Bà Phương Hằng khoe kim cương 'hạng nặng' 45 carat, chứng từ rõ ràng nhưng bị cho là hàng 'chợ trời'?

Trong livestream mới nhất, bà Phương Hằng bất ngờ khoe cả bộ sưu tập bạc tỷ và chiếc nhẫn kim cương 45 carat mới mua. Nhưng khi trình làng giấy tờ chứng minh thì cộng đồng mạng lại soi ra và cho rằng nhẫn kim cương của nữ CEO là giả, cô chỉ "nổ" cho vui.

Trong buổi livestream mới nhất phát trên các trang mạng xã hội, hút hàng chục nghìn lượt xem, nữ đại gia Nguyễn Phương Hằng tiết lộ bà rất mê kim cương và đang sở hữu bộ sưu tập kim cương giá trị nghìn tỷ khiến ai cũng "choáng". Không chỉ vậy, bà còn tự dưng "khoe của" chiếc nhẫn kim cương 45 carat vừa mua để tự thưởng cho mình. Bà nói: "Tôi mới tự thưởng cho mình hột xoàn mua trả góp. Viên kim cương tôi mới mua 45 carat. Tôi có 20 đến 30 viên như vậy. Dây chuyền tôi đang đeo là 300 carat. Quý vị thấy không, mỗi lần livestream là tôi đeo món trang sức khác...Tôi chắc chắn về độ chơi kim cương sát thương không ai chơi lại tôi, tôi chơi những món hiếm có, không thể tưởng tượng được, có tiền cũng chưa chắc mua được."

Bà Hằng khoe chiếc nhẫn kim cương 'siêu khổng lồ' mới mua trả góp để tự thưởng cho bản thân - Ảnh: Cắt từ clip Không dừng ở đó, bà chủ Đại Nam còn tung loạt giấy Giám định Đá quý Hoa Kỳ GIA lên để chứng minh hàng thật chứ không phải giả. Bà còn chắc nịch khẳng định rằng nếu ai là dân chơi kim cương thì nhìn qua sẽ biết giá trị thực của chúng. Chia sẻ của bà chủ Đại Nam nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán trong các hội nhóm. Một chuyên gia đá quý cho biết, phạm vi giá kim cương tự nhiên 1 carat được chứng nhận GIA dao động từ 1.800 USD đến 12.000 USD. Nếu quy đổi ra tiền Việt, phạm vi giá của kim cương 1 carat dao động từ 42 triệu cho đến 280 triệu đồng. Vị này nói: "Nếu đúng theo chia sẻ của bà Hằng, bộ sưu tập Kim Cương của bà có giá trị từ hàng trăm tỷ đến nghìn tỷ’.

Bà Hằng tung ra giấy Giám định Đá quý Hoa Kỳ GIA để chứng minh - Ảnh: Cắt từ clip Bài đăng của tài khoản gây xôn xao dân mạng vì cho rằng bà Phương Hằng xài hàng 'pha ke' - Ảnh: Chụp màn hình Theo đó, một chủ tài khoản đã đưa giấy kiểm định kim cương của mình và nói rằng check phát ra luôn. Trong khi viên kim cương 45 carat của Nguyễn Phương Hằng lại không tìm ra dữ liệu. Anh còn cho rằng giấy kiểm định GIA chuẩn phải được in trắng vàng chứ không phải thẫm màu như giấy của bà Hằng. Một dân chơi kim cương sành sỏi khác lại đăng đàn khẳng định kim cương của cô Hằng là hàng xịn - Ảnh: Chụp màn hình Sau khi các bài đăng bình luận xuất xứ thật giả của viên kim cương bà Phương Hằng sở hữu thì không ít cư dân mạng đã đưa ra ý kiến của mình. Bình luận sôi nổi của dân mạng về độ thật - giả của viên kim cương - Ảnh: Chụp màn hình Hiện, về phía bà chủ Đại Nam chưa có động thái đáp trả nào. Chắc sắp tới, bà Phương Hằng lại có màn treo thưởng "hot" cho những ai chứng minh được kim cương của bà là hàng "pha-ke" quá!

Đơn thương độc mã, bà Phương Hằng rơi vào tuyệt vọng sau cuộc chiến với ông Võ Hoàng Yên, cay đắng nhận ra 'mất mát quá nhiều' Sau những màn đấu tố gay gắt, chỉ trích nặng nề ông Võ Hoàng Yên, bà Phương Hằng khóc hết nước mắt nhận ra đã đánh mất quá nhiều thứ kể từ khi dấn thân vào "cuộc chiến".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ba-phuong-hang-khoe-kim-cuong-hang-nang-45-carat-chung-tu-ro-rang-nhung-bi-cho-la-hang-cho-troi-407625.html