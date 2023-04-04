30 ngôi nhà ở Thanh Hóa hư hỏng nặng nề do lốc xoáy kèm theo mưa đá

Xã hội 04/04/2023 09:48

Một cơn lốc xoáy kèm theo mưa đá quét qua địa bàn thôn Mỵ, xã Yên Nhân (Thường Xuân) đã gây thiệt hại nặng về tài sản, cây cối, hoa màu của nhân dân.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 3/4, thông tin ban đầu từ chính quyền xã Yên Nhân cho biết trận lốc xoáy kèm theo mưa đá quét qua địa bàn thôn Mỵ đã làm tốc mái 30 ngôi nhà của người dân địa phương, nhà ở của giáo viên và bếp ăn của Trường mầm non Yên Nhân - khu Mỵ.

30 ngôi nhà ở Thanh Hóa hư hỏng nặng nề do lốc xoáy kèm theo mưa đá - Ảnh 1
Hiện trường lốc xoáy gây thiệt hại tại khu Mỵ, xã Yên Nhân - Ảnh: báo Tiền Phong

Trận lốc xoáy cũng làm đứt đường dây điện trung thế với chiều dài hơn 1.000 m, gây mất điện hoàn toàn, nhiều diện tích cây trồng bị bật gốc, gãy, đổ. Một số diện tích hoa màu của người dân cũng bị thiệt hại.

30 ngôi nhà ở Thanh Hóa hư hỏng nặng nề do lốc xoáy kèm theo mưa đá - Ảnh 2
Bếp ăn, phòng nghỉ giáo viên của Trường Mầm non Yên Nhân, khu Mỵ bị hư hỏngẢnh: báo Thanh Hóa

Theo thông tin từ báo Thanh Hóa, sau khi lốc xoáy xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Thường Xuân phối hợp với Phòng Giáo dục - Đào tạo, Điện lực huyện Thường Xuân và UBND xã Yên Nhân tới kiểm tra thực tế tại hiện trường, nắm tình hình; thăm hỏi các hộ gia đình bị thiệt hại; đồng thời huy động các lực lượng triển khai công tác khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống người dân.

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Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận đã có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do gió mạnh kèm theo lốc xoáy cục bộ xảy ra ngày 21/2 trên địa bàn xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam.

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