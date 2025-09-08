Ngô Quyền Thế cho biết sẽ tập trung duy trì và chăm chút cho cơ sở còn lại tại 18 Trần Thái Tông.

Theo thông tin từ báo Đời sống và Pháp luật, ngày 8/9, Ngô Quyền Thế – người gắn với hệ thống quán Lòng "Chát" và món lòng se điếu – thông báo trên Facebook việc đóng cửa cơ sở tại 64 Tôn Thất Tùng (Hà Nội). “Hành trình gần 10 năm của cơ sở chính thức khép lại” - anh viết và cho biết lý do đóng cửa là “sau hơn 3 tháng sóng gió, dù đã rất cố gắng nhưng lượng khách chưa ổn định, chi phí duy trì lớn”.

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, hệ thống Lòng "Chát" từng có 4 địa điểm, gồm 3 ở Hà Nội và 1 ở TP HCM, nổi tiếng với món lòng se điếu được quảng bá là “hiếm và đắt đỏ”.

Tuy nhiên, đến khi Ngô Quyền Thế đăng clip giới thiệu bộ lòng se điếu hay còn gọi là phèo "2 da" dài 40 m gây xôn xao dư luật thì hệ thống Lòng "Chát" mới được nhiều người chú ý.

Dư luận đặt nghi vấn về món lòng se điếu nổi tiếng của hệ thống này. Bởi, theo các chuyên gia, lòng se điếu chỉ xuất hiện ở heo nuôi trong điều kiện vệ sinh kém hoặc mắc bệnh, trong khi chăn nuôi công nghiệp hiện đã khắc phục. Và loại lòng này nếu có bán trên thị trường cũng rất hiếm chứ không nhiều như quảng cáo.

Sau lùm xùm về vụ "lòng se điếu" có chiều dài bất thường, hệ thống Lòng Chát chỉ còn 1 cơ sở duy nhất hoạt động

Cơ quan chức năng sau đó đồng loạt kiểm tra, song tại các quán nhưng không phát hiện món lòng se điếu, chỉ kiểm tra các thực phẩm khác và điều kiện liên quan.

Tại TP HCM, hộ kinh doanh Lòng "Chát" Quán (268 Hồng Lạc, quận Tân Bình cũ) từng bị phạt gần 6,8 triệu đồng vì vi phạm an toàn thực phẩm. Cụ thể, khu bếp không đảm bảo ngăn ngừa nhiễm chéo giữa thực phẩm sống – chín, nhân viên chế biến không tuân thủ quy định vệ sinh, khu vực bếp có côn trùng gây hại.

Quán cũng bị xử phạt do sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, dù có xuất trình hóa đơn bán lẻ mua lòng heo. Sau đó, cơ sở này đã đóng cửa.