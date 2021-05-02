Một phượt thủ ở TP.HCM đã đột tử trong quá trình chinh phục đỉnh núi Pu Si Lung (huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu).

Theo thông tin từ VOV, UBND huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu chia sẻ, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 1 phượt thủ tên L.M.K (inh năm 1987, trú TP.HCM) đột tử trên đường chinh phục đỉnh núi Pu Si Lung ở xã biên giới Pa Vệ Sủ. Trước đó, vào trưa 30/4 =, một nhóm phượt thủ gồm 10 người, đến từ nhiều tỉnh, thành đã tới đăng ký tạm trú tạm vắng với Công an xã Pa Vệ Sủ, báo với Đồn Biên phòng Pa Vệ Sủ về lịch trình chinh phục đỉnh núi Pu Si Lung. Đến sáng hôm nay ngày 2/5, có 2 người dẫn đường đã xuống núi trình báo có 1 người đột tử và hiện đang ở địa điểm khu vực hang đá, cách trung tâm xã khoảng 10 giờ đi bộ.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng gồm biên phòng, công an, dân quân vượt núi đã lên núi hỗ trợ đoàn phượt thủ. Theo thông tin ban đầu từ 1 nhóm các phượt thủ xuống núi trước vào chiều tối nay cho biết, nguyên nhân anh K. tử vong có khả năng do quá trình di chuyển đã mưa, nắng nhiều giờ dẫn tới kiệt sức và bị cảm. Đại diện chỉ huy Đồn Biên phòng Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè cho biết thêm, hiện lực lượng cứu hộ hơn 10 người, trong đó có 5 cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã tiếp cận được hiện trường và đang đưa thi thể anh K. và các phượt thủ còn lại xuống núi. Do trời tối khó đi, đường lên đỉnh núi chủ yếu là luồn rừng nên dự kiến khoảng 11 giờ đêm nay đoàn mới đưa được nạn nhân xuống núi.

Khu vực suối cạnh hang đá, nơi được xác định anh L.M. K đã tử vong - Ảnh: VOV Ông Kiều Hải Nam, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu cho biết: Đỉnh núi Pu Si Lung có độ cao hơn 3.000m so với mực nước biển, nằm ở xã biên giới Pa Vệ Sủ. Đường lên đỉnh núi rất gian nan, khắc nghiệt về thời tiết và mất hơn 10 giờ mới tới nơi. Thời gian gần đây, đỉnh núi này được các phượt thủ ưa mạo hiểm trong cả nước tới khám phá. Đỉnh núi Pu Si Lung chưa được công nhận là tour, tuyến khám khá. Sau sự việc không hay này, huyện Mường Tè sẽ chỉ đạo chính quyền địa phương tổ chức cắm biển cảnh báo và khuyến cáo nguy hiểm cho các phượt thủ trước khi bắt đầu hành trình khám phá. Theo Tuổi Trẻ, ông Nam cho biết, huyện đã chỉ đạo phòng Lao động thương binh và xã hội có hỗ trợ ban đầu cho gia đình anh K., đồng thời giao cơ quan công an làm việc với nhóm người đi cùng anh K. để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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