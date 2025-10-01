Chiều 30/9, nhiều người dân ở phố Đinh Núp (phường Yên Hoà, TP Hà Nội) phát hiện thi thể một người đàn ông dưới dòng nước ngập.

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 15h ngày 30/9, giữa lúc mưa lớn gây ngập sâu nhiều tuyến phố ở Hà Nội, người dân hốt hoảng phát hiện một người đàn ông nằm bất động cạnh xe máy trên phố Đinh Núp (phường Yên Hoà).

Những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh nạn nhân nằm chìm trong làn nước ngập, khiến nhiều người không khỏi xót xa và lo ngại về mức độ nguy hiểm của tình trạng ngập úng.

Lãnh đạo Công an phường Yên Hòa cho biết nạn nhân đã uống rượu vào buổi trưa cùng ngày và có gọi điện thoại cho vợ trước khi xảy ra sự việc, với lời nhắn: “Anh say quá rồi!”.

Khi được phát hiện, ông đã không còn dấu hiệu sự sống. Hiện trường cho thấy chiếc xe máy đã ngừng hoạt động.

Lực lượng pháp y đã vào cuộc để xác định chính xác nguyên nhân tử vong. Tính đến hiện tại, chưa có cơ sở khẳng định nạn nhân bị điện giật.

Người đàn ông nguy kịch được đưa vào bệnh viện cấp cứu - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, cùng thời điểm, tại một ngõ nhỏ trên phố Nguyễn Chí Thanh (phường Giảng Võ), người dân tiếp tục phát hiện một thanh niên nằm bất tỉnh.

Đại diện UBND phường Giảng Võ cho biết: “Thanh niên này vừa đi liên hoan cùng bạn bè. Trên đường về thì bất ngờ ngã ngất xỉu tại khu vực trên".

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng cùng nhân viên điện lực đã có mặt tại hiện trường. Kết quả kiểm tra cho thấy khu vực này không có trụ điện hay dây điện hở”.

Nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông Vận tải, hiện đang được theo dõi sức khỏe và xác định nguyên nhân cụ thể.

Danh tính 9 thuyền viên tử vong và mất tích trong vụ chìm tàu tại Quảng Trị Trước sự cố tàu cá BĐ 97258 TS cùng 8 ngư dân mất liên lạc khi đang hoạt động trên vùng biển xa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương huy động mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm, bảo đảm an toàn tính mạng cho ngư dân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bang-hoang-phat-hien-thi-the-nguoi-an-ong-trong-lan-nuoc-ngap-o-ha-noi-743240.html