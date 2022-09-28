Sản phụ chuyển dạ vượt mưa bão đi sinh, đặt luôn tên con gái là Noru

Chia sẻ trên Thanh Niên, anh Nguyễn Văn Tâm (32 tuổi, chồng chị Thanh Tâm) vẫn còn chưa hết cảm xúc hồi hộp khi nhắc tới chuyện hơn 1 giờ 30 phút sáng nay (28/9), khi vợ bất ngờ bị vỡ ối.

Trong đêm bão số 4 đổ bộ, chị Đào Thị Thanh Tâm (32 tuổi, ngụ Quảng Nam) dù còn hơn nửa tháng nữa mới sinh nhưng bị vỡ ối, chuyển dạ. Ngay lập tức gia đình chị Tâm gọi cứu trợ và được đưa đến bệnh viện giữa trận cuồng phong. Sau đó, bé gái tên Noru cất tiếng khóc chào đời trong niềm hạnh phúc vô bờ của gia đình.

Trong tâm thế hồi hộp theo dõi đường đi của cơn bão sắp đổ bộ vào đất liền, sự việc xảy ra khiến cả nhà hết sức bối rối và lo lắng. Bệnh viện thì cách nhà 4km.

Được biết chị Thanh Tâm còn hơn nửa tháng mới sinh em bé, nên khi bão đến, cả nhà quyết định cùng nhau tránh trú bão trong căn nhà kiên cố ở thị xã Điện Bàn (Quảng Nam).

Chị nhắn trên facebook cầu cứu mọi người giúp đỡ. Đúng 2h30 sáng, giữa lúc gió rít dữ dội, mưa như xối xả, 2 người thân trong gia đình của chị dùng xe chở chị đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức.

“Tôi làm chiếc võng để vợ nằm lên rồi 4 người đàn ông cùng khiêng vợ lên xe. Chuyến xe bão táp. May mắn là sau một hồi chật vật với mưa to gió lớn, vợ chồng tôi cũng đến bệnh viện an toàn”, anh Tâm kể với Thanh Niên.

4 giờ kém 15, bé gái cất tiếng khóc chào đời, mẹ tròn con vuông trong niềm vui sướng của cả gia đình. Anh cười nói rằng, thời khắc đó, không có từ nào có thể diễn tả được cảm xúc của anh ngay lúc đó.

Vợ chồng anh Tâm vui mừng khi đón thành viên bình an, "mẹ tròn con vuông". Ảnh: Thanh Niên

Quá vui mừng, anh Tâm đã đăng tải lên mạng xã hội dòng trạng thái cảm ơn tới tất cả mọi người đã quan tâm tới vợ anh và con gái vừa chào đời. Chính nhờ những sự quan tâm trong đêm mưa bão vừa trải qua gia đình mới có được niềm vui như ngày hôm nay.

Anh cho biết con gái sẽ được đặt tên là Noru để khi lớn lên, con sẽ biết được ý nghĩa của cái tên mình đặc biệt như thế nào.

“Noru có thể là tên ở nhà của con, hoặc cũng là tên trong giấy khai sinh. Nhưng chữ 'Bão' nhất định phải có trong tên con rồi. Dù sao việc đặt tên con là chuyện hệ trọng cả đời, nên mình cũng phải bàn tính lại với vợ và suy xét cẩn thận”, ông bố trẻ tâm sự.

Anh Tâm chia sẻ sau khi vợ vượt cạn thành công. Ảnh: Chụp màn hình

Dòng chia sẻ của anh Tâm sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của mọi người.

- Chúc mừng 2 mẹ con chị đã vượt cạn thành công.

- Chúc mừng gia đình đón niềm vui khôn xiết

- Chào mừng con gái đã đến thế giới này trong một ngày thật đặc biệt.

- Chắc con gái sẽ dữ dội lắm đây!