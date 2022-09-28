Quảng Trị: Chủ tiệm vàng bàng hoàng kể lại khoảnh khắc lốc xoáy bất ngờ 'càn quét' nhiều tài sản giá trị

Thất thần bên cửa tiệm nhỏ đổ vỡ sau bão, anh Hoàng Tiến nghẹn ngào cho biết, vào khoảng 15h ngày 27/9, biết tin bão vào nên anh chủ động dọn dẹp, gia cố cửa hàng để về tránh bão, tuy nhiên cơn lốc xoáy ập đến bất ngờ khiến anh trở tay không kịp. Tổng thiệt hại mà gia đình ước tính gần 500 triệu đồng.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, sau trận lốc xoáy kinh hoàng bất ngờ càn quét, nhiều tiểu thương và người dân tại khu vực chợ Cửa Việt, huyện Gio Linh (Quảng Trị) vẫn chưa hết bàng hoàng. Thiệt hại nặng nề nhất sau trận lốc xoáy nói trên là vợ chồng anh Hoàng Tiến (SN 1980) và chị Ngô Thị Hải Yến (SN 1986), trú khu phố 3, thị trấn Cửa Việt, chủ tiệm vàng Phước Thịnh tại chợ Cửa Việt.

Chị Yến nghẹn ngào: "Vợ chồng gom góp cũng mở cái tiệm vàng nhỏ ở trong chợ để kinh doanh, nào ngờ lốc xoáy bất ngờ, cuốn đi hết tài sản, chưa kể vật dụng, tủ đựng cũng đã hư hỏng cả. Từ chiều qua đến giờ cũng nhờ người dân giúp đỡ, vợ chồng tôi cũng vớt vát, tìm lại được một ít, thế nhưng thiệt hại vẫn rất lớn".

Anh Tiến nhớ lại: "Tôi cứ nghĩ bão tối mới vào, lúc đó gió nhẹ và tôi đang dọn dẹp lại thì bất ngờ có lốc xoáy. Chỉ trong mấy phút, gió lốc cuốn hết mái tôn ở chợ, thổi bay mấy tủ vàng bạc trước cửa tiệm, vàng, rồi tiền bay tứ tung, tôi cố níu giữ nhưng không được, còn bị thương ở tay nên phải bỏ của chạy lấy người".

Vợ chồng anh Tiến, chị Yến, người bị thương ở chân, người bị thương ở tay, ngồi thẫn thờ trước cửa tiệm vàng vừa bị lốc xoáy cuốn đi nhiều tài sản - Ảnh: Báo Dân Trí

Mặc dù mưa lớn, thế nhưng rất đông người dân tại thị trấn Cửa Việt đã chạy đến khu vực vừa xảy ra lốc xoáy để hỗ trợ đưa người bị thương đi cấp cứu, khắc phục hậu quả trước mắt. Trong đó, có hàng chục người khi biết gia đình anh Tiến bị lốc cuốn rất nhiều vàng, bạc, tài sản đã đến hỗ trợ tìm kiếm, với mong muốn vớt vát lại phần nào cho gia chủ.

Đến sáng nay, sau khi bão dần suy yếu, tranh thủ lúc tạnh mưa, người dân tiếp tục đến hỗ trợ tìm gia đình chủ tiệm vàng tìm kiếm tài sản trong đống đổ nát. Có mặt trong nhóm người đang vạch từng ngọn cỏ, đống đổ nát để tìm vàng, bạc giúp cho gia đình chủ tiệm Phước Thịnh, chị Võ Thị Diễn (SN 1981), trú thị trấn Cửa Việt chia sẻ rằng, thiên tai là điều không ai mong muốn, người dân ai cũng thương cho gia đình chủ tiệm vàng nói riêng và những hộ dân bị tốc mái, sập nhà nói chung.

Tổng thiệt hại mà gia đình ước tính gần 500 triệu đồng - Ảnh: Báo Dân Trí

Chị Hải Yến cho biết, nhờ được sự giúp đỡ của người dân, một số vàng, bạc đã được tìm lại, tuy nhiên thiệt hại do lốc xoáy gây ra với gia đình vẫn rất lớn - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo chị Diễn, từ tối qua đến nay, với sự nỗ lực tìm kiếm của nhiều người dân, một số nhẫn vàng, dây chuyền đã được tìm thấy và hoàn trả lại cho chủ tiệm. Việc tìm kiếm vẫn đang được chị Diễn và người dân tiếp tục, với mong muốn tìm lại được phần nào tài sản, giảm bớt thiệt hại cho chính chủ tiệm Phước Thịnh.

"Bỗng nhiên bị ông trời cướp mất một lượng tài sản lớn, ai đặt vào trường hợp của chị Yến, anh Tiến cũng sẽ rất buồn bã. Chúng tôi cũng muốn góp một chút sức lực và đóng góp một phần kinh phí để hỗ trợ cho những người thiệt hại, cùng nhau vượt qua khó khăn trong cơn hoạn nạn này", chị Diễn nói.

Người dân tìm kiếm vàng giúp chủ tiệm - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, tiệm vàng Phước Thịnh ở thị trấn Cửa Việt của chị Ngô Hải Yến (SN 1986) bị cơn lốc quét ngang trong lúc cả gia đình đang dọn dẹp, rào chắn cửa hàng để về nhà tránh bão. Cơn lốc thổi bay mái nhà, nhiều tủ chứa vàng, trang sức, một số tài sản khác cũng theo gió cuốn lên không trung. Nhà riêng của chị Yến cách đó 500 m cũng bị đánh tan tác, thiệt hại ước tính lên đến vài trăm triệu đồng.

Theo ông Trần Đình Cảm - Bí thư thị trấn Cửa Việt, ngay sau khi cơn lốc đi qua, nhiều người dân xung quanh đã giúp chủ tiệm tìm kiếm số vàng bị lốc cuốn đi. Song do trời mưa kèm theo gió mạnh, vật liệu ngổn ngang, tài sản gom lại cũng không được nhiều.