Bộ VHTTDL chính thức phản hồi về đề nghị tước danh hiệu NSƯT của Hoài Linh

Hậu trường 08/07/2021 17:59

Mới đây, đại diện Bộ VHTTDL đã có thông báo chính thức về quyết định liên quan đến đề nghị tước đi danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú của Hoài Linh.

Theo Tiền Phong, ông Trần Kim Hậu, Phó Chánh Thanh tra Bộ VHTTDL ký văn bản số 51 ngày 6/7 trả lời đơn về việc tước danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú của danh hài Hoài Linh. Thanh tra Bộ được lãnh đạo Bộ VHTTDL giao nghiên cứu, giải quyết nội dung đơn gửi tới Bộ ngày 7/6 kiến nghị tước danh hiệu đối với nghệ sĩ Hoài Linh.

Thanh tra Bộ giải thích, theo quy định tại khoản 1, Điều 79 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng: “Cá nhân được tặng thưởng danh hiệu vinh dự nhà nước mà vi phạm pháp luật hình sự, bị tòa án xét xử bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật và bị tuyên án tử hình phạt tù có thời hạn trở lên thì bị tước danh hiệu vinh dự nhà nước”.

Cho đến nay nghệ sĩ Hoài Linh chưa vi phạm quy định nêu trên, vì vậy chưa đủ cơ sở để xem xét việc tước danh hiệu.

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Danh hài Hoài Linh - Ảnh: Internet

Trước đó, theo Người Lao Động, Thanh tra Bộ VHTTDL đã có công văn gửi Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, chuyển đơn của bà N.T.T.H. để Sở này xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Trong đơn, bà H. đệ trình lên Đài truyền hình TP.HCM, Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ  VHTTDL đề nghị cơ quan chức năng xem xét thu hồi danh hiệu NSƯT của nam nghệ sĩ hài do đã gây dư luận xấu trong nhân dân thời gian qua. Đồng thời, đơn còn đề nghị cấm sóng các chương trình truyền hình và ấn phẩm trên internet có sự xuất hiện của nam danh hài.

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Hoài Linh bị đề nghị tước danh hiệu và cấm sóng - Ảnh: Thanh Niên

Cũng liên quan đến sự việc, trưa nay, cư dân mạng được dịp xôn xao khi xuất hiện một văn bản được cho là của Thanh Tra Bộ VHTTDL về vụ việc tước đi danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú của Hoài Linh. Nội dung văn bản cho biết, sau quá trình xem xét, Bộ  VHTTDL chưa thấy nghệ sĩ Hoài Linh vi phạm gì theo quy định tại khoản 1, điều 79 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ nên chưa đủ cơ sở để tước đoạt danh hiệu.

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Văn bản được cộng đồng mạng chia sẻ  - Ảnh: Internet

Liên quan đến ồn ào ngâm 13 tỷ đồng tiền từ thiện của Hoài Linh, tuy nam nghệ sĩ đã giải ngân xong số tiền, chính thức đưa ra lời xin lỗi và công khai các giấy tờ có liên quan nhưng sự việc đến nay vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống. Hoài Linh vẫn bị mang ra "đá xéo" khi có ồn ào liên quan đến từ thiện.

Xôn xao văn bản mới nhất quanh ồn ào tước danh hiệu NSƯT của Hoài Linh

Xôn xao văn bản mới nhất quanh ồn ào tước danh hiệu NSƯT của Hoài Linh

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một văn bản được cho là quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch liên quan đến đề nghị tước đi danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú của Hoài Linh. 

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