Mới đây, trong một bài viết búc xúc về chuyện từ thiện bị soi mói, siêu mẫu Xuân Lan đã bị bị một khán giả "xin ý kiến" về việc của nghệ sĩ Hoài Linh. Cô sau đó đã có câu trả lời không thể "chất hơn".

Dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trên cả nước nói chung và TP.HCM nói riêng. Đời sống của người dân cũng vì thế mà gặp không ít khó khăn. Trước tình hình trên, nhiều mạnh thường quân, nghệ sĩ Việt đã không tiếc tiền của, công sức tổ chức các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ bà con. Cũng là một trong những nghệ sĩ năng nổ trong công tác từ thiện, bếp ăn "Thương Sài Gòn" của siêu mẫu Xuân Lan đã nhận được nhiều sự ủng hộ và khen ngợi từ cộng đồng. Siêu mẫu Xuân Lan - Ảnh: Internet Tuy nhiên, hành động của cô cũng nhận về một số ý kiến chỉ trích, soi mói từ một bộ phận netizen. Quá bức xúc về chuyện này, mới đây, siêu mẫu đã có bài viết nói lên quan điểm của mình. Cô cho biết: "Nếu mà ai chửi các mặt của việc từ thiện mà họ cho tiền hay cho gạo vào quỹ nấu cơm thì thoải mái nha".

Bài viết của siêu mẫu - Ảnh: Chụp màn hình Xuân Lan tiết lộ về một số chỉ trích mà mình nhận phải - Ảnh: Chụp màn hình Ngoài những ý kiến của cộng đồng mạng dành cho trạng thái này thì dưới bài viết, có một netizen bất ngờ đã thẳng thắn hỏi Xuân Lan: "Chị nghĩ sao về việc làm từ thiện của Hoài Linh". Ngay lập tức, nữ nghệ sĩ đã đáp lại rằng: "Lên phường mà hỏi nha em". Màn trả lời của Xuân Lan nhận được nhiều lượt "thích" và "thả tim" của khán giả. Nghệ sĩ Hoài Linh - Ảnh: Internet Cập nhật tình hình, lướt qua Facebook của cô nàng, bình luận có phần "kém duyên" ấy đã bị cô cho "bay màu" không dấu vết. Qua sự việc, có thể thấy, chuyện từ thiện của giới nghệ sĩ, đặc biệt là với nghệ sĩ Hoài Linh cho đến thời điểm hiện tại vẫn bị netizen soi xét kỹ càng.

Nghệ sĩ Hoài Linh - Ảnh: Internet Xuân Lan tiết lộ tin nhắn với nghệ sĩ Hoài Linh - Ảnh: FBNV Trước đó, trong livestream trên trang cá nhân, siêu mẫu Xuân Lan đã chia sẻ đoạn tin nhắn nghệ sĩ Hoài Linh nhắn gửi đến người trợ lý trong nhóm từ thiện của cô. Nam danh hài bộc bạch: "Anh chẳng làm được gì phụ giúp cùng mọi người trong lúc này cả. Buồn lắm". Siêu mẫu liền đáp lại: "Đừng buồn anh ơi, anh khỏe, anh động viên tin nhắn cho tụi em là đủ vui rồi". Nhận được những lời động viên của đàn anh, Xuân Lan vô cùng xúc động.

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