Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 8/10/2025, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, công việc suôn sẻ trăm bề, sự nghiệp phất len 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 07/10/2025 18:45

3 con giáp đếm tiền mỏi tay, công việc suôn sẻ trăm bề, sự nghiệp phất len 'thuận buồm xuôi gió'.

Tuổi Mùi

Tử vi cho thấy người tuổi Mùi sẽ đón nhận nhiều tin vui trên con đường quan lộc. Những mục tiêu của bản mệnh gần như đã hoàn thành và đem lại kết quả tốt đẹp. Sự siêng năng và hết mình với công việc đem lại cho người tuổi này cơ hội thăng tiến trong công việc rất cao.

Đào hoa nở rộ đem lại cho người độc thân nhiều cơ hội kết giao bạn bè, nhất là những người khác giới. Nếu hai người tìm được sự đồng điệu tâm hồn, khả năng thành đôi sẽ là rất cao. Người độc thân cũng sớm tìm được người tâm đầu ý hợp nhờ sự giới thiệu của người thân.

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 8/10/2025, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, công việc suôn sẻ trăm bề, sự nghiệp phất len 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ diễn ra suôn sẻ. Sự thông minh, khả năng nhẫn nại và kiên cường giúp bản mệnh vượt qua các thử thách một cách xuất sắc. Không có gì có thể cản trở được những bước thăng tiến của con giáp này, trái lại thì khó khăn chỉ càng giúp người tuổi này thêm mạnh mẽ.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ tươi sáng. Tình cảm giữa bản mệnh và nửa kia trở nên thắm thiết hơn vì cả hai đã có sự thấu hiểu lẫn nhau. Người độc thân sớm tìm được đối tượng hẹn hò phù hợp.

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 8/10/2025, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, công việc suôn sẻ trăm bề, sự nghiệp phất len 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Mọi công việc của người tuổi Hợi sẽ được đánh giá cao trong thời điểm tới. Người tuổi này gây ấn tượng mạnh với cấp trên vì dũng cảm đứng ra gánh vác công việc. Nếu đang đứng ở vị trí lãnh đạo, bản mệnh sẽ biết cách kết nối và dẫn dắt tập thể phát triển. Thu nhập khá giúp con giáp này bớt đi gánh nặng tài chính.

Vận trình tình cảm của những người thuộc con giáp này sẽ vô cùng thăng hoa. Tử vi ngày mới đem đến cho người độc thân những mối nhân duyên phù hợp. Tuy nhiên, bản mệnh cần nghe theo sự mách bảo của con tim lẫn lý trí để không bỏ lỡ hạnh phúc cuộc đời mình.

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 8/10/2025, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, công việc suôn sẻ trăm bề, sự nghiệp phất len 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi thứ Ba 7/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi thứ Ba 7/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi ngày mới, thứ Ba 7/10/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Năm 9/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Năm 9/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 8/10/2025, 3 con giáp hốt trọn ổ vàng, giàu sang vượt bậc, hút hết vận khí trời ban, vạn sự thuận hòa, tinh thần vui vẻ phơi phới

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 8/10/2025, 3 con giáp hốt trọn ổ vàng, giàu sang vượt bậc, hút hết vận khí trời ban, vạn sự thuận hòa, tinh thần vui vẻ phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 8/10/2025, 3 con giáp trúng số độc đắc, đổi đời đổi vận, tiều tiêu thoải mái, sự nghiệp phất lên như 'mọc cánh'

Đúng hôm nay, thứ Tư 8/10/2025, 3 con giáp trúng số độc đắc, đổi đời đổi vận, tiều tiêu thoải mái, sự nghiệp phất lên như 'mọc cánh'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Lời khai 'lạnh người' của nghi phạm đâm người yêu tử vong trên vỉa hè ở TP.HCM

Lời khai 'lạnh người' của nghi phạm đâm người yêu tử vong trên vỉa hè ở TP.HCM

Đời sống 1 giờ 49 phút trước
Bắp cải là "siêu thực phẩm" giá rẻ với 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết 

Bắp cải là "siêu thực phẩm" giá rẻ với 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết 

Dinh dưỡng 1 giờ 49 phút trước
Cháy tại hầm giữ xe trung tâm thương mại ở TP.HCM, hàng trăm người hoảng loạn tháo chạy

Cháy tại hầm giữ xe trung tâm thương mại ở TP.HCM, hàng trăm người hoảng loạn tháo chạy

Đời sống 2 giờ 4 phút trước
Hà Nội “chìm trong nước” hai lần chỉ trong một tuần: Nguyên nhân do đâu?

Hà Nội “chìm trong nước” hai lần chỉ trong một tuần: Nguyên nhân do đâu?

Đời sống 2 giờ 19 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 8/10/2025, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ

Sau hôm nay, thứ Tư 8/10/2025, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (8/10/2025), 3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (8/10/2025), 3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Cuối ngày hôm nay (8/10/2025), 3 con giáp tài vận lên hương, dễ đổi đời giàu có, sự nghiệp thăng hoa, vét cạn tiền của thiên hạ

Cuối ngày hôm nay (8/10/2025), 3 con giáp tài vận lên hương, dễ đổi đời giàu có, sự nghiệp thăng hoa, vét cạn tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Ca sĩ Lynda Trang Đài từng trộm cắp tài sản mà vẫn tái phạm

Ca sĩ Lynda Trang Đài từng trộm cắp tài sản mà vẫn tái phạm

Cô gái 17 tuổi bị điện giật tử vong thương tâm khi băng qua đường trong cơn mưa lớn

Cô gái 17 tuổi bị điện giật tử vong thương tâm khi băng qua đường trong cơn mưa lớn

Công an Hà Nội thông tin vụ bé trai viết tâm thư 'cứu con khỏi dì ghẻ độc ác'

Công an Hà Nội thông tin vụ bé trai viết tâm thư 'cứu con khỏi dì ghẻ độc ác'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi thứ Năm 9/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Năm 9/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 8/10/2025, 3 con giáp hốt trọn ổ vàng, giàu sang vượt bậc, hút hết vận khí trời ban, vạn sự thuận hòa, tinh thần vui vẻ phơi phới

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 8/10/2025, 3 con giáp hốt trọn ổ vàng, giàu sang vượt bậc, hút hết vận khí trời ban, vạn sự thuận hòa, tinh thần vui vẻ phơi phới

Đúng hôm nay, thứ Tư 8/10/2025, 3 con giáp trúng số độc đắc, đổi đời đổi vận, tiều tiêu thoải mái, sự nghiệp phất lên như 'mọc cánh'

Đúng hôm nay, thứ Tư 8/10/2025, 3 con giáp trúng số độc đắc, đổi đời đổi vận, tiều tiêu thoải mái, sự nghiệp phất lên như 'mọc cánh'

Sau hôm nay, thứ Tư 8/10/2025, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ

Sau hôm nay, thứ Tư 8/10/2025, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (8/10/2025), 3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (8/10/2025), 3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh'

Cuối ngày hôm nay (8/10/2025), 3 con giáp tài vận lên hương, dễ đổi đời giàu có, sự nghiệp thăng hoa, vét cạn tiền của thiên hạ

Cuối ngày hôm nay (8/10/2025), 3 con giáp tài vận lên hương, dễ đổi đời giàu có, sự nghiệp thăng hoa, vét cạn tiền của thiên hạ