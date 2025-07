NÓNG: Hà Nội Tiêu hủy 25 tấn hàng giả, hàng kém chất lượng tại làng nghề La Phù

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 9/7, Công an TP Hà Nội cho biết, nhiều cơ quan truyền thông đã đồng loạt đưa tin về việc hàng loạt bao tải chứa thực phẩm không rõ nguồn gốc bị đổ trộm tại bãi rác đầu làng La Phù - nơi từng được mệnh danh là “thủ phủ bánh kẹo” của Hà Nội.

Ngay sau phản ánh, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội vào cuộc, phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 24, UBND xã và Công an xã La Phù (nay là xã An Khánh) để xác minh, làm rõ sự việc.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định: Hộ kinh doanh chế biến thực phẩm Đức Phương, do ông Nguyễn Viết Dũng (SN 1967) làm chủ, là một trong những đơn vị có hành vi đổ bỏ thực phẩm lỗi, hỏng ra bãi rác công cộng. Chính quyền địa phương đã nhanh chóng ký hợp đồng với Công ty URENCO 10 để xử lý lượng rác thải theo đúng quy định về vệ sinh môi trường.