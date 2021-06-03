Đối đầu, cãi vã vì 'livestream', bà Phương Hằng đòi ly hôn chồng, CĐM an ủi: 'Ông Dũng là doanh nhân, có nhiều kẻ thù'

Xã hội 03/06/2021 18:00

Vừa qua, cộng đồng mạng được dịp xôn xao trước thông tin bà Nguyễn Phương Hằng và ông Dũng "lò vôi" cãi nhau và bà còn lớn tiếng đề cập đến việc ly hôn. Tuy nhiên, qua phân tích, cư dân mạng đã đưa ra quan điểm cá nhân để "an ủi", mong bà Hằng bình tâm lại.

Tối ngày 2/6, bà Nguyễn Phương Hằng (vợ đại gia Dũng "lò vôi") đã có buổi livestream giao lưu với những người yêu quý mình. Tại đây, bà chủ Đại Nam khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" khi bất ngờ tuyên bố sẵn sàng ly hôn với chồng là ông Dũng 'lò vôi'.

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Vợ chồng ông Dũng 'lò vôi' - Ảnh: Internet

Nữ đại gia cho biết mình và chồng đang có những bất đồng khi ông Dũng không ủng hộ việc bà thường xuyên lên sóng livestream "bóc phốt" những cá nhân ở phe đối lập để rồi nhận về biết bao chỉ trích, ảnh hưởng tới gia đình và các con. Việc này cũng là nguyên nhân khiến hai vợ chồng đã có một trận "cãi nhau to" và bà đã khóc nức nở trong lần livestream hôm trước. 

"Cách đây 2 ngày, tôi từng cãi nhau với anh Dũng trước khi lên sóng livestream với mọi người vào ngày 31/5. Trước đây, anh ấy luôn ủng hộ tôi mà đến hôm trước anh ấy đã yêu cầu tôi đừng lên sóng livestream nữa.

Khi đó, tôi đã bật khóc. Tôi tuyên bố với anh ấy, nếu chung đường thì sống tiếp, không thì chúng ta ly dị. Hiện tôi và anh Dũng đang ở thế đối đầu rất căng thẳng" - bà Hằng nói trong livestream.

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Bà Nguyễn Phương Hằng trong livestream tối qua - Ảnh: Chụp màn hình

Trong suốt buổi phát sóng hôm qua, bà Hằng đã nhắc đi nhắc lại chuyện ly hôn như một lời khẳng định bà sẽ vẫn sống và "chiến đấu" cho những điều mình cho là đúng.

"Một tuần lễ nữa, 6 ngày nữa đúng kỷ niệm 15 năm ngày cưới. Tôi có nói với anh Dũng nếu như anh cảm thấy chúng ta không cùng chiến tuyến, nếu như anh cảm thấy trong cuộc chơi này liên quan đến công ty hay liên quan đến những gì cả đời anh cống hiến thì chúng ta tiến tới một bước đó là ly hôn...

Cho đến hiện nay thì anh Dũng và tôi đã gần như đối đầu nhau rồi, vậy thì chúng tôi kết thúc bằng ly hôn, đơn giản thôi...

Giờ đến phiên tôi với chồng tôi muốn ly hôn, muốn ly hôn thì ly hôn, tôi cũng muốn làm 1 người phụ nữ bình thường, biết đâu tôi là 1 người phụ nữ tuyệt vời sau ly hôn, tôi là người thành công mà" - bà Hằng liên tục đề cập đến vấn đề ly hôn trong livestream.

Tuy những lời chia sẻ của bà Hằng được cho là xuất phát từ tâm trạng hờn dỗi khi hai vợ chồng bất đồng quan điểm nhưng nhiều cư dân mạng đã tỏ ra vô cùng xót xa, tiếc nuối bởi lẽ vợ chồng bà đã song hành cùng nhau khá lâu và chuyện tình này để lại ấn tượng đẹp trong mắt nhiều người.

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Bình luận của dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình
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Dư luận thông cảm cho 'khó khăn' của hai vợ chồng - Ảnh: Chụp màn hình

Bênh cạnh đó, cũng có một số ý kiến bày tỏ sự thông cảm với ông Dũng trong việc này. Bởi lẽ, gia đình ông đang phải chịu nhiều sức ép từ dư luận. Hơn nữa, dù đã thành công nhưng ông vẫn là một doanh nhân làm ăn nên chuyện vướng vào thị phi sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới công việc. 

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Mới đây, bà Nguyễn Phương Hằng thông qua trang cá nhân của quản lý đã viết một bức tâm thư gửi đến người hâm mộ đã yêu quý mình thời gian qua.

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