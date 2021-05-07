Nhân chứng vụ cháy tại quận 11: Cô giáo đến dạy kèm để mai các cháu thi, tụi nhỏ chết cả rồi

Xã hội 07/05/2021 22:21

Theo chia sẻ của những người sống gần vụ cháy nhà quận 11, sau tiếng nổ rất lớn, ngọn lửa bùng lên. Nhiều người hô hoán vào hỗ trợ cứu người bên trong nhưng không được.

Theo Tuổi trẻ, vụ hỏa hoạn xảy ra chiều 7/5, tại căn nhà 3 tầng trong hẻm 47 đường Lạc Long Quân, quận 11, TP.HCM.

Người dân ở gần vụ cháy nhà quận 11 cho biết, họ nghe tiếng nổ lớn phát ra từ căn nhà trong hẻm 47. Sau đó, khói lửa bùng lên từ căn nhà. Người dân sau đó đã hô hoán nhau dập lửa và gọi điện báo lực lượng PCCC đến hỗ trợ.

Chia sẻ với Pháp luật và Bạn đọc, chú Trung (người thân của gia đình nạn nhân) cho biết, cô giáo hôm nay đến dạy kèm cho mấy đứa nhỏ để mai tụi nó thi cũng là một trong những nạn nhân xấu số: "Mấy đứa con nít nó nhỏ xíu à, lúc chú về thì đã nghe mọi người nói nhà nó cháy, tụi nhỏ chết cả rồi".

Ngoài ra, một người dân tên Ân (49 tuổi, hàng xóm) cho hay, ngôi nhà trên có 8 người sinh sống gồm 3 trẻ em, 3 người lớn và 2 người già. “Người dân tìm cách vào trong nhấc cửa khoá nhưng cháy dữ lắm. Nhiều người thoát không kịp, mắc kẹt bên trong”, ông Ân kể lại.

“Tội quá, nghe nói có cô giáo tử vong nữa. Đây là lớp học nên khi xảy ra sự việc khiến ai cũng xót xa”, chị Hà (người dân gần hiện trường) chia sẻ với Pháp luật và Bạn đọc. 

Một nhân chứng khác cho biết trên báo Tuổi Trẻ: "Nghe nói đó là ngôi nhà xây để giữ trẻ tự phát". 

vu chay quan 11
Nhân chứng cho biết đây là ngôi nhà xây để giữ trẻ - Ảnh: Chụp từ clip Tuổi trẻ 

Đến tối cùng ngày, xung quanh khu vực xảy ra vụ hoả hoạn vẫn có rất đông người dân đứng tập trung bên ngoài để theo dõi vụ việc. Lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ hoả hoạn.

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Theo Công an TP.HCM vụ cháy nhà ở đường Lạc Long Quân, phường 1, quận 11 khiến cả gia đình cùng cô giáo thiệt mạng.

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