Trang Trần công bố 50 tờ sao kê, mỉa mai 'ai đó': 'Bôi 5-7 lớp phấn, trét 9-10 lớp kem để dung nhan lộng lẫy mà che giấu cái lươn lẹo bên trong'

Những ngày gần đây, cụm từ "sao kê" đang ngày một trở nên thịnh hành và khiến cho bất kỳ ai làm từ thiện cũng phải e dè. Mới đây, vào tối ngày 10/9, cựu người mẫu Trang Trần cũng đã có động thái công khai toàn bộ thu chi, giấy tờ liên quan đến 100 ngày làm thiện nguyện của mình cùng cùng bếp ăn miễn phí mùa dịch bắt đầu từ ngày 13/5/2021.

"Cuộc sống đúng nghĩa vô thường, mới thấy đó rồi mất đó, mới vui đó rồi lại buồn đó, mới hạnh phúc đó rồi chia ly đó. Trang nói vậy vì không phải mình đang nản chí, nhưng Trang muốn dừng lại, dừng lại để lo cho gia đình, Trang còn cuộc sống của Trang, một người mẹ không thể nào bỏ con mình bơ vơ đi làm việc xã hội để rồi phải hứng chịu biết bao gạch đá"- trích bài viết của Trang Trần.

Bài viết của Trang Trần - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, sau những dòng tâm sự về cuộc sống, Trang Trần cũng chia sẻ rõ lý do sao kê ở thời điểm này không phải vì sợ bất kỳ ai mà là để thể hiện trách nhiệm và nghĩa vụ đối với các mạnh thường quân khi kêu gọi từ thiện. Kết thúc mỗi chương trình từ thiện khoảng 10 ngày, Trang Trần sẽ thực hiện "nghĩa vụ" này, nếu ai theo dõi cô thường xuyên sẽ biết.

"Làm vậy để báo cáo tình hình với các mạnh thường quân chứ không phải để làm vui lòng các mẹ thiên hạ - má thiên nhiên.

Những kẻ đó thì thôi khỏi phải bàn, bôi 5-7 lớp phấn, trét 9-10 lớp kem để dung nhan lộng lẫy mà che giấu cái lươn lẹo bên trong, còn tôi thì không : tôi không nói ngọt – tôi không nịnh đầm – tôi không làm vì cộng đồng, mà tôi thấy đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của tôi, bởi vì SG đã cưu mang tôi, ít ra là cũng tính tới thời điểm này, tôi nợ SG những ân tình nên tôi làm" - trích bài viết của Trang Trần.

Trang Trần làm từ thiện cùng bếp ăn miễn phí mùa dịch -Ảnh: Internet

Về chuyện tiền từ thiện, Trang Trần cho biết sẽ bàn giao lại số quỹ tồn cho sư phụ và xin đóng tài khoản này. Cô nói thêm số tiền 15 triệu "tồn đầu" thực chất là của cô, trong quá trình thiện nguyện ở Tri Tôn – An Giang, cựu người mẫu đã dùng tiền mặt của mình tặng cho 3 điểm (mỗi điểm 5 triệu) nhưng không chuyển khoản ra để trừ lại. Từ đây, Trang Trần tỏ rõ thái độ bức xúc với những người đã nói những điều không đúng về mình.

Cuối bài viết, cựu người mẫu cũng không quên gửi kèm đường link google drive chứa hình ảnh 50 tờ sao kê cho mọi người tiện theo dõi.