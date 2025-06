Theo điều tra ban đầu, trước đó, Bùi Văn Long sau khi đi uống rượu về nhà đã quát mắng con vì không chịu học hành. Thấy vậy, anh rể Long vào can ngăn thì hai bên xảy ra xô xát, hậu quả khiến anh rể bị gãy tay.

Theo thông tin từ Lao Động, ngày 24/6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an phường Bình Minh, thị xã Nghi Sơn vừa phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Văn Long (SN 1992, trú tại Tổ dân phố Sơn Hải, phường Bình Minh, thị xã Nghi Sơn) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo điều tra ban đầu, trước đó, Bùi Văn Long sau khi đi uống rượu về nhà đã quát mắng con vì không chịu học hành. Thấy vậy, anh rể Long vào can ngăn thì hai bên xảy ra xô xát, hậu quả khiến anh rể bị gãy tay.

Không dừng lại ở đó, Bùi Văn Long còn dùng dao đuổi chém khiến anh rể bị thương nặng, với tỉ lệ tổn hại sức khỏe là 10%.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Bắt giữ đối tượng đuổi chém anh rể chỉ vì bị can ngăn khi mắng con - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Dân trí, qua vụ án trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần hạn chế việc sử dụng rượu, bia, chất có cồn; khi sử dụng không nên để rượu, bia làm ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát hành vi của mình, không ép buộc, xúi giục người khác sử dụng rượu, bia hoặc chất kích thích.

Ngoài ra, người dân khi phát hiện tội phạm, vi phạm pháp luật cần khẩn trương thông báo tới cơ quan công an gần nhất để có biện pháp xử lý kịp thời, ngăn chặn hậu quả, thiệt hại xảy ra và giải quyết theo quy định pháp luật.

