Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào ngày 23/2, ông Nguyễn Hùng Tân, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận đã có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do gió mạnh kèm theo lốc xoáy cục bộ xảy ra ngày 21/2 trên địa bàn xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam.

Gió lốc làm tốc 1/2 mái vòm đám cưới bay lên cao vướng vào dây điện trung thế 3 pha, gây chạm điện dẫn đến đứt 1 pha, đồng thời phần mái vòm đổ sập xuống gây thương tích cho một số khách đang dự tiệc cưới. Hậu quả có 8 người bị thương và khoảng 20 người bị xây xát nhẹ do mái vòm bốc lên cao đổ sụp xuống bàn tiệc.

Cụ thể, vào trưa ngày 21/2, ông Mang Văn Đ (ở thôn 1, xã Hàm Cần) dựng rạp tổ chức đám cưới cho con. Đến 11 giờ 45 phút khi hàng trăm người đang dự tiệc cưới thì bất ngờ xuất hiện gió mạnh, lốc xoáy cục bộ.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, tại thời điểm này, gia đình ông Đ. đang làm lễ cưới cho người thân trong rạp trước sân nhà với 50 bàn tiệc, bất thình lình một cơn lốc xoáy ập đến cuốn rạp cưới lên cao. Trong đó, một rạp mắc vào dây điện trung thế gây xẹt lửa, những rạp còn lại đổ sập khiến bà con dự cưới vô cùng hoảng loạn tháo chạy, bàn ghế ngã đổ.

Ngay khi nhận được thông tin xảy ra lốc xoáy, UBND xã Hàm Cần đã chỉ đạo lực lượng Công an xã thông báo cho Điện lực Bình Thuận tiến hành cúp điện trên khu vực bị ảnh hưởng; phối hợp với số người dân đưa 8 người bị thương đến Phòng khám Đa khoa Hàm Cần để sơ cứu.

Hậu quả 28 người bị thương do rạp sắt ngã đè - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Sau đó có 7 người được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, trong đó có một trường hợp là ông Mang Văn Chanh bị hôn mê sâu. Riêng người bị thương nhẹ đang điều trị tại Phòng khám Đa khoa xã Hàm Cần.

Lực lượng công an đã tiến hành bảo vệ hiện trường, lấy lời khai người liên quan và hỗ trợ dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau lốc. Sáng ngày 22/2 Phòng Nông nghiệp& PTNT huyện Hàm Thuận Nam đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan cùng với UBND xã Hàm Cần tiến hành kiểm tra, xác minh tình hình thiệt hại để báo cáo UBND huyện có hướng chỉ đạo; đồng thời cũng đã thăm hỏi, động viên tinh thần người dân bị thương.