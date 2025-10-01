Xe tải đâm trúng ô tô con, hất lên không trung rồi rơi khỏi đường cao tốc khiến 2 người thương vong

Vụ tai nạn xảy vào 15h15 ngày 26/9, một vụ tai nạn giao thông đường bộ liên quan đến 5 xe ô tô đâm vào nhau đã xảy ra tại đoạn đường cao tốc Thượng Hải - Côn Minh (thuộc huyện Quý Đình), hướng từ Duy Vân đi Quý Dương. Vụ tai nạn khiến một người tử vong và một người bị thương.
Video 7 giờ 22 phút trước

Thiên An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

