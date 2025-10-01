Đúng ngày mai, thứ Năm 2/10/2025, 3 con giáp PHÚC LỘC THỌ TOÀN, làm gì cũng thuận lợi, tiền bạc rủng rỉnh đầy tay, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 01/10/2025 07:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp PHÚC LỘC THỌ TOÀN, làm gì cũng thuận lợi, tiền bạc rủng rỉnh đầy tay, tương lai huy hoàng vào đúng ngày mai, thứ Năm 2/10/2025 này nhé!

Con giáp tuổi Dần

Đúng ngày mai, thứ Năm 2/10/2025, sự nghiệp của tuổi Dần khá hên nhờ có Chính Quan trợ vận. Bạn là người chịu thương chịu khó nên hay được mọi người ở chỗ làm yêu quý. Những ai đang chờ tin tức xin việc, thi cử, thăng chức thì sẽ đón thêm tin tốt trong thời gian tới đây. 

Đúng ngày mai, thứ Năm 2/10/2025, 3 con giáp PHÚC LỘC THỌ TOÀN, làm gì cũng thuận lợi, tiền bạc rủng rỉnh đầy tay, tương lai huy hoàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tiền bạc của bản mệnh cũng ở mức khá, không đáng lo. Thuận vợ thuận chồng nên bạn cố gắng cày cuốc kiếm đồng ra đồng vào lo cho gia đình. Việc kinh doanh buôn bán cực kì thuận lợi. Bản mệnh làm gì cũng có tiền, suôn sẻ hanh thông. 

Con giáp tuổi Thân 

Đúng ngày mai, thứ Năm 2/10/2025, Tam Hợp cho thấy đào hoa vượng khiến tuổi Thân không biết chọn ai trong số những người mình đang tìm hiểu. Nên ở gần người mà bạn có thể tìm thấy điểm chung, hoặc ít nhất bạn có thể chia sẻ nội tâm của mình với họ, nhờ thế bạn mới bình yên và thấy dễ chịu hơn trong tâm hồn.

Đúng ngày mai, thứ Năm 2/10/2025, 3 con giáp PHÚC LỘC THỌ TOÀN, làm gì cũng thuận lợi, tiền bạc rủng rỉnh đầy tay, tương lai huy hoàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Ngũ hành tương sinh cho thấy khi niềm hạnh phúc, cảm giác tích cực tràn ngập trong tâm hồn bạn, hãy chia sẻ nụ cười niềm vui với mọi người, để tất cả có một ngày thật ý nghĩa. Đừng giấu những niềm vui ấy cho riêng mình. 

Con giáp tuổi Mão 

Đúng ngày mai, thứ Năm 2/10/2025, người tuổi Mão luôn cảm thấy hăng hái và nhiệt tình khi bắt tay vào công việc. Tuy nhiên, tác động của Tam Hợp lại khiến bạn trở nên quá mơ mộng và lý tưởng hóa mọi việc. Điều này khiến bạn dễ cảm thấy chán nản, thậm chí là muốn từ bỏ nếu công việc gặp khó khăn. 

Đúng ngày mai, thứ Năm 2/10/2025, 3 con giáp PHÚC LỘC THỌ TOÀN, làm gì cũng thuận lợi, tiền bạc rủng rỉnh đầy tay, tương lai huy hoàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Thủy sinh Mộc cho thấy gia đình của người tuổi này cũng có bầu không khí rất yên bình và ấm áp. Bạn và nửa kia của mình luôn thẳng thắn mọi chuyện với nhau, nhờ vậy mà vợ chồng ngày một gắn kết, tin tưởng nhau hơn.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo! 

Đúng ngày mai, thứ Năm 25/9/2025, 3 con giáp vận trình thăng hoa, tiền tài cực phát, tậu nhà mua xe, nghèo cũng hóa giàu

Đúng ngày mai, thứ Năm 25/9/2025, 3 con giáp vận trình thăng hoa, tiền tài cực phát, tậu nhà mua xe, nghèo cũng hóa giàu

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được dự đoán tha hồ hưởng giàu sang, có tiền thoải mái tiêu xài.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Vợ bầu bì chịu nóng vì chồng nhường máy lạnh cho em gái ly dị khiên tôi vô cùng uất ức

Vợ bầu bì chịu nóng vì chồng nhường máy lạnh cho em gái ly dị khiên tôi vô cùng uất ức

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Đang đắm chìm trong tình yêu, tôi phát hiện ra bí mật quá khứ của bạn trai

Đang đắm chìm trong tình yêu, tôi phát hiện ra bí mật quá khứ của bạn trai

Tâm sự 2 giờ 12 phút trước
Không hiểu vì sao vợ luôn lấy gối che mặt khi gần gũi, tôi "sốc ngất" với sự thật được hé lộ

Không hiểu vì sao vợ luôn lấy gối che mặt khi gần gũi, tôi "sốc ngất" với sự thật được hé lộ

Tâm sự 2 giờ 28 phút trước
Trấn Thành, Trường Giang góp tổng cộng 800 triệu giúp đồng bào sau bão Bualoi

Trấn Thành, Trường Giang góp tổng cộng 800 triệu giúp đồng bào sau bão Bualoi

Hậu trường 3 giờ 57 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 2/10/2025, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đổi đời sung túc

Sau ngày mai, thứ Năm 2/10/2025, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đổi đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Tiểu tam dọa tự tử, nhắm mục tiêu khiến chị dâu tôi vướng vòng lao lý

Tiểu tam dọa tự tử, nhắm mục tiêu khiến chị dâu tôi vướng vòng lao lý

Tâm sự 4 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2025, 3 con giáp được Trời thương Phật độ, vận đỏ như son, mua nhà tậu xe chỉ là chuyện nhỏ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2025, 3 con giáp được Trời thương Phật độ, vận đỏ như son, mua nhà tậu xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 27 phút trước
Vật thể bí ẩn như một "quả cầu lửa" rực sáng rơi từ trên trời xuống London

Vật thể bí ẩn như một "quả cầu lửa" rực sáng rơi từ trên trời xuống London

Video 7 giờ 3 phút trước
Xe tải đâm trúng ô tô con, hất lên không trung rồi rơi khỏi đường cao tốc khiến 2 người thương vong

Xe tải đâm trúng ô tô con, hất lên không trung rồi rơi khỏi đường cao tốc khiến 2 người thương vong

Video 7 giờ 20 phút trước
Thót tim khoảnh khắc voi dữ lao vào tấn công, lật úp thuyền của 4 du khách khiến người xem sợ khiếp vía

Thót tim khoảnh khắc voi dữ lao vào tấn công, lật úp thuyền của 4 du khách khiến người xem sợ khiếp vía

Video 7 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 2/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ lộc lá đầy tay, tiền vào như nước, Mão - Thân tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc bất ngờ

Tử vi thứ Năm 2/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ lộc lá đầy tay, tiền vào như nước, Mão - Thân tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc bất ngờ

Xe tải đâm trúng ô tô con, hất lên không trung rồi rơi khỏi đường cao tốc khiến 2 người thương vong

Xe tải đâm trúng ô tô con, hất lên không trung rồi rơi khỏi đường cao tốc khiến 2 người thương vong

NÓNG: Bão số 10 vừa qua, tiền thân bão số 11 tăng cấp nhanh, nguy cơ ảnh hưởng Bắc Bộ

NÓNG: Bão số 10 vừa qua, tiền thân bão số 11 tăng cấp nhanh, nguy cơ ảnh hưởng Bắc Bộ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Năm 2/10/2025, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đổi đời sung túc

Sau ngày mai, thứ Năm 2/10/2025, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đổi đời sung túc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2025, 3 con giáp được Trời thương Phật độ, vận đỏ như son, mua nhà tậu xe chỉ là chuyện nhỏ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2025, 3 con giáp được Trời thương Phật độ, vận đỏ như son, mua nhà tậu xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 2/10/2025, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 2/10/2025, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Kể từ ngày mai, thứ Năm 2/10/2025, Thần Tài mách nước làm giàu, 3 con giáp hứng trọn tinh hoa tài lộc, tiền vô như nước, sự nghiệp thăng tiến

Kể từ ngày mai, thứ Năm 2/10/2025, Thần Tài mách nước làm giàu, 3 con giáp hứng trọn tinh hoa tài lộc, tiền vô như nước, sự nghiệp thăng tiến

Đúng 20h hôm nay, thứ Tư 1/10/2025, 3 con giáp Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đổi đời sung túc

Đúng 20h hôm nay, thứ Tư 1/10/2025, 3 con giáp Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đổi đời sung túc

Thần Tài ban phát tiền bạc, 3 con giáp vận trình rực sáng, phất lên giàu sang, công danh vượng phát sau ngày 1/10/2025

Thần Tài ban phát tiền bạc, 3 con giáp vận trình rực sáng, phất lên giàu sang, công danh vượng phát sau ngày 1/10/2025