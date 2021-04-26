Trong quá trình đi săn, P.X.D. đã vô tình bắn chết nạn nhân là L.K.M. vì "tưởng là gà rừng". Sau khi phát hiện nạn nhân đã tử vong, D. quỳ lạy 3 lần rồi đem xác giấu vào hang.

Theo báo Công an nhân dân, vụ việc nam thanh niên bắn chết người rồi đem xác giấu vào hang ở Lai Châu vừa được Công an tỉnh Lai Châu hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án. Theo đó, cơ quan công an đã tiến hành khởi tố bị can đối với P.X.D. (sinh năm 1983, ở bản San Dì, xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ) về hành vi "vô ý làm chết người".

Cụ thể vào ngày 8/4, D. rủ 2 người cùng bản đến khu vực đồi Bãi Trâu, Bản Cang, xã Mường So săn bắn. Đến khoảng 16 giờ, D. thấy dưới phía taluy âm có động đậy, tưởng gà rừng nên đã chĩa súng ngắm bắn. Đến gần kiểm tra thì phát hiện mình đã bắn nhầm khiến ông L.K.M. tử vong tại chỗ. Quá sợ hãi nên D. quỳ lạy nạn nhân 3 lần và nói với 2 người đi cùng nếu báo Công an thì D. sẽ tự tử. Sau đó, D. nhờ 2 người đi cùng khiêng xác nạn nhân đi giấu cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 300 mét trong một hang người dân đào nhím trước đó. D. còn dùng dao, gậy đào đất lấp cửa hang lại rồi tháo súng kíp của nạn nhân thành các bộ phận khác nhau giấu xung quanh hiện trường và đi về nhà. Đến hôm 22/4, sau nhiều ngày không thấy ông L.K.M. về nhà, người thân bắt đầu đi tìm kiếm và phát hiện xác nạn nhân trong hang. Khi được phát hiện, các xác đã trong quá trình phân hủy nặng. Người nhà nhanh chóng trình báo lên cơ quan công an. Nhận được tin, các lực lượng chức năng và cơ quan điều tra đã nhanh chóng đến hiện trường để điều tra làm rõ. Qua khám nghiệm tử thi có biết, nạn nhân L.K.M. tử vong do trúng 3 viên đạn ở vùng đầu và mặt.

P.X.D. và hung khí gây án - Ảnh: Công an nhân dân

Qua kiểm tra, rà soát, cơ quan công an đã phát động quần chúng nhân dân tố giác tội phạm và kêu gọi đối tượng gây án ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, P.X.D. đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc như trên.

Lực lượng Công an đã triệu tập những người có liên quan lấy lời khai phù hợp với kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi; đã truy tìm và thu giữ được các vật chứng của vụ án.

Vụ tài xế Mercedes tông chết người: Nữ tiếp viên Vietnam Airlines kháng cáo bản án Chị Nguyễn Thị Bích Hường không đồng tình với mức phạt tòa sơ thẩm đưa ra. Đồng thời, nữ tiếp viên hàng không này cũng yêu cầu truy cứu trách nhiệm của 2 công ty cho bị cáo thuê xe Mercedes gây tai nạn và xem xét dấu hiệu nghi tẩu tán tài sản từ bị cáo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tuong-la-ga-rung-nguoi-dan-ong-ban-nguoi-tu-vong-quy-lay-3-lay-roi-dem-xac-giau-vao-hang-403217.html