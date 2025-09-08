Toàn cảnh tiệm vàng của người Việt ở Mỹ bị cả chục người bịt mặt đập phá, cướp đồ trang sức

Ngày 7/9, báo San Francisco Chronicle đưa tin tiệm vàng Kim Hưng ở thành phố San Jose, bang California (Mỹ) đã trở thành mục tiêu của một vụ cướp táo tợn, được camera an ninh ghi lại.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, dẫn tin từ báo San Francisco Chronicle đưa tin ngày 7/9 (giờ Mỹ), đồng thời công bố đoạn camera an ninh ghi lại toàn bộ vụ cướp.

Nội dung camera cho thấy một chiếc xe lao thẳng vào mặt tiền cửa hàng, sau đó hơn chục kẻ bịt mặt xông vào bên trong, đập vỡ các tủ trưng bày và hốt sạch các món đồ trang sức quý giá.

Sở cảnh sát San Jose xác nhận đang điều tra vụ "cướp có vũ trang" xảy ra tại tiệm vàng Kim Hưng, nằm trên dãy 1900 đường Aborn.

Vụ cướp xảy ra lúc 14 giờ 09 phút ngày 5/9 nhưng đến sáng 7/9 vẫn chưa có nghi phạm nào bị bắt, cảnh sát cũng chưa xác định được danh tính bọn chúng. Nguồn tin ban đầu cho biết tham gia vụ cướp tiệm vàng Kim Hưng có "nhiều nghi phạm", ít nhất một tên mang theo súng.

Video hiện trường cho thấy có 2 nhân viên có mặt khi vụ việc xảy ra, trong đó một người đàn ông 88 tuổi, được xác định là chủ tiệm đã bị xô ngã mạnh xuống sàn. Nạn nhân bị thương do kính vỡ và còn lên cơn đột quỵ, theo các thông tin trên mạng xã hội.

Báo San Francisco Chronicle cho biết chưa thể xác minh độc lập thông tin về tình trạng sức khỏe của nạn nhân.

Hiện cảnh sát chưa tiết lộ giá trị tài sản bị cướp, trong khi nhóm cướp đã bỏ trốn khỏi hiện trường bằng nhiều xe và đang bị truy lùng.

Công ty Trung Quốc treo thưởng 140.000 USD khuyến khích nhân viên giảm cân Một nhân viên đã giảm được 20 kg trong vòng ba tháng, giành được 70 triệu đồng và danh hiệu “Vô địch Giảm cân”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/toan-canh-tiem-vang-cua-nguoi-viet-o-my-bi-ca-chuc-nguoi-bit-mat-ap-pha-cuop-o-trang-suc-741476.html