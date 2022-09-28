Xót xa dân miền biển ở Huế 'ứa nước mắt' khi chứng kiến nhà cửa, tài sản bị bão Noru tàn phá

Người dân xã Vinh Xuân, khoảng 11h đêm 27/9 thì gió bắt đầu mạnh lên, sau đó gió lùa ngày một mạnh trước khi lùa hết mái nhà khiến toàn bộ đồ đạc trong nhà bị ướt, hư hỏng. Bà Trần Thị Nga (62 tuổi, xã Vinh Xuân) có hoàn cảnh đặc biệt khi chồng vừa mất được ít lâu thì cháu nội bà cũng lâm bệnh qua đời. Đến sáng nay bà Nga chỉ biết ứa nước mắt nhìn toàn bộ nhà cửa, tài sản của bà bị bão Noru phá nát.

Theo thông tin từ VTC News, chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ nhiều người dân miền biển xã Vinh Xuân (Thừa Thiên - Huế) rơi vào cảnh tay trắng khi nhà cửa, tài sản bị bão Noru tàn phá. Tại xã Vinh Xuân (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho thấy, có hàng chục ngôi nhà bị bão Noru bị làm tốc mái thậm chí là kéo sập.

Ông Trí Đức (54 tuổi) cho biết, khi bão tới thì ông cùng vợ con đến di tản tại nhà của một người họ hàng. Tuy nhiên, sáng nay khi quay trở về thì nhà cửa bị bão Noru cuốn bay, toàn bộ tài sản đều bị hư hỏng.

Không chỉ nhà bà Nga và nhà ông Đức mà hàng chục ngôi nhà của người dân xã Vinh Xuân cũng bị bão Noru làm tốc mái hoặc đổ tường. Nhà chị Trần Thị Huệ (49 tuổi) chăm bẵm nuôi được hơn 100 con gà chuẩn bị đến thời điểm thu hoạch thì đêm qua cũng bị bão Noru làm cho chết hết. Sau khi làm tốc mái nhà thì bão Noru tiếp tục tàn phá tài sản người dân xã Vinh Xuân. Trong hình là cửa kính một nhà tắm của người dân bị mưa gió làm cho vỡ tan.

hông chỉ nhà bà Nga và nhà ông Đức mà hàng chục ngôi nhà của người dân xã Vinh Xuân cũng bị bão Noru làm tốc mái hoặc đổ tường - Ảnh: VTC News

Ông Trí Đức (54 tuổi) khi quay trở về thì nhà cửa bị bão Noru cuốn bay, toàn bộ tài sản đều bị hư hỏng - Ảnh: VTC News

Chỉ sau một đêm, hàng chục hộ gia đình ở xã Vinh Xuân rơi vào cảnh có nhà mà không thể ở thậm chí là trắng tay - Ảnh: VTC News

Lãnh đạo UBND huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế) cho biết, mưa bão khiến ít nhất 2 người ở địa phương này bị thương và hơn 20 ngôi nhà ở xã Vinh Xuân bị tàn phá.

Trong sáng 28/9, lực lượng quân đội cũng được điều động đến xã Vinh Xuân để giúp người dân khắc phục hậu quả trong bão. Các cán bộ, chiến sĩ quân đội đang tìm lại những tài sản còn sót lại trong đống hoang tàn sau siêu bão Noru.

Không chỉ tàn phá nhà cửa mà bão Noru còn quật gãy cả cột điện khiến khu vực xã Vinh Xuân bị cắt điện hoàn toàn. Trong sáng 28/9, ngành điện lực cũng cho người về kiểm tra và khắc phục nhằm sớm đưa điện phục vụ người dân.

Mưa bão khiến ít nhất 2 người ở địa phương này bị thương và hơn 20 ngôi nhà ở xã Vinh Xuân bị tàn phá - Ảnh: Báo Dân Việt

Lực lượng chức năng cưa dọn để bảo đảm an toàn giao thông - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo thông tin từ báo Dân Việt, thống kê nhanh cho thấy, Thừa Thiên Huế có 5 người bị thương do bão, gồm 3 người tại xã Vinh Xuân (huyện Phú Vang) và 1 người tại phường An Hòa, TP.Huế.

Về nhà cửa, ở tỉnh có 1 nhà sập và 190 nhà bị tốc mái, trong đó huyện Phú Vang có 1 nhà sập và 53 tốc mái, TP.Huế 107 nhà tốc mái, huyện Quảng Điền 20 nhà tốc mái… Để đảm bảo an toàn, ngành điện lực ở tỉnh đã chủ động sa thải lưới điện từ 0h30 ngày 28/9 tại các huyện Nam Đông, A Lưới, Phú Lộc, Phú Vang, Quảng Điền, thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy. Toàn tỉnh có 5 cột điện trung thế bị đổ ngã.

Về giao thông, đến 7h30 ngày 28/9, trên quốc lộ 49B cây cối gãy đổ nhiều gây tắc giao thông. Ở tỉnh có khoản 500 cây xanh bị gãy đổ. Ảnh hưởng của bão cũng khiến 2 tuyến cáp quang tại huyện Quảng điền và huyện Phú Lộc của VNPT Thừa Thiên Huế bị đứt, Viettel Thừa Thiên Huế bị đứt 8 tuyến cáp quang tại huyện Phú Lộc, Mobifone Thừa Thiên Huế bị đứt 2 tuyến cáp quang. Ở tỉnh có hàng chục trạm BTS mất liên lạc do mất điện lưới.