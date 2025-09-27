Đà Nẵng: Phát hiện nhiều cơ sở sản xuất bánh trung thu vi phạm, 10.000 bánh sắp tung ra thị trường

Chỉ trong 3 ngày, Phòng Cảnh sát kinh tế đã ngăn chặn kịp thời gần 10.000 chiếc bánh trung thu vi phạm cùng hơn 6.000 sản phẩm bánh kẹo hết hạn sử dụng, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Theo thông tin báo Người Lao Động, ngày 27/9, Công an TP Đà Nẵng cho biết liên tiếp trong những ngày qua, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP phối hợp với các đơn vị, địa phương kiểm tra, phát hiện, xử lý nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh trung thu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Bên trong cơ sở sản xuất bánh trung thu tại xã Thăng Điền. Ảnh: Báo Người Lao Động. Cơ sở kinh doanh bánh trung thu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Ảnh: Báo Người Lao Động. Theo đó, dưới sự chỉ đạo trực tiếp, sát sao của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, chỉ trong 3 ngày (từ 23 đến 25-9), Phòng Cảnh sát kinh tế đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tiến hành thu thập thông tin, tài liệu, qua đó liên tiếp phát hiện, xử lý 4 vụ vi phạm nghiêm trọng.

Cụ thể, ngày 23/9, Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành kiểm tra Công ty TNHH C.M.T. (xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng), công ty không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc của hơn 4.000 chiếc bánh trung thu, chưa cung cấp hồ sơ tự công bố sản phẩm, hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu. Bánh trung thu thành phẩm chưa công bố chất lượng sản phẩm. Ảnh: Báo Người Lao Động. Đồng thời, lực lượng công an phát hiện công ty này đang kinh doanh hơn 6.000 sản phẩm bánh kẹo đã hết hạn sử dụng.

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện tại cơ sở sản xuất bánh M.H. (xã Thăng Điền) có gần 500 bánh trung thu thập cẩm chưa thực hiện tự công bố sản phẩm theo quy định, hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu. Hình ảnh bên trong cơ sở sản xuất bánh trung thu tại Đà Nẵng. Ảnh: Báo Người Lao Động. Ngày 24/9, Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra cơ sở bánh H.S. (xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng), phát hiện gần 5.000 bánh trung thu nướng thành phẩm chưa công bố chất lượng sản phẩm, hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu; đồng thời phát hiện cơ sở có vi phạm trong xử lý nước thải. Theo báo Dân Việt, Chỉ trong 3 ngày, Phòng Cảnh sát kinh tế đã ngăn chặn kịp thời gần 10.000 bánh Trung thu vi phạm và hơn 6.000 bánh kẹo hết hạn sử dụng, góp phần quan trọng bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, giữ vững sự minh bạch của thị trường dịp Tết Trung thu. Nhiều cơ sở sản xuất bánh trung thu bị sai phạm. Ảnh: Báo Dân Việt. Cơ quan công an làm việc với chủ cơ sở sản xuất bánh trung thu. Ảnh: Báo Dân Việt. Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân chỉ nên mua bánh Trung thu tại cơ sở uy tín, có nguồn gốc rõ ràng, đồng thời kêu gọi cộng đồng phối hợp, kịp thời cung cấp thông tin vi phạm để cùng xây dựng một mùa Trung thu an toàn – đoàn viên – trọn vẹn.

