Ảnh 'chụp lén' biệt thự triệu đô 'đắt xắt ra miếng' của nữ đại gia Phương Hằng, liệu có xa hoa như lời đồn?

Bà Phương Hằng không chỉ có sở thích chơi kim cương, mê siêu xe, xài hàng hiệu, bà còn sở hữu hàng loạt bất động sản trải dài khắp Việt Nam. Với vốn tài sản nghìn tỷ như vậy, dân tình cũng rất tò mò về căn nhà mà nữ đại gia đang sống xa hoa thế nào.

Từ loạt livestream "bốc phốt" những nghệ sĩ nổi tiếng, bà Phương Hằng cũng nổi lên theo, độ phủ sóng của bà trên mạng xã hội còn hơn cả các sao hạng A. Nữ đại gia từng tiết lộ rằng kim cương, sổ đỏ hiện tại trong tay bà phải tính theo cân ký nên càng làm cư dân mạng tò mò hơn về nơi ở của giới nhà giàu. Vì lẽ đó, mới đây, dân tình đã nhanh chóng tìm ra và lan truyền trên mạng xã hội về hình ảnh căn biệt thự triệu đô của nữ đại gia Phương Hằng và ông Dũng "lò vôi". Cư dân mạng không khỏi choáng ngợp trước vẻ xa hoa, lộng lẫy từ bên ngoài vào trong của căn biệt thự.

Hình ảnh bên ngoài căn biệt thự của bà Phương Hằng nhìn như cung điện Hoàng gia - Ảnh: Internet Căn biệt thự của gia đình bà Phương Hằng sinh sống có tên Hằng Hữu nằm ngay trung tâm quận 3, TP.HCM. Nằm ở mặt tiền đắc địa và nổi bật nhất khu phố với 6 tầng lầu, có tổng diện tích sàn 2.400m2. Nhìn từ bên ngoài, nhiều người đã phải choáng ngợp trước độ nguy nga, tráng lệ như cung điện Hoàng gia, đúng chuẩn giới siêu giàu. Tone màu sử dụng chủ yếu của căn biệt thự là màu trắng và màu vàng. Trước đây, không ít lần, bà Phương Hằng cũng đã chia sẻ hình ảnh của mình được chụp trong biệt thự, có thể thấy nội thất trang trí bên trong nhà cũng xa hoa không kém. Sàn nhà lát đá, tường, trần nhà và cầu thang cũng được điêu khắc tỷ mỹ, kỳ công không kém gì các khách sạn 5 sao nổi tiếng. Ngoài ra, căn biệt thự còn được bố trí hệ tủ kính lớn để trưng bày nhiều món đồ quý hiếm, có khu vực thờ tự riêng và cả thang máy để dễ dàng di chuyển.

Những hình ảnh bên trong nhà được nữ đại gia chia sẻ: Phòng khách được chọn màu chủ đạo là xanh dương đậm - Ảnh: Internet Bà Phương Hằng tạo dáng ngay phòng khách căn biệt thự - Ảnh: Internet Khu vực phòng ăn rộng lớn, không gian thoáng, sức chứa lớn - Ảnh: Internet Vợ chồng bà chụp cùng mẹ bên trong căn biệt thự triệu đô - Ảnh: Internet Căn biệt thự tràn ngập đồ xa xỉ và như một studio chụp hình - Ảnh: Internet Biệt thự triệu đô của gia đình bà Phương Hằng có thiết kế nội thất theo phong cách cổ điển kết hợp với hiện đại. Mọi vật dụng trong nhà được "dát vàng" cầu kỳ, thiết kế kỳ công. Sàn nhà ngoài lát đá cũng được trải thảm nhung sạch sẽ. Khi những hình ảnh biệt thự của bà Phương Hằng được chia sẻ, nhiều người không khỏi trầm trồ về độ lộng lẫy, xa hoa. Có người ví căn biệt thự giống như hoàng cung, cung điện ngày xưa. Tuy nhiên, cũng không ít người cho rằng có phần "sến" và rườm rà, quá nhiều chi tiết. Một số cư dân mạng bình luận: - “Xem xong tiền đình vì quá lắm chi tiết”. - “Căn nhà thể hiện đúng như phong cách của doanh nhân Phương Hằng”. - “Bộ sofa lớn trong phòng khách có màu xanh đậm, khiến cho không gian có cảm giác 'u tối' hơn".

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