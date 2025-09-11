Đà Nẵng: Mưa giông dữ dội, cây xanh bật gốc đè trúng xe máy, người đi đường tháo chạy

Mưa giông kèm gió mạnh, sấm sét dữ dội khiến một cây xanh lớn trên đường Nguyễn Văn Linh (TP.Đà Nẵng) bất ngờ bật gốc, ngã đổ đè trúng xe máy của người dân, gây hoảng loạn.

Theo thông tin báo Dân Việt, ngày 10/9, UBND phường Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết, mưa giông mạnh đã khiến một cây xanh lớn bất ngờ bật gốc, ngã đổ đè trúng xe máy của người dân, gây hoảng loạn.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Dân Việt.

Theo đó, vào chiều tối cùng ngày, Đà Nẵng có mưa lớn kèm gió giật mạnh. Ảnh hưởng của mưa gió, cây xanh trên đường Nguyễn Văn Linh gãy đổ, hất tung cả trụ sắt gia cố giữ gốc.

Theo người dân chứng kiến vụ việc, cây lớn ngã xuống đè lên xe máy. Nhiều người may mắn thoát kịp, ai cũng hoảng hốt khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Sau vụ việc, một xe máy bị hư hỏng nặng, rất may không có thương vong.

Cây lớn ngã xuống đè lên xe máy, nhưng nhiều người may mắn thoát kịp, ai cũng hoảng hốt khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Ảnh: Báo Dân Việt.

Chia sẻ trên báo Thanh Niên, tối 10/9, lãnh đạo UBND P.Thanh Khê cho biết sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân về việc mưa lớn làm bật gốc cây trên đường Nguyễn Văn Linh, các lực lượng chức năng đã đến giải phóng hiện trường. CSGT đến điều tiết phương tiện; công nhân Công ty Cây xanh cũng có mặt để cắt cành cây giải phóng hiện trường.

Lực lượng chức năng có mặt để giải phóng hiện trường. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Hiện trường vụ việc nhanh chóng được lực lượng chức năng xử lý, thu dọn để bảo đảm giao thông thông suốt trở lại.

