Xót xa dân miền biển ở Huế 'ứa nước mắt' khi chứng kiến nhà cửa, tài sản bị bão Noru tàn phá

Xã hội 28/09/2022 13:38

Chỉ sau một đêm, hàng chục hộ gia đình ở xã Vinh Xuân rơi vào cảnh có nhà mà không thể ở thậm chí là trắng tay.

Theo thông tin từ VTC News, chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ nhiều người dân miền biển xã Vinh Xuân (Thừa Thiên - Huế) rơi vào cảnh tay trắng khi nhà cửa, tài sản bị bão Noru tàn phá. Tại xã Vinh Xuân (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho thấy, có hàng chục ngôi nhà bị bão Noru bị làm tốc mái thậm chí là kéo sập.

Người dân xã Vinh Xuân, khoảng 11h đêm 27/9 thì gió bắt đầu mạnh lên, sau đó gió lùa ngày một mạnh trước khi lùa hết mái nhà khiến toàn bộ đồ đạc trong nhà bị ướt, hư hỏng. Bà Trần Thị Nga (62 tuổi, xã Vinh Xuân) có hoàn cảnh đặc biệt khi chồng vừa mất được ít lâu thì cháu nội bà cũng lâm bệnh qua đời. Đến sáng nay bà Nga chỉ biết ứa nước mắt nhìn toàn bộ nhà cửa, tài sản của bà bị bão Noru phá nát. 

Xót xa dân miền biển ở Huế 'ứa nước mắt' khi chứng kiến nhà cửa, tài sản bị bão Noru tàn phá - Ảnh 1
Xã Vinh Xuân (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho thấy, có hàng chục ngôi nhà bị bão Noru bị làm tốc mái thậm chí là kéo sập - Ảnh: VTC News
Xót xa dân miền biển ở Huế 'ứa nước mắt' khi chứng kiến nhà cửa, tài sản bị bão Noru tàn phá - Ảnh 2
Bà Trần Thị Nga (62 tuổi, xã Vinh Xuân) chỉ biết ứa nước mắt nhìn toàn bộ nhà cửa, tài sản của bà bị bão Noru phá nát - Ảnh: VTC News

 

Ông Trí Đức (54 tuổi) cho biết, khi bão tới thì ông cùng vợ con đến di tản tại nhà của một người họ hàng. Tuy nhiên, sáng nay khi quay trở về thì nhà cửa bị bão Noru cuốn bay, toàn bộ tài sản đều bị hư hỏng.

Không chỉ nhà bà Nga và nhà ông Đức mà hàng chục ngôi nhà của người dân xã Vinh Xuân cũng bị bão Noru làm tốc mái hoặc đổ tường. Nhà chị Trần Thị Huệ (49 tuổi) chăm bẵm nuôi được hơn 100 con gà chuẩn bị đến thời điểm thu hoạch thì đêm qua cũng bị bão Noru làm cho chết hết. Sau khi làm tốc mái nhà thì bão Noru tiếp tục tàn phá tài sản người dân xã Vinh Xuân. Trong hình là cửa kính một nhà tắm của người dân bị mưa gió làm cho vỡ tan.

 

Xót xa dân miền biển ở Huế 'ứa nước mắt' khi chứng kiến nhà cửa, tài sản bị bão Noru tàn phá - Ảnh 3
hông chỉ nhà bà Nga và nhà ông Đức mà hàng chục ngôi nhà của người dân xã Vinh Xuân cũng bị bão Noru làm tốc mái hoặc đổ tường - Ảnh: VTC News
Xót xa dân miền biển ở Huế 'ứa nước mắt' khi chứng kiến nhà cửa, tài sản bị bão Noru tàn phá - Ảnh 4
Ông Trí Đức (54 tuổi) khi quay trở về thì nhà cửa bị bão Noru cuốn bay, toàn bộ tài sản đều bị hư hỏng - Ảnh: VTC News
Xót xa dân miền biển ở Huế 'ứa nước mắt' khi chứng kiến nhà cửa, tài sản bị bão Noru tàn phá - Ảnh 5
Chỉ sau một đêm, hàng chục hộ gia đình ở xã Vinh Xuân rơi vào cảnh có nhà mà không thể ở thậm chí là trắng tay - Ảnh: VTC News

Lãnh đạo UBND huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế) cho biết, mưa bão khiến ít nhất 2 người ở địa phương này bị thương và hơn 20 ngôi nhà ở xã Vinh Xuân bị tàn phá.

Trong sáng 28/9, lực lượng quân đội cũng được điều động đến xã Vinh Xuân để giúp người dân khắc phục hậu quả trong bão. Các cán bộ, chiến sĩ quân đội đang tìm lại những tài sản còn sót lại trong đống hoang tàn sau siêu bão Noru.

 

Không chỉ tàn phá nhà cửa mà bão Noru còn quật gãy cả cột điện khiến khu vực xã Vinh Xuân bị cắt điện hoàn toàn. Trong sáng 28/9, ngành điện lực cũng cho người về kiểm tra và khắc phục nhằm sớm đưa điện phục vụ người dân.

Xót xa dân miền biển ở Huế 'ứa nước mắt' khi chứng kiến nhà cửa, tài sản bị bão Noru tàn phá - Ảnh 6
Mưa bão khiến ít nhất 2 người ở địa phương này bị thương và hơn 20 ngôi nhà ở xã Vinh Xuân bị tàn phá  - Ảnh: Báo Dân Việt
Xót xa dân miền biển ở Huế 'ứa nước mắt' khi chứng kiến nhà cửa, tài sản bị bão Noru tàn phá - Ảnh 7
Lực lượng chức năng cưa dọn để bảo đảm an toàn giao thông - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo thông tin từ báo Dân Việt, thống kê nhanh cho thấy, Thừa Thiên Huế có 5 người bị thương do bão, gồm 3 người tại xã Vinh Xuân (huyện Phú Vang) và 1 người tại phường An Hòa, TP.Huế.

 

Về nhà cửa, ở tỉnh có 1 nhà sập và 190 nhà bị tốc mái, trong đó huyện Phú Vang có 1 nhà sập và 53 tốc mái, TP.Huế 107 nhà tốc mái, huyện Quảng Điền 20 nhà tốc mái…  Để đảm bảo an toàn, ngành điện lực ở tỉnh đã chủ động sa thải lưới điện từ 0h30 ngày 28/9 tại các huyện Nam Đông, A Lưới, Phú Lộc, Phú Vang, Quảng Điền, thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy. Toàn tỉnh có 5 cột điện trung thế bị đổ ngã.

Về giao thông, đến 7h30 ngày 28/9, trên quốc lộ 49B cây cối gãy đổ nhiều gây tắc giao thông. Ở tỉnh có khoản 500 cây xanh bị gãy đổ. Ảnh hưởng của bão cũng khiến 2 tuyến cáp quang tại huyện Quảng điền và huyện Phú Lộc của VNPT Thừa Thiên Huế bị đứt, Viettel Thừa Thiên Huế bị đứt 8 tuyến cáp quang tại huyện Phú Lộc, Mobifone Thừa Thiên Huế bị đứt 2 tuyến cáp quang.  Ở tỉnh có hàng chục trạm BTS mất liên lạc do mất điện lưới.

Chi 20 triệu đồng thuê xe container chống bão, chủ nhà hàng vẫn bị tốc mái, phá hỏng bên trong

Chi 20 triệu đồng thuê xe container chống bão, chủ nhà hàng vẫn bị tốc mái, phá hỏng bên trong

Dù đã chuẩn bị những biện pháp phòng chống bão lũ cho gia đình, tuy nhiên, chủ nhà hàng ở Đà Nẵng vẫn bị cơn bão Nuro phá hỏng tài sản, gây thiệt hại không nhỏ.

Xem thêm
Từ khóa:   siêu bão Noru siêu bão tại miền Trung siêu bão tại Huế

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 4 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?