai là “MGF” thay vì “MFG” như đúng quy chuẩn. Số lô in bằng mực thường, thay vì công nghệ in laser mà Sanofi sử dụng. Hệ thống nội bộ của công ty không thể truy vết được số lô này.

Phát hiện 3 mẫu sữa tắm trẻ em giả lưu hành trên thị trường: Bao bì in sai, mùi lạ, không số lô - Ảnh 1
Hình ảnh lô sữa tắm trẻ em Lactacyd Baby Extra Milky giả. Ảnh: VTC News

Mẫu giả thứ hai không có số lô, hạn sử dụng ghi 25/09/2027. Thiết kế bao bì tiếp tục sai lệch về phông chữ, nắp chai. Đặc biệt, công ty xác nhận không có sản phẩm nào thuộc dòng Lactacyd Baby Extra Milky được sản xuất vào ngày 25/09/2024 như in trên hộp. Chất và mùi sản phẩm khác rõ rệt so với hàng thật.

Mẫu giả thứ ba tương tự, đó là không có số lô, sai lệch phông chữ, bao bì và nắp chai. Ký hiệu ngày sản xuất tiếp tục sử dụng sai là “MGF”.

Theo thông tin báo Phụ Nữ Online, để bảo đảm an toàn cho người sử dụng, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng sản phẩm mỹ phẩm LACTACYD BABY EXTRA MILKY bị làm giả nêu trên.

Cục Quản lý dược đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phối hợp với các cơ quan truyền thông, thông tin tới các cơ sở buôn bán, sử dụng mỹ phẩm và người dân biết để không buôn bán, sử dụng sản phẩm LACTACYD BABY EXTRA MILKY giả có các dấu hiệu nhận biết nêu trên.

Phát hiện 3 mẫu sữa tắm trẻ em giả lưu hành trên thị trường: Bao bì in sai, mùi lạ, không số lô - Ảnh 2
Hình ảnh lô sữa trẻ em LACTACYD giả. Ảnh: Phụ Nữ Online

Tuyên truyền người dân chỉ mua bán mỹ phẩm tại các cơ sở kinh doanh hợp pháp; không mua bán mỹ phẩm không rõ nguồn gốc,

Ngoài ra, các Sở Y tế cần phối hợp với truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo người dân chỉ mua mỹ phẩm từ các cơ sở kinh doanh hợp pháp, không sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc.

Các cơ quan chức năng như công an, quản lý thị trường, Ban chỉ đạo 389 cũng được yêu cầu vào cuộc để điều tra, truy nguồn gốc sản phẩm giả. Trung tâm kiểm nghiệm tại các địa phương được chỉ đạo tăng cường lấy mẫu, kiểm tra chất lượng các sản phẩm mỹ phẩm có nguy cơ bị làm giả, kém chất lượng.

Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu thiết lập đường dây nóng tại các địa phương để tiếp nhận thông tin phản ánh về mỹ phẩm giả, mỹ phẩm nhập lậu, từ đó xử lý kịp thời.

 

NÓNG: Hà Nội Tiêu hủy 25 tấn hàng giả, hàng kém chất lượng tại làng nghề La Phù

NÓNG: Hà Nội Tiêu hủy 25 tấn hàng giả, hàng kém chất lượng tại làng nghề La Phù

Toàn bộ số hàng hóa này đã được Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tiêu hủy theo đúng quy trình, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường.

Xem thêm
Từ khóa:   phát hiện hàng giả tin mới tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Nóng: Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân

Nóng: Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân

Đời sống 19 phút trước
Trong 5 ngày liên tiếp (13, 14, 15, 16 và 17/9), 3 con giáp vượng vận Quý Nhân, Tài Phú dồi dào, tha hồ hưởng giàu sang, có tiền thoải mái tiêu xài

Trong 5 ngày liên tiếp (13, 14, 15, 16 và 17/9), 3 con giáp vượng vận Quý Nhân, Tài Phú dồi dào, tha hồ hưởng giàu sang, có tiền thoải mái tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Bộ phim có nguy cơ bị gỡ vì đời tư ồn ào của Hứa Khải và Ngu Thư Hân

Bộ phim có nguy cơ bị gỡ vì đời tư ồn ào của Hứa Khải và Ngu Thư Hân

Sao quốc tế 53 phút trước
Phát hiện 3 mẫu sữa tắm trẻ em giả lưu hành trên thị trường: Bao bì in sai, mùi lạ, không số lô

Phát hiện 3 mẫu sữa tắm trẻ em giả lưu hành trên thị trường: Bao bì in sai, mùi lạ, không số lô

Đời sống 1 giờ 5 phút trước
Từ năm 2026, toàn dân được khám sức khoẻ định kỳ miễn phí

Từ năm 2026, toàn dân được khám sức khoẻ định kỳ miễn phí

Đời sống 1 giờ 20 phút trước
Đặc biệt: Nam sinh duy nhất trúng tuyển khoa Giáo dục Mầm non năm 2025

Đặc biệt: Nam sinh duy nhất trúng tuyển khoa Giáo dục Mầm non năm 2025

Đời sống 1 giờ 24 phút trước
Công an vào cuộc vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km

Công an vào cuộc vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km

Đời sống 1 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (12/9/2025), 3 con giáp Thần Tài lẫn Quý Nhân ra sức phù trợ, khai thông vận trình, sự nghiệp 'mã đáo thành công'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (12/9/2025), 3 con giáp Thần Tài lẫn Quý Nhân ra sức phù trợ, khai thông vận trình, sự nghiệp 'mã đáo thành công'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp tới (13/9-14/9), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp tới (13/9-14/9), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
CSGT ở Hà Nội mở đường 8 km, bế người phụ nữ bị co giật vào viện kịp thời

CSGT ở Hà Nội mở đường 8 km, bế người phụ nữ bị co giật vào viện kịp thời

Đời sống 1 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tài tử 'Tam sinh tam thế' Vu Mông Lung ngã lầu tử vong ở tuổi 37, người hâm mộ bàng hoàng

Tài tử 'Tam sinh tam thế' Vu Mông Lung ngã lầu tử vong ở tuổi 37, người hâm mộ bàng hoàng

Giá vàng hôm nay, ngày 12/9/2025: Chịu áp lực giảm trên diện rộng, vàng SJC trong nước giảm tới 2,5 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 12/9/2025: Chịu áp lực giảm trên diện rộng, vàng SJC trong nước giảm tới 2,5 triệu đồng mỗi lượng

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 12/9/2025, 3 con giáp Thần Tài mở kho vàng, rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu day

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 12/9/2025, 3 con giáp Thần Tài mở kho vàng, rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu day

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân

Nóng: Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân

Từ năm 2026, toàn dân được khám sức khoẻ định kỳ miễn phí

Từ năm 2026, toàn dân được khám sức khoẻ định kỳ miễn phí

Đặc biệt: Nam sinh duy nhất trúng tuyển khoa Giáo dục Mầm non năm 2025

Đặc biệt: Nam sinh duy nhất trúng tuyển khoa Giáo dục Mầm non năm 2025

Công an vào cuộc vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km

Công an vào cuộc vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km

CSGT ở Hà Nội mở đường 8 km, bế người phụ nữ bị co giật vào viện kịp thời

CSGT ở Hà Nội mở đường 8 km, bế người phụ nữ bị co giật vào viện kịp thời

Mắc kẹt sau va chạm liên hoàn, nhiều hành khách bị thương, la hét hoảng loạn

Mắc kẹt sau va chạm liên hoàn, nhiều hành khách bị thương, la hét hoảng loạn