Hai 'hệ sinh thái hàng giả' gần 11.000 tỷ đồng bị phanh phui

Báo cáo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long cho biết ngay từ đầu năm 2025, Bộ Công an đã xác định đấu tranh với tội phạm môi trường, an toàn thực phẩm, buôn lậu, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ là nhiệm vụ trọng tâm.

Đến nay, toàn lực lượng đã khởi tố 124 vụ với 297 bị can. Riêng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố 7 vụ, hơn 100 bị can, thu giữ số hàng giả trị giá hơn 12.000 tỷ đồng. Công an địa phương xử lý hành chính gần 1.000 vụ, thu phạt trên 15 tỷ đồng.

Nổi bật, theo Thứ trưởng Bộ Công an, có hai hệ sinh thái doanh nghiệp vi phạm lớn là Z Holding và Big Holding. Trong đó, Z Holding bị xác định đã bán gần 7.000 tỷ đồng hàng giả, Big Holding bán khoảng 4.000 tỷ đồng.

Để qua mặt cơ quan chức năng, các đối tượng đã làm giả phiếu kết quả kiểm nghiệm hoặc thông đồng với các đơn vị kiểm nghiệm cung cấp các kết quả khống, câu kết móc nối với các cơ quan nhà nước để tạo điều kiện cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn GMP cho các nhà máy sản xuất.

Các đối tượng: Hoàng Quang Thịnh (bên trái) - Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc Z Holding và La Khắc Minh - Phó Tổng Giám đốc Z Holding - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo thông tin từ báo Dân Việt, trước đó, như Dân Việt đã thông tin, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam nhiều đối tượng để điều tra về 2 tội danh: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.



Trong đó gồm: Hoàng Quang Thịnh, Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT; La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh, đều là Phó Tổng Giám đốc CTCP Z Holding, bị khởi tố về 2 tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo quy định tại khoản 3 Điều 221 và khoản 3 Điều 193 Bộ luật Hình sự.



Các bị can Trần Hải Bình, Phó Tổng Giám đốc tài chính, Hoàng Thị Hiền, Trưởng Ban kế toán, và Nguyễn Quốc Vương, Trưởng Ban tài chính của Z Holding, bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.



Ngoài ra, ba bị can gồm Lê Văn Duyên (kinh doanh tự do), Nguyễn Thị Thu Hiền (Giám đốc CTCP Thương mại và Sản xuất Nature Made), Phạm Duy Tân (nguyên Giám đốc công ty này) bị khởi tố về tội “Sản xuất hàng giả là thực phẩm”.



Trần Xuân Chiến, Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh và Công nghệ Alama, bị khởi tố về tội “Buôn bán hàng giả là thực phẩm”, cùng theo khoản 3 Điều 193 Bộ luật Hình sự.



Kết quả xác minh thể hiện, Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh, La Khắc Minh đã thành lập và điều hành hàng chục doanh nghiệp với hàng trăm hộ kinh doanh trong hệ sinh thái Z Holding, với số lượng khoảng 5.000 nhân viên.



Hệ sinh thái của các bị can chuyên sản xuất, tiêu thụ ra thị trường các sản phẩm thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả với số lượng đặc biệt lớn, trong đó có 2 sản phẩm nổi bật là Sản phẩm dinh dưỡng Hiup và Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Chitose.



Cụ thể, sản phẩm dinh dưỡng “HIUP 27” được sản xuất tại Nhà máy Công ty CP thương mại và sản xuất Nature Made từ ngày 8/8/2024 đến ngày 5/3 không đảm bảo thành phần như công bố, vi phạm nghiêm trọng quy định về chất lượng sản phẩm.