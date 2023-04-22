Mưa đá kèm lốc xoáy ở Quảng Trị: Bé 5 tuổi bị thương do tia sét, hàng loạt nhà tốc mái

Xã hội 22/04/2023 12:48

ện Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị nhanh chóng nắm bắt tình hình thiệt hại cùng triển khai các biện pháp khắc phục thiệt hại

Theo thông tin từ báo Người Lao động, trưa 22/4, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị đã có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do mưa dông kèm theo lốc xoáy, mưa đá, sét và gió giật mạnh xảy ra trên địa bàn tỉnh này vào chiều tối 21/4.

Mưa đá kèm lốc xoáy ở Quảng Trị: Bé 5 tuổi bị thương do tia sét, hàng loạt nhà tốc mái - Ảnh 1
Nhiều diện tích lúa tại TP Đông Hà bị ngã đổ do mưa dông kèm theo lốc xoáy vào chiều ngày 21/4 - Ảnh: báo Sài Gòn giải phóng

Theo đó, cơ quan chức năng bước đầu xác định có 1 người bị thương do ảnh hưởng thiên tai. Đó là cháu H.T.T.H. (5 tuổi, ngụ tại thôn Sa Trầm, xã Ba Nang, huyện Đakrông), bị thương do ảnh hưởng của tia sét vào chiều 21/4. Hiện tại sức khỏe cháu H. đã ổn định.

Mưa đá kèm lốc xoáy ở Quảng Trị: Bé 5 tuổi bị thương do tia sét, hàng loạt nhà tốc mái - Ảnh 2
Mưa đá kéo dài gần 30 phút ở huyện miền núi Hướng Hóa - Ảnh: báo Người Lao động

Theo thông tin từ báo Sài Gòn giải phóng, ngoài ra, mưa dông kèm theo lốc xoáy, mưa đá, sét và gió giật mạnh cũng làm hư hỏng, tốc mái 10 ngôi nhà, tập trung tại huyện miền núi Hướng Hóa, 1 người bị thương, cùng nhiều cây cối, cột đèn bị gãy đổ.

Hơn 1.167ha lúa vụ Đông Xuân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị bị ngã đổ, hư hại. Trong đó, huyện Vĩnh Linh có 688,5ha, huyện Gio Linh 229ha và huyện Cam Lộ 250ha lúa bị ngã đổ. Được biết, hiện nay, lúa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị chuẩn bị bước vào thời kỳ thu hoạch.

Mưa đá kèm lốc xoáy ở Quảng Trị: Bé 5 tuổi bị thương do tia sét, hàng loạt nhà tốc mái - Ảnh 3
Mái che bị dông lốc giật sập ở huyện miền núi Hướng Hóa - Ảnh: báo Người Lao động

Hiện Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương nhanh chóng nắm bắt tình hình thiệt hại cùng triển khai các biện pháp khắc phục thiệt hại do mưa dông kèm theo lốc xoáy, mưa đá, sét và gió giật mạnh gây ra.

Tin gió mùa đông bắc mới nhất, miền Bắc sắp mưa rét trở lại

Tin gió mùa đông bắc mới nhất, miền Bắc sắp mưa rét trở lại

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ, trời trở lạnh.

Xem thêm
Từ khóa:   dông lốc ở Quảng Trị mưa đá ở Quảng Trị mưa dông ở Quảng Trị

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt