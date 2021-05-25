Giữa lúc dư luận tranh cãi không ngừng, ca sĩ Duy Mạnh đã có bài đăng khá gay gắt nêu quan điểm của mình về chuyện nghệ sĩ làm từ thiện. Đáng nói, nam ca sĩ lại dùng nhiều từ ngữ khá nặng nề để chỉ trích. Giọng ca "Kiếp đỏ đen" đăng đàn:

Những ngày qua, NSƯT Hoài Linh trở thành chủ đề "hot" được dân mạng bàn tán xôn xao. Sau nửa năm kêu gọi quyên góp cho người dân miền Trung lũ lụt, nam danh hài "im hơi lặng tiếng", chưa công bố việc đã dùng số tiền này cho việc cứu trợ như thế nào nên bị công chúng đặt nghi vấn. Thậm chí, có nhiều người còn cho rằng nam danh hài đang muốn "ăn chặn" số tiền hơn 13 tỷ đồng.

"Cách đây 2 năm tớ có ghi cái tút này thế là bị bọn nó chửi. Bây giờ nhiều đứa bảo ngẫm lại thấy anh nói đúng. Muốn làm từ thiện thì liên hệ Mặt Trận Tổ Quốc hoặc Hội Chữ Thập Đỏ mà làm các cháu ạ. Vì họ phân công các ban ngành để quản lý số tiền đó. Nếu cá nhân nào ăn chặn số tiền đó sẽ bị xử tù. Còn đưa tiền cho 1 cá nhân làm từ thiện. Ví dụ đưa cho 1 nghệ sĩ làm từ thiện. Bọn nó có lỡ may tiêu hết thì cũng chả làm gì được đâu!”.

“Tôi nói thật. Nếu tôi làm từ thiện. Tôi chuyển 1 khoản tiền từ thiện vào tài khoản của Mặt Trận Tổ Quốc hoặc Hội Chữ Thập Đỏ. Rồi tôi đăng lên FB khoe là đã làm từ thiện. Tôi còn cảm thấy vinh dự và hạnh phúc vì đã đóng góp 1 phần nhỏ công sức cho xã hội. Và được nhà nước công nhận. Chứ gửi tiền vào tài khoản cho mấy cô, mấy anh đi hát mang danh nghệ sĩ đi làm từ thiện hộ. Tôi chả thấy gì là tự hào và vinh hạnh cả? Mà tự nhiên thấy mình đúng là một thằng ***. Vì đã đưa tiền cho họ tiêu hộ. Bọn họ vừa được tiếng vừa được miếng. Còn mình chả được cái *** gì cả”.

Giọng ca 'Kiếp đỏ đen' tiếp tục không ngần ngại đăng đàn 'chém' gió với lời lẽ gay gắt - Ảnh: Chụp màn hình

Dường như vẫn còn khá "bực tức" về chủ đề nghệ sĩ làm từ thiện, Duy Mạnh vẫn không chịu dừng lại, nam ca sĩ liên tiếp đăng đàn bày tỏ "bức xúc" của mình trên trang cá nhân:

“Tất cả những đứa nghệ sĩ hô hào quyên góp được số tiền vài chục tỷ từ thiện của thiên hạ. Đứa nào mà dám dẫn cả gia đình của mình lên một ngôi chùa nào, mà cảm thấy linh thiêng nhất. Rồi thề rằng: "Nếu mà ăn chặn số tiền quá 500 triệu sẽ bị trời chu đất diệt cả dòng họ." Rồi Livestream trực tiếp cho khán giả xem giống như là Livestream lúc đi làm từ thiện. Làm được như thế mọi người sẽ rất nể và có phần nào tin tưởng!! Nếu không dám thề thì biết rồi đấy!”.

Duy Mạnh bày tỏ quan điểm gay gắt về việc nghệ sĩ kêu gọi quyên góp từ thiện, đáng chú ý nhất khi được hỏi về vấn đề liên quan đến Hoài Linh - Ảnh: FBNV

“Mượn hoa cúng Phật đã là một cái tội rồi. Đó chính là bọn lượn lẹo. Cúng xong mang cả bình lẫn hoa về nhà cất đi!! Đó chính là bọn showbiz hô hào quyên góp từ thiện rồi cất làm của riêng. Tốt nhất nên đề phòng cái bọn (Mượn Hoa Cúng Phật), mồm thì nịnh khán giả là... Quí zị đang nuôi chúng tui đó. Nhưng lại tự vỗ ngực cho mình là Nghệ Sĩ Cống Hiến. Chúng tui cống hiến vì khán giả. Tất cả chỉ là cuộc trao đổi qua lại thôi! Đi hát kiếm tiền từ khán giả thì cống hiến cái *** gì hả?”, Duy Mạnh tiếp tục bày tỏ ý kiến với ngôn từ nặng nề, ngày càng tăng cấp cực "mạnh".

Sau những dòng chia sẻ "gay gắt" của nam ca sĩ, có một tài khoản Facebooker đã "thẳng thừng" hỏi suy nghĩ của anh về nghi vấn "ăn chặn" 13 tỷ đồng, anh đáp trả "gắt":

Khán giả hỏi Duy Mãnh về sự việc lùm xùm nghi 'ăn chặn' 13 tỷ đồng của Hoài Linh, anh đáp trả cực 'cay' - Ảnh: Chụp màn hình

Những dòng trạng thái bày tỏ quan điểm "thẳng như ruột ngựa" của Duy Mạnh đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Khá nhiều khán giả đã bày tỏ quan điểm đồng tình với nam ca sĩ.

Khá nhiều khán giả đã bày tỏ quan điểm đồng tình với nam ca sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, cũng có không ít khán giả bày tỏ quan điểm ủng hộ các nghệ sĩ làm từ thiện. Đơn cử là khán giả trong bình luận dưới đây, ủng hộ việc làm từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên.

Ảnh minh họa: Internet

Xung quanh việc nghệ sĩ làm từ thiện, không phải bây giờ mà trước đây cũng đã xảy ra 1 vài trường hợp tranh cãi. Tuy nhiên, với số tiền quyên góp cực lớn, lên đến hàng chục tỷ đồng, thậm chí hàng trăm tỷ đồng thì sự việc càng được nhiều người chú ý và đòi hỏi nghệ sĩ phải công khai rõ ràng, minh bạch hơn.