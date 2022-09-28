Chủ tiệm vàng 'khóc ròng' tiết lộ tổng số tài sản bị lốc xoáy cuốn bay ở Quảng Trị

Sau trận lốc xoáy bất ngờ xảy ra chiều nay 27/9, một tiệm vàng ở chợ Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị bị thổi bay, mất rất nhiều vàng trong tiệm.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, chính quyền Thị trấn Cửa Việt (Huyện Gio Linh, Quảng Trị) cho biết, chủ tiệm vàng Phước Thịnh có báo cáo rằng trận lốc ở chợ Cửa Việt vào ngày 27/9 đã cuốn đi khoảng 10 cây "vàng tây" và 60 triệu tiền mặt. Đến trưa 28/9, ông Mai Văn Minh, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Thị trấn Cửa Việt (Huyện Gio Linh, Quảng Trị) cho biết ngay khi bão Noru tan và trời hửng sáng thì chính quyền cùng nhiều người dân đã tiếp tục triển khai việc thu dọn lại thiệt hại sau trận lốc, trong đó đặc biệt chú ý đến việc gom lại số vàng, trang sức cho tiệm vàng Phước Thịnh.

Theo ông Minh, chủ tiệm vàng Phước Thịnh là anh Hoàng Tiến đã có báo cáo rằng, trận lốc đã cuốn phăng nhiều trang sức bằng vàng với tổng số khoảng 10 cây “vàng tây” và khoảng 60 triệu tiền mặt. Cũng theo ông Minh, dù người dân ra sức lượm giúp nhưng số vàng, trang sức thu hồi không được nhiều do gió lớn, vàng bay tứ tung. Tiệm vàng của anh Tiến tại Quảng Trị đã bị thổi bay rất nhiều vàng và tiền mặt - Ảnh: Báo Thanh niên Trước đó, theo thông tin từ báo Dân Trí, trận lốc xoáy xảy ra vào lúc 15h ngày 27/9, tại thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh (Quảng Trị), ngay trước thời điểm bão Noru đổ bộ vào đất liền. Theo thông tin sơ bộ từ Ủy ban nhân dân huyện Gio Linh, đã có 180 hàng quán và 120 nhà bị bay, tốc mái, đổ sập.

Trong số các cửa hàng bị tốc mái, đổ sập có tiệm vàng Phúc Thịnh tại chợ Cửa Việt cũng bị lốc xoáy làm hư hỏng nghiêm trọng. Sau trận lốc xoáy, chủ tiệm vàng đã tức tốc đến kiểm tra và tá hỏa khi phát hiện rất nhiều vàng trong tiệm đã "bay" theo trận lốc. Người dân, lực lượng chức năng hỗ trợ chủ tiệm vàng tìm lại tài sản sau cơn lốc xoáy - Ảnh: Báo Dân Trí Ngay sau đó, người dân địa phương và lực lượng chức năng đã đến hỗ trợ chủ tiệm vàng tìm lại tài sản. Tuy nhiên, hiện chưa thống kê được số lượng vàng bị mất tại cửa tiệm này. Anh Hoàng Tiến, chủ tiệm vàng Phúc Thịnh, buồn bã cho biết, thời điểm cơn lốc quét qua, anh đang dọn dẹp cửa hàng để về nhà tránh bão. Lốc xoáy đã thổi bay phần mái và cuốn luôn cả 2 tủ kính chứa vàng, đồng thời khiến anh Tiến bị thương.

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