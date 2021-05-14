Mẹ tìm đến tận nhà tát thẳng bạn của con để cảnh cáo

2 học sinh cùng lớp chơi đùa rồi cắn vào tay nhau. Thế nhưng, sau đó, mẹ của 1 cháu bé đã đến nhà riêng nhà tát vào mặt học sinh còn lại.

Theo Vietnamnet, ngày 14/5, chị Nguyễn Thị Kim (SN 1976) ở tỉnh Nghệ An cho biết, chị đã làm đơn trình bày gửi lên Công an xã Kim Liên, huyện Nam Đàn về việc một người đến nhà tát vào mặt con trai.

Theo đó, con chị Kim là cháu Đ. (đang học lớp 3B tại Trường Tiểu học Làng Sen) và bạn học là cháu T. đã chơi đùa với nhau trong giờ ra chơi vào buổi sáng 13/5. Lúc đó, hai cháu cắn vào tay, vai nhau. Ngay sau đó, giáo viên chủ nhiệm lớp 3B đã tìm hiểu sự việc, nhắc nhở 2 học sinh.

10h30 cùng ngày, chị Kim đón con về nhà riêng ở xóm Liên Hồng. Khi đang nấu ăn, chị nghe thấy tiếng con khóc liền chạy ra thì thấy chị K. (phụ huynh bé T.) đang lớn tiếng nói tục.

Cháu Đ. sau khi bị tát, xuất hiện vết bầm đỏ ở cổ và má - Ảnh: Vietnamnet

Vết cắn ở vai của Đ. - Ảnh: Vietnamnet

“Chị ấy chở 2 đứa con và cháu trên xe, đi vào nhà tát Đ. một cái bên trái vùng mặt và cổ. Tát xong, chị ấy còn chửi xúc phạm con, nói những lời tục tĩu và còn doạ dẫm đến tính mạng…” – chị Kim chia sẻ với Vietnamnet.

Ngoài ra, sau đó, mẹ của T. còn có lời lẽ thách thức trên nhóm lớp về việc tát cảnh cáo con chị với nội dung: “Tôi tức cho một tát cảnh cáo do Đ. cắn T. để lại 4 dấu răng…”.

Theo lãnh đạo Trường Tiểu học Làng Sen, chiều hôm qua giáo viên chủ nhiệm lớp 3B đã mời phụ huynh 2 em lên làm việc và giải quyết trong nội bộ nhà trường. Theo đó, cô chủ nhiệm đã cho 2 em xin lỗi nhau. Riêng việc phụ huynh tát học sinh đã xảy ra ở nhà riêng nên sẽ có chính quyền địa phương xử lý.

Theo thông tin từ trưởng Công an xã Kim Liên, bước đầu đã nắm thông tin sự việc và sẽ mời các bên có liên quan đến làm việc.

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