Đình chỉ công tác giám đốc Trung tâm Y tế TP Yên Bái do liên quan đến nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19

Xã hội 02/05/2021 20:05

UBND tỉnh Yên Bái vừa có quyết định tạm thời đình chỉ công tác với giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, chiều ngày 2/5, chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã có quyết định tạm thời đình chỉ công tác với ông Nguyễn Trường Giang - giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái - để kiểm điểm trách nhiệm và tiến hành quy trình xử lý kỷ luật theo quy định do có vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19, cụ thể là việc quản lý khu cách ly tập trung của chuyên gia nước ngoài.

Đình chỉ công tác giám đốc Trung tâm Y tế TP Yên Bái do liên quan đến nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 1
Khách sạn Như Nguyệt 2, TP Yên Bái, nơi cách ly tập trung các chuyên gia nước ngoài, sau đó đã phát hiện các ca dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh: VOV 

Đồng thời, lãnh đạo tỉnh Yên Bái cũng giao nhiệm vụ cho ông Đặng Đình Thắng - phó giám đốc Sở Y tế - trực tiếp phụ trách và chỉ đạo Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái từ ngày 2/5.

Thời gian tới, UBND tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục xem xét mức độ vi phạm để xử lý đối với các tổ chức, cá nhân khác có liên quan theo quy định.

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Từ khóa:   Covid-19 Covid-19 Yên Bái bệnh nhân Covid-19

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