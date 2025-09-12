Phát hiện 3 mẫu sữa tắm trẻ em giả lưu hành trên thị trường: Bao bì in sai, mùi lạ, không số lô

Theo VTC News , thông tin được đưa ra sau khi Công ty cổ phần Sanofi Việt Nam gửi 3 báo cáo về việc phát hiện mỹ phẩm giả có tên Lactacyd Baby Extra Milky.

Mẫu giả đầu tiên có số lô DVH2015, hạn sử dụng 07/02/2028. Bao bì, nắp chai và phông chữ khác với mẫu thật. Đáng chú ý, ký hiệu ngày sản xuất bị in sai là “MGF” thay vì “MFG” như đúng quy chuẩn. Số lô in bằng mực thường, thay vì công nghệ in laser mà Sanofi sử dụng. Hệ thống nội bộ của công ty không thể truy vết được số lô này.

Hình ảnh lô sữa tắm trẻ em Lactacyd Baby Extra Milky giả. Ảnh: VTC News

Mẫu giả thứ hai không có số lô, hạn sử dụng ghi 25/09/2027. Thiết kế bao bì tiếp tục sai lệch về phông chữ, nắp chai. Đặc biệt, công ty xác nhận không có sản phẩm nào thuộc dòng Lactacyd Baby Extra Milky được sản xuất vào ngày 25/09/2024 như in trên hộp. Chất và mùi sản phẩm khác rõ rệt so với hàng thật.

Mẫu giả thứ ba tương tự, đó là không có số lô, sai lệch phông chữ, bao bì và nắp chai. Ký hiệu ngày sản xuất tiếp tục sử dụng sai là “MGF”.

Theo thông tin báo Phụ Nữ Online, để bảo đảm an toàn cho người sử dụng, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng sản phẩm mỹ phẩm LACTACYD BABY EXTRA MILKY bị làm giả nêu trên.

Cục Quản lý dược đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phối hợp với các cơ quan truyền thông, thông tin tới các cơ sở buôn bán, sử dụng mỹ phẩm và người dân biết để không buôn bán, sử dụng sản phẩm LACTACYD BABY EXTRA MILKY giả có các dấu hiệu nhận biết nêu trên.

Hình ảnh lô sữa trẻ em LACTACYD giả. Ảnh: Phụ Nữ Online

Tuyên truyền người dân chỉ mua bán mỹ phẩm tại các cơ sở kinh doanh hợp pháp; không mua bán mỹ phẩm không rõ nguồn gốc,

Ngoài ra, các Sở Y tế cần phối hợp với truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo người dân chỉ mua mỹ phẩm từ các cơ sở kinh doanh hợp pháp, không sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc.

Các cơ quan chức năng như công an, quản lý thị trường, Ban chỉ đạo 389 cũng được yêu cầu vào cuộc để điều tra, truy nguồn gốc sản phẩm giả. Trung tâm kiểm nghiệm tại các địa phương được chỉ đạo tăng cường lấy mẫu, kiểm tra chất lượng các sản phẩm mỹ phẩm có nguy cơ bị làm giả, kém chất lượng.

Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu thiết lập đường dây nóng tại các địa phương để tiếp nhận thông tin phản ánh về mỹ phẩm giả, mỹ phẩm nhập lậu, từ đó xử lý kịp thời.