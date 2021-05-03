Hà Nội phát hiện nhóm 40 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, thuê chung cư sống

Hơn 40 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị cơ quan chức năng bắt quả tang khi đang ở chung cư Florence.
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Thông tin từ Tuổi Trẻ cho hay, tối 2/5, ông Hồ Trọng Thắng - chủ tịch UBND phường Cầu Diễn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) - xác nhận, lực lượng chức năng đã kiểm tra bất ngờ, phát hiện một nhóm người nước ngoài nhập cảnh trái phép trong một chung cư trên đường Trần Hữu Dực, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Cụ thể ông Thắng cho hay: "Hiện nay cơ quan chức năng đang làm việc với nhóm người này. Số lượng người nhập cảnh trái phép khoảng hơn 40 người".
Liên quan đến sự việc, đến 0h10 ngày 3/5, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành kiểm tra thông tin nhóm người này.
Theo VTC news, 40 người nghi là người Trung Quốc, nhập cảnh trái phép bị cơ quan chức năng bắt quả tang khi thuê sống ở chung cư Florence.