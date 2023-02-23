Chuyện hy hữu: Ca sinh 3 tự nhiên cùng trứng hiếm gặp ở Hà Nội

Xã hội 23/02/2023 10:22

Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội vừa mổ đẻ thành công cho một sản phụ mang tam thai cùng trứng. Đây là ca mang thai tự nhiên rất hiếm gặp với tỷ lệ 1/200.000.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào ngày 23/2, theo thông tin từ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, trường hợp hy hữu trên là sản phụ Đặng Thị H. (22 tuổi, Hải Dương) nhập viện sinh con ở tuần 37. Vì sản phụ mang tam thai nên để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và con, các bác sĩ chỉ định mổ lấy thai. Lần lượt 3 bé gái có cân nặng 1.800g, 1.900g, 2.000g chào đời khỏe mạnh.

Đây là lần mang thai đầu tiên của sản phụ. Theo chia sẻ của người mẹ trẻ, chị rất bất ngờ khi biết mình mang tam thai, càng bất ngờ hơn khi các bác sĩ cho biết trường hợp của chị vô cùng hiếm gặp: 3 thai tự nhiên có chung 1 bánh rau, 3 buồng ối.

Chuyện hy hữu: Ca sinh 3 tự nhiên cùng trứng hiếm gặp ở Hà Nội - Ảnh 1
Ca sinh ba tự nhiên cùng trứng hiếm gặp - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ Zing, ThS.BSCKII Trương Minh Phương - Phó Khoa Sản bệnh lý A4, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết: “Đây là ca sinh 3 vô cùng hiếm gặp, nghĩa là từ 1 phôi đã phân chia để thành 3 thai phát triển độc lập. Tỷ lệ gặp trường hợp này vô cùng thấp, khoảng 1/200.000 ca sinh. Các tai biến có thể xảy ra trong quá trình mang thai rất nhiều, như truyền máu giữa các thai, thai phát triển không đều dẫn đến bất tương xứng giữa các thai và có thể hỏng cả 3 thai”.

Tuy nhiên, sản phụ đã may mắn khi sức khoẻ ổn định trong suốt thời gian mang thai. 

Những biến chứng có nguy cơ gia tăng ở ca mang thai 3 cùng trứng, bao gồm: Tăng huyết áp và tiền sản giật; nhau tiền đạo; đẻ non và sẩy thai; băng huyết trước khi sinh; băng huyết sau sinh; tiểu đường thai kỳ. Sản phụ có khả năng cao là phải đẻ mổ lấy thai. Việc này sẽ dẫn đến những rủi ro liên quan giống như bất kỳ phẫu thuật ổ bụng nào bao gồm chảy máu, nhiễm trùng, vết thương chậm lành và đau đớn.

Ngoài ra, vị chuyên gia này cũng khuyến cáo các thai phụ mang đa thai nên khám thai định kỳ tại các cơ sở chuyên sâu về sản khoa, nhằm phát hiện sớm các biến chứng có thể gặp và can thiệp kịp thời.

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