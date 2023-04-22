ện Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị nhanh chóng nắm bắt tình hình thiệt hại cùng triển khai các biện pháp khắc phục thiệt hại
- 30 ngôi nhà ở Thanh Hóa hư hỏng nặng nề do lốc xoáy kèm theo mưa đá
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Theo thông tin từ báo Người Lao động, trưa 22/4, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị đã có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do mưa dông kèm theo lốc xoáy, mưa đá, sét và gió giật mạnh xảy ra trên địa bàn tỉnh này vào chiều tối 21/4.
Theo đó, cơ quan chức năng bước đầu xác định có 1 người bị thương do ảnh hưởng thiên tai. Đó là cháu H.T.T.H. (5 tuổi, ngụ tại thôn Sa Trầm, xã Ba Nang, huyện Đakrông), bị thương do ảnh hưởng của tia sét vào chiều 21/4. Hiện tại sức khỏe cháu H. đã ổn định.
Theo thông tin từ báo Sài Gòn giải phóng, ngoài ra, mưa dông kèm theo lốc xoáy, mưa đá, sét và gió giật mạnh cũng làm hư hỏng, tốc mái 10 ngôi nhà, tập trung tại huyện miền núi Hướng Hóa, 1 người bị thương, cùng nhiều cây cối, cột đèn bị gãy đổ.
Hơn 1.167ha lúa vụ Đông Xuân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị bị ngã đổ, hư hại. Trong đó, huyện Vĩnh Linh có 688,5ha, huyện Gio Linh 229ha và huyện Cam Lộ 250ha lúa bị ngã đổ. Được biết, hiện nay, lúa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị chuẩn bị bước vào thời kỳ thu hoạch.
Hiện Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương nhanh chóng nắm bắt tình hình thiệt hại cùng triển khai các biện pháp khắc phục thiệt hại do mưa dông kèm theo lốc xoáy, mưa đá, sét và gió giật mạnh gây ra.