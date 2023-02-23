Vào ngày 23/2, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị ra quyết định xử phạt hành chính với người con đánh cha ruột đã 103 tuổi, thương tích 3%.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào ngày 23/2, UBND tỉnh Quảng Trị xác nhận, đang nghiên cứu để ra quyết định xử lý đối với trường hợp con đánh cha ruột bị thương.

Cụ thể, UBND huyện Gio Linh đã đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị xử phạt theo thẩm quyền đối tượng N.M.H (SN 1981, trú thôn Lễ Môn, xã Phong Bình, huyện Gio Linh, Quảng Trị) từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng.

Khoảng 22h ngày 26/12/2022, tại Lễ Môn, H đã dùng một giường xếp gây thương tích cho cha ruột là ông N.M.Đ (103 tuổi), với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 3%. Hành vi của H đã đủ yếu tố cấu thành tội "Cố ý gây thương tích" quy định tại điểm a, d, khoản 1, Điều 134, Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, theo thông tin từ báo Thanh Niên, UBND H.Gio Linh cho biết thêm, H. được hưởng tình tiết giảm nhẹ là tự nguyện bồi thường thiệt hại, tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi nhưng có tình tiết tăng nặng là có hành vi vi phạm hành chính đối với người già.

Cũng theo UBND H.Gio Linh, hành vi của H. vi phạm điểm a (khoản 2, điều 52, nghị định 144/2021/NĐ-CP) quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình. Trong đó quy định, "Sử dụng các công cụ, phương tiện hoặc các vật dụng khác gây thương tích cho thành viên gia đình" sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng.

UBND H.Gio Linh căn cứ Điều 38 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và Điều 68 nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính như nêu trên vượt quá thẩm quyền của chủ tịch UBND huyện và thuộc thẩm quyền xử phạt của chủ tịch UBND tỉnh, nên đã có tờ trình trên.

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