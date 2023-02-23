Thông tin MỚI về vụ bé trai 2 tuổi tử vong ở trường mầm non tại Nha Trang: Hiệu trưởng nói gì?

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào sáng ngày 23/2, bà Phùng Thị Bích Điệp, Hiệu trưởng Trường mầm non Bé Ngoan (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cho biết trường đang phối hợp với gia đình lo hậu sự cho bé N. (2 tuổi) tử vong tại trường.

Theo bà Điệp, sáng 22/2, khi vào lớp, bé N. vẫn sinh hoạt bình thường nhưng có biểu hiện mệt. Đến trưa cùng ngày, bé N. mệt và khó ngủ nên được các cô giáo nằm cạnh dỗ. Sau đó, cô giáo phát hiện bé mệt, cơ thể nhợt nhạt nên báo cho ban giám hiệu. Các cô giáo đã đưa bé N. đến BV Đa khoa Sài Gòn Nha Trang cấp cứu. Các bác sĩ đã tập trung cấp cứu nhưng bệnh nhân không qua khỏi.

Cụ thể, bà Điệp cho biết, bé N. mới vào học tại Trường mầm non Bé Ngoan ngày 11-2. Bé N. mới đi học nên thường hay khóc. Ngày 22/2, khi đưa bé đến trường, người thân có thông báo bé N. bị viêm họng và gửi thuốc cho các cô giáo cho uống hộ.

Hình ảnh bé N. ngủ cùng các bạn trước khi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Bên cạnh đó, hiệu trưởng Trường mầm non Bé Ngoan thông tin thêm thực đơn ngày 22/2 của các bé là bún mọc vào buổi sáng; trưa ăn cơm trắng, gà chiên bột, trứng sốt cà chua, canh, tráng miệng dưa hấu. Tuy nhiên, bé N. đang bệnh nên cô giáo không cho ăn gà và dưa hấu.

Sau khi xảy ra vụ việc, trường phối hợp cùng với cơ quan công an để trích xuất camera, cung cấp thông tin cần thiết để phục vụ điều tra. Bà Điệp cho rằng qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi bước đầu xác định bé N. tử vong do bệnh lý. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có kết luận chính thức bằng văn bản của cơ quan chức năng.

“Qua khám nghiệm hiện trường và tử thi, kết quả chẩn đoán bé tử vong do bệnh lý. Vì vậy, nhà trường vẫn hoạt động bình thường”- bà Điệp nói.

Công an làm việc với những người liên quan để điều tra nguyên nhân bé trai 2 tuổi, tử vong - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào tối ngày 22/2, gia đình nạn nhân, cháu N (SN 2021) được người thân đưa đến cơ sở giáo dục mầm non tư thục nêu trên trong sáng 22/2. Đến đầu giờ chiều, bà ngoại của cháu kiểm tra camera nhà trường kết nối với điện thoại phụ huynh thì phát hiện cháu N vẫn đang trong tư thế nằm ngủ, mà chưa thức giấc như thường lệ.

Theo chị K.O – phụ huynh của cháu N, sau Tết Nguyên đán Quý Mão, gia đình mới cho cháu đến Trường mầm non Bé Ngoan nhập học. Vài ngày trước khi xảy ra sự cố tử vong, cháu N bị viêm họng được gia đình đưa đi khám, mua thuốc điều trị. Khi đưa cháu N đến trường trong buổi sáng 22/2, gia đình có mang theo liều thuốc buổi trưa để nhờ cô giáo cho uống sau bữa ăn.

Dù rất đau buồn nhưng gia đình cháu N đề nghị cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu để phòng tránh những trường hợp khác.