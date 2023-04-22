Mưa to gió lớn khiến cây xanh bật gốc, đổ đè lên người phụ nữ đi xe máy

Xã hội 22/04/2023 17:42

Ngay lập tức, hàng chục người đi đường và người dân xung quanh xúm vào cùng nhau khiêng thân cây lên để giải cứu người phụ nữ bị mắc kẹt.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, chiều 22/4, ông Bùi Văn Quý - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk cho biết công ty đang cử người vào bệnh viện thăm hỏi nạn nhân bị cây xanh bật gốc ngã đè người đi đường.

“Đây là sự việc ngoài ý muốn. Trước mắt, công ty trích kinh phí hỗ trợ nạn nhân, rồi mới có hướng xử lý tiếp theo” – ông Quý cho hay.

Sự việc vừa xảy ra chiều cùng ngày ở đường Y Jút, TP. Buôn Ma Thuột. 

Mưa to gió lớn khiến cây xanh bật gốc, đổ đè lên người phụ nữ đi xe máy - Ảnh 1
Hàng chục người đi đường và người dân xung quanh xúm vào cùng nhau khiêng thân cây lên để giải cứu người phụ nữ bị mắc kẹt - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Người Lao động, theo đó, khoảng 16 giờ cùng ngày, trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột xảy ra gió lớn kèm theo mưa. Lúc này, một cây xanh cổ thụ trên đường Y Jút, TP Buôn Ma Thuột bị ngã đổ đè lên một phụ nữ đi xe máy.

Ngay lập tức, hàng chục người đi đường và người dân xung quanh xúm vào cùng nhau khiêng thân cây lên để giải cứu người phụ nữ bị mắc kẹt.

Sau đó, người phụ nữ này được đưa vào bệnh viện để được cấp cứu.

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