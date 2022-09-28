Quảng Trị: Chủ tiệm vàng bàng hoàng kể lại khoảnh khắc lốc xoáy bất ngờ 'càn quét' nhiều tài sản giá trị

Xã hội 28/09/2022 14:50

Một trong những hộ chịu thiệt hại nặng nề nhất sau trận lốc xoáy nói trên là vợ chồng anh Hoàng Tiến (SN 1980) và chị Ngô Thị Hải Yến (SN 1986), trú khu phố 3, thị trấn Cửa Việt, chủ tiệm vàng Phước Thịnh tại chợ Cửa Việt.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, sau trận lốc xoáy kinh hoàng bất ngờ càn quét, nhiều tiểu thương và người dân tại khu vực chợ Cửa Việt, huyện Gio Linh (Quảng Trị) vẫn chưa hết bàng hoàng. Thiệt hại nặng nề nhất sau trận lốc xoáy nói trên là vợ chồng anh Hoàng Tiến (SN 1980) và chị Ngô Thị Hải Yến (SN 1986), trú khu phố 3, thị trấn Cửa Việt, chủ tiệm vàng Phước Thịnh tại chợ Cửa Việt.

Thất thần bên cửa tiệm nhỏ đổ vỡ sau bão, anh Hoàng Tiến nghẹn ngào cho biết, vào khoảng 15h ngày 27/9, biết tin bão vào nên anh chủ động dọn dẹp, gia cố cửa hàng để về tránh bão, tuy nhiên cơn lốc xoáy ập đến bất ngờ khiến anh trở tay không kịp. Tổng thiệt hại mà gia đình ước tính gần 500 triệu đồng.

Anh Tiến nhớ lại: "Tôi cứ nghĩ bão tối mới vào, lúc đó gió nhẹ và tôi đang dọn dẹp lại thì bất ngờ có lốc xoáy. Chỉ trong mấy phút, gió lốc cuốn hết mái tôn ở chợ, thổi bay mấy tủ vàng bạc trước cửa tiệm, vàng, rồi tiền bay tứ tung, tôi cố níu giữ nhưng không được, còn bị thương ở tay nên phải bỏ của chạy lấy người".

Chị Yến nghẹn ngào: "Vợ chồng gom góp cũng mở cái tiệm vàng nhỏ ở trong chợ để kinh doanh, nào ngờ lốc xoáy bất ngờ, cuốn đi hết tài sản, chưa kể vật dụng, tủ đựng cũng đã hư hỏng cả. Từ chiều qua đến giờ cũng nhờ người dân giúp đỡ, vợ chồng tôi cũng vớt vát, tìm lại được một ít, thế nhưng thiệt hại vẫn rất lớn".

Quảng Trị: Chủ tiệm vàng bàng hoàng kể lại khoảnh khắc lốc xoáy bất ngờ 'càn quét' nhiều tài sản giá trị - Ảnh 1
Vợ chồng anh Tiến, chị Yến, người bị thương ở chân, người bị thương ở tay, ngồi thẫn thờ trước cửa tiệm vàng vừa bị lốc xoáy cuốn đi nhiều tài sản  - Ảnh: Báo Dân Trí

Mặc dù mưa lớn, thế nhưng rất đông người dân tại thị trấn Cửa Việt đã chạy đến khu vực vừa xảy ra lốc xoáy để hỗ trợ đưa người bị thương đi cấp cứu, khắc phục hậu quả trước mắt. Trong đó, có hàng chục người khi biết gia đình anh Tiến bị lốc cuốn rất nhiều vàng, bạc, tài sản đã đến hỗ trợ tìm kiếm, với mong muốn vớt vát lại phần nào cho gia chủ.

Đến sáng nay, sau khi bão dần suy yếu, tranh thủ lúc tạnh mưa, người dân tiếp tục đến hỗ trợ tìm gia đình chủ tiệm vàng tìm kiếm tài sản trong đống đổ nát. Có mặt trong nhóm người đang vạch từng ngọn cỏ, đống đổ nát để tìm vàng, bạc giúp cho gia đình chủ tiệm Phước Thịnh, chị Võ Thị Diễn (SN 1981), trú thị trấn Cửa Việt chia sẻ rằng, thiên tai là điều không ai mong muốn, người dân ai cũng thương cho gia đình chủ tiệm vàng nói riêng và những hộ dân bị tốc mái, sập nhà nói chung.

Quảng Trị: Chủ tiệm vàng bàng hoàng kể lại khoảnh khắc lốc xoáy bất ngờ 'càn quét' nhiều tài sản giá trị - Ảnh 2
Tổng thiệt hại mà gia đình ước tính gần 500 triệu đồng - Ảnh: Báo Dân Trí
Quảng Trị: Chủ tiệm vàng bàng hoàng kể lại khoảnh khắc lốc xoáy bất ngờ 'càn quét' nhiều tài sản giá trị - Ảnh 3
Chị Hải Yến cho biết, nhờ được sự giúp đỡ của người dân, một số vàng, bạc đã được tìm lại, tuy nhiên thiệt hại do lốc xoáy gây ra với gia đình vẫn rất lớn - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo chị Diễn, từ tối qua đến nay, với sự nỗ lực tìm kiếm của nhiều người dân, một số nhẫn vàng, dây chuyền đã được tìm thấy và hoàn trả lại cho chủ tiệm. Việc tìm kiếm vẫn đang được chị Diễn và người dân tiếp tục, với mong muốn tìm lại được phần nào tài sản, giảm bớt thiệt hại cho chính chủ tiệm Phước Thịnh.

"Bỗng nhiên bị ông trời cướp mất một lượng tài sản lớn, ai đặt vào trường hợp của chị Yến, anh Tiến cũng sẽ rất buồn bã. Chúng tôi cũng muốn góp một chút sức lực và đóng góp một phần kinh phí để hỗ trợ cho những người thiệt hại, cùng nhau vượt qua khó khăn trong cơn hoạn nạn này", chị Diễn nói.

Quảng Trị: Chủ tiệm vàng bàng hoàng kể lại khoảnh khắc lốc xoáy bất ngờ 'càn quét' nhiều tài sản giá trị - Ảnh 4
Người dân tìm kiếm vàng giúp chủ tiệm - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, tiệm vàng Phước Thịnh ở thị trấn Cửa Việt của chị Ngô Hải Yến (SN 1986) bị cơn lốc quét ngang trong lúc cả gia đình đang dọn dẹp, rào chắn cửa hàng để về nhà tránh bão. Cơn lốc thổi bay mái nhà, nhiều tủ chứa vàng, trang sức, một số tài sản khác cũng theo gió cuốn lên không trung. Nhà riêng của chị Yến cách đó 500 m cũng bị đánh tan tác, thiệt hại ước tính lên đến vài trăm triệu đồng.

 

Theo ông Trần Đình Cảm - Bí thư thị trấn Cửa Việt, ngay sau khi cơn lốc đi qua, nhiều người dân xung quanh đã giúp chủ tiệm tìm kiếm số vàng bị lốc cuốn đi. Song do trời mưa kèm theo gió mạnh, vật liệu ngổn ngang, tài sản gom lại cũng không được nhiều.

Chủ tiệm vàng 'khóc ròng' tiết lộ tổng số tài sản bị lốc xoáy cuốn bay ở Quảng Trị

Chủ tiệm vàng 'khóc ròng' tiết lộ tổng số tài sản bị lốc xoáy cuốn bay ở Quảng Trị

Sau trận lốc xoáy bất ngờ xảy ra chiều nay 27/9, một tiệm vàng ở chợ Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị bị thổi bay, mất rất nhiều vàng trong tiệm.

Xem thêm
Từ khóa:   chủ tiệm vàng sau trận lốc xoáy lốc xoáy ở Quảng Trị Bão Noru

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 4 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?