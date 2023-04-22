Theo thông tin từ báo Người Lao động, trưa 22/4, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị đã có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do mưa dông kèm theo lốc xoáy, mưa đá, sét và gió giật mạnh xảy ra trên địa bàn tỉnh này vào chiều tối 21/4.

Nhiều diện tích lúa tại TP Đông Hà bị ngã đổ do mưa dông kèm theo lốc xoáy vào chiều ngày 21/4 - Ảnh: báo Sài Gòn giải phóng

Theo đó, cơ quan chức năng bước đầu xác định có 1 người bị thương do ảnh hưởng thiên tai. Đó là cháu H.T.T.H. (5 tuổi, ngụ tại thôn Sa Trầm, xã Ba Nang, huyện Đakrông), bị thương do ảnh hưởng của tia sét vào chiều 21/4. Hiện tại sức khỏe cháu H. đã ổn định.