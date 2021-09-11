Trang Trần công bố 50 tờ sao kê, mỉa mai 'ai đó': 'Bôi 5-7 lớp phấn, trét 9-10 lớp kem để dung nhan lộng lẫy mà che giấu cái lươn lẹo bên trong'

Mới đây, cựu người mẫu Trang Trần đã bất ngờ công bố toàn bộ sao kê sau 100 ngày hoạt động cùng bếp ăn miễn phí mùa dịch của mình.
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Những ngày gần đây, cụm từ "sao kê" đang ngày một trở nên thịnh hành và khiến cho bất kỳ ai làm từ thiện cũng phải e dè. Mới đây, vào tối ngày 10/9, cựu người mẫu Trang Trần cũng đã có động thái công khai toàn bộ thu chi, giấy tờ liên quan đến 100 ngày làm thiện nguyện của mình cùng cùng bếp ăn miễn phí mùa dịch bắt đầu từ ngày 13/5/2021.
Thông qua bài viết này, cựu người mẫu bất ngờ thông báo sẽ gác lại các hoạt động thiện nguyện để lo cho gia đình.
"Cuộc sống đúng nghĩa vô thường, mới thấy đó rồi mất đó, mới vui đó rồi lại buồn đó, mới hạnh phúc đó rồi chia ly đó. Trang nói vậy vì không phải mình đang nản chí, nhưng Trang muốn dừng lại, dừng lại để lo cho gia đình, Trang còn cuộc sống của Trang, một người mẹ không thể nào bỏ con mình bơ vơ đi làm việc xã hội để rồi phải hứng chịu biết bao gạch đá"- trích bài viết của Trang Trần.
Ngoài ra, sau những dòng tâm sự về cuộc sống, Trang Trần cũng chia sẻ rõ lý do sao kê ở thời điểm này không phải vì sợ bất kỳ ai mà là để thể hiện trách nhiệm và nghĩa vụ đối với các mạnh thường quân khi kêu gọi từ thiện. Kết thúc mỗi chương trình từ thiện khoảng 10 ngày, Trang Trần sẽ thực hiện "nghĩa vụ" này, nếu ai theo dõi cô thường xuyên sẽ biết.
"Làm vậy để báo cáo tình hình với các mạnh thường quân chứ không phải để làm vui lòng các mẹ thiên hạ - má thiên nhiên.
Những kẻ đó thì thôi khỏi phải bàn, bôi 5-7 lớp phấn, trét 9-10 lớp kem để dung nhan lộng lẫy mà che giấu cái lươn lẹo bên trong, còn tôi thì không : tôi không nói ngọt – tôi không nịnh đầm – tôi không làm vì cộng đồng, mà tôi thấy đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của tôi, bởi vì SG đã cưu mang tôi, ít ra là cũng tính tới thời điểm này, tôi nợ SG những ân tình nên tôi làm" - trích bài viết của Trang Trần.
Về chuyện tiền từ thiện, Trang Trần cho biết sẽ bàn giao lại số quỹ tồn cho sư phụ và xin đóng tài khoản này. Cô nói thêm số tiền 15 triệu "tồn đầu" thực chất là của cô, trong quá trình thiện nguyện ở Tri Tôn – An Giang, cựu người mẫu đã dùng tiền mặt của mình tặng cho 3 điểm (mỗi điểm 5 triệu) nhưng không chuyển khoản ra để trừ lại. Từ đây, Trang Trần tỏ rõ thái độ bức xúc với những người đã nói những điều không đúng về mình.
Cuối bài viết, cựu người mẫu cũng không quên gửi kèm đường link google drive chứa hình ảnh 50 tờ sao kê cho mọi người tiện theo dõi.
Trang chính thức kêu gọi cho bếp ăn từ ngày 13/5/2021, và đến nay đã hơn 100 ngày, chúng tôi đã trải qua biết bao những vui buồn lẫn lộn. Cuộc sống đúng nghĩa vô thường, mới thấy đó rồi mất đó, mới vui đó rồi lại buồn đó, mói hạnh phúc đó rồi chia ly đó.
Trang nói vậy vì không phải mình đang nản chí, nhưng Trang muốn dừng lại, dừng lại để lo cho gia đình, Trang còn cuộc sống của Trang, một người mẹ không thể nào bỏ con mình bơ vơ đi làm việc xã hội để rồi phải hứng chịu biết bao gạch đá.
Hai từ “sao kê” hiện nay nó đã trở thành từ khóa rất phổ biến, nhưng không phải tôi sợ các ngài thánh phán mà phải sao kê, vì tính Trang hễ sau khi mỗi chương trình kết thúc 10 ngày tôi đều thực hiện nghĩa vụ đó, những ai thường theo dõi Trang sẽ biết. Làm vậy để báo cáo tình hình với các mạnh thường quân chứ không phải để làm vui lòng.
Những kẻ đó thì thôi khỏi phải bàn, bôi 5-7 lớp phấn, trét 9-10 lớp kem để dung nhan lộng lẫy mà che giấu cái lươn lẹo bên trong. Còn tôi thì không: Tôi không nói ngọt - tôi không nịnh đầm - tôi không làm vì cộng đồng, mà tôi thấy đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của tôi, bởi vì Sài Gòn đã cưu mang tôi, ít ra là cũng tính tới thời điểm này, tôi nợ Sài Gòn những ân tình nên tôi làm.
Nhưng giờ thì cũng đã đủ, Trang sẽ bàn giao lại số quỹ tồn cho sư phụ và xin đóng số TK này.
Tóm tắt sao kê như sau:
- Tồn đầu: 15.986.207 VNĐ
- Phát sinh có: 1.561.013.000 VNĐ
- Tồn cuối: 48.553.105 VNĐ
Thật ra số tồn đầu hơn 15 triệu đó là tiền của Trang, vì quỹ đi Tri Tôn - An Giang Trang đã trích tiền mặt của mình cho 3 điểm, mỗi điểm 5 triệu nhưng không chuyển khoản ra để trừ lại. Trang cũng xin góp 1 phần nhỏ nhoi của mình để phụ giúp thầy chăm lo công việc bếp ăn.
Nhân đây thì những ai nói Trang quyên góp - ăn chặn hơn trăm tỉ thì cũng hãy nhìn bản sao kê này mà tự vả vào mặt mình bốp bốp, vả thật mạnh vào để tỉnh ngộ. Nếu gãy luôn 2 cái răng cửa cũng được, để nhớ đời, sau này muốn nói gì thì hãy có bằng chứng cụ thể mới nói nha quí vị.
Có rất nhiều những bạn bè Facebook, anh chị em cũng khó khăn nhưng cũng muốn chung tay để cùng Trang ủng hộ Sài Gòn, số tiền của các bạn chuyển khoản không nhiều, 50 nghìn, 100 nghìn, 200 nghìn với dòng tin nhắn: “Trang ơi đừng sao kê nhé”, nhưng Trang cũng đành xin lỗi các bạn, vì đây là tính của Trang từ trước đến giờ, luôn tổng kết đầy đủ các giai đoạn kêu gọi.