Sau ngày mai, thứ Tư 8/10/2025, 3 con giáp phúc khí tựa biển đông, tiền tài nhiều vô kể, công danh sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 07/10/2025 20:50

3 con giáp phúc khí tựa biển đông, tiền tài nhiều vô kể, công danh sự nghiệp thăng tiến không ngừng.

Tuổi Dần

Con giáp may mắn này sẽ chuẩn bị tinh thần chào đón hỷ sự, bạn sẽ gặp nhiều điều bất ngờ trong công việc cũng như quan hệ xung quanh. Không chỉ chăm chỉ làm việc, bạn còn khẳng định được tài năng của mình khiến đồng nghiệp và cấp trên đều phải công nhận. Bên cạnh đó, bạn cũng nhận được sự giúp đỡ từ những nhân vật tầm cỡ. Họ chính là quý nhân đưa đường dẫn lối cho họ trong thời gian tới.

Trong vận trình tình cảm, bạn sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian vì có người yêu cưng chiều hết mực, yêu thương bạn trọn vẹn, ít ai sánh bằng. Người độc thân sẽ băt đầu xuất hiện những người đang có ý định theo đuổi bạn sau ấn tượng của lần gặp gỡ đầu tiên.

Sau ngày mai, thứ Tư 8/10/2025, 3 con giáp phúc khí tựa biển đông, tiền tài nhiều vô kể, công danh sự nghiệp thăng tiến không ngừng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tài lộc của con giáp này sẽ cực vượng, tin vui liên tục gõ cửa. Công việc, kinh doanh có nhiều tiến triển, đồng thời cũng sẽ giàu sang phú quý, sống vui vẻ, khỏe mạnh, vận khí hanh thông, mấy tháng tới có hỷ sự thăng quan tiến chức, tài lộc hanh thông, sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền. 

Vận trình tình cảm con giáp này sẽ luôn ngập tràn hạnh phúc và chìm đắm trong tình yêu đầy màu hồng. Đối với những người đã có đôi có cặp, cả hai đều biết cách nhường nhịn lẫn nhau để gìn giữ hạnh phúc. Người độc thân khiến người khác phải say đắm, mê mệt vì nụ cười của mình.

Sau ngày mai, thứ Tư 8/10/2025, 3 con giáp phúc khí tựa biển đông, tiền tài nhiều vô kể, công danh sự nghiệp thăng tiến không ngừng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những người cầm tinh con giáp này sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu. Từ giai đoạn này đến cuối năm, bạn làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Đối với những người đầu tư kinh doanh, thì đây là lúc cần mạnh dạn phát huy mọi thế mạnh để có thể xây dựng cuộc sống viên mãn đủ đầy. Ngoài ra, bạn có thể gặp may trong đầu tư sinh lời hoặc trong công việc chuyên môn. 

Trong chuyện tình cảm, người độc thân đi đến đâu cũng có người thầm thương trộm nhớ hoặc được mai mối giới thiệu cho đối tượng ưng ý. Khi đã gặp được người ưng ý, bạn nên nhanh chóng chớp lấy cơ hội, đừng để hạnh phúc vuột mất. 

Sau ngày mai, thứ Tư 8/10/2025, 3 con giáp phúc khí tựa biển đông, tiền tài nhiều vô kể, công danh sự nghiệp thăng tiến không ngừng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi thứ Ba 7/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi thứ Ba 7/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi ngày mới, thứ Ba 7/10/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Năm 9/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Năm 9/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 8/10/2025, 3 con giáp hốt trọn ổ vàng, giàu sang vượt bậc, hút hết vận khí trời ban, vạn sự thuận hòa, tinh thần vui vẻ phơi phới

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 8/10/2025, 3 con giáp hốt trọn ổ vàng, giàu sang vượt bậc, hút hết vận khí trời ban, vạn sự thuận hòa, tinh thần vui vẻ phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 8/10/2025, 3 con giáp trúng số độc đắc, đổi đời đổi vận, tiều tiêu thoải mái, sự nghiệp phất lên như 'mọc cánh'

Đúng hôm nay, thứ Tư 8/10/2025, 3 con giáp trúng số độc đắc, đổi đời đổi vận, tiều tiêu thoải mái, sự nghiệp phất lên như 'mọc cánh'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Lời khai 'lạnh người' của nghi phạm đâm người yêu tử vong trên vỉa hè ở TP.HCM

Lời khai 'lạnh người' của nghi phạm đâm người yêu tử vong trên vỉa hè ở TP.HCM

Đời sống 1 giờ 48 phút trước
Bắp cải là "siêu thực phẩm" giá rẻ với 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết 

Bắp cải là "siêu thực phẩm" giá rẻ với 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết 

Dinh dưỡng 1 giờ 48 phút trước
Cháy tại hầm giữ xe trung tâm thương mại ở TP.HCM, hàng trăm người hoảng loạn tháo chạy

Cháy tại hầm giữ xe trung tâm thương mại ở TP.HCM, hàng trăm người hoảng loạn tháo chạy

Đời sống 2 giờ 3 phút trước
Hà Nội “chìm trong nước” hai lần chỉ trong một tuần: Nguyên nhân do đâu?

Hà Nội “chìm trong nước” hai lần chỉ trong một tuần: Nguyên nhân do đâu?

Đời sống 2 giờ 18 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 8/10/2025, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ

Sau hôm nay, thứ Tư 8/10/2025, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (8/10/2025), 3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (8/10/2025), 3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Cuối ngày hôm nay (8/10/2025), 3 con giáp tài vận lên hương, dễ đổi đời giàu có, sự nghiệp thăng hoa, vét cạn tiền của thiên hạ

Cuối ngày hôm nay (8/10/2025), 3 con giáp tài vận lên hương, dễ đổi đời giàu có, sự nghiệp thăng hoa, vét cạn tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Ca sĩ Lynda Trang Đài từng trộm cắp tài sản mà vẫn tái phạm

Ca sĩ Lynda Trang Đài từng trộm cắp tài sản mà vẫn tái phạm

Cô gái 17 tuổi bị điện giật tử vong thương tâm khi băng qua đường trong cơn mưa lớn

Cô gái 17 tuổi bị điện giật tử vong thương tâm khi băng qua đường trong cơn mưa lớn

Công an Hà Nội thông tin vụ bé trai viết tâm thư 'cứu con khỏi dì ghẻ độc ác'

Công an Hà Nội thông tin vụ bé trai viết tâm thư 'cứu con khỏi dì ghẻ độc ác'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi thứ Năm 9/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Năm 9/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 8/10/2025, 3 con giáp hốt trọn ổ vàng, giàu sang vượt bậc, hút hết vận khí trời ban, vạn sự thuận hòa, tinh thần vui vẻ phơi phới

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 8/10/2025, 3 con giáp hốt trọn ổ vàng, giàu sang vượt bậc, hút hết vận khí trời ban, vạn sự thuận hòa, tinh thần vui vẻ phơi phới

Đúng hôm nay, thứ Tư 8/10/2025, 3 con giáp trúng số độc đắc, đổi đời đổi vận, tiều tiêu thoải mái, sự nghiệp phất lên như 'mọc cánh'

Đúng hôm nay, thứ Tư 8/10/2025, 3 con giáp trúng số độc đắc, đổi đời đổi vận, tiều tiêu thoải mái, sự nghiệp phất lên như 'mọc cánh'

Sau hôm nay, thứ Tư 8/10/2025, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ

Sau hôm nay, thứ Tư 8/10/2025, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (8/10/2025), 3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (8/10/2025), 3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh'

Cuối ngày hôm nay (8/10/2025), 3 con giáp tài vận lên hương, dễ đổi đời giàu có, sự nghiệp thăng hoa, vét cạn tiền của thiên hạ

Cuối ngày hôm nay (8/10/2025), 3 con giáp tài vận lên hương, dễ đổi đời giàu có, sự nghiệp thăng hoa, vét cạn tiền của thiên hạ