Trang Trần bất ngờ công bố sao kê, thông báo dừng thiện nguyện sau 100 ngày 'lăn xả' mùa dịch vì lý do đặc biệt này

Những ngày gần đây, cụm từ " sao kê " đang ngày một trở nên thịnh hành và khiến cho bất kỳ ai làm từ thiện cũng phải e dè. Mới đây, vào tối ngày 10/9, cựu người mẫu Trang Trần cũng đã có động thái công khai toàn bộ thu chi, giấy tờ liên quan đến 100 ngày làm thiện nguyện của mình cùng cùng bếp ăn miễn phí mùa dịch bắt đầu từ ngày 13/5/2021.

"Cuộc sống đúng nghĩa vô thường, mới thấy đó rồi mất đó, mới vui đó rồi lại buồn đó, mới hạnh phúc đó rồi chia ly đó. Trang nói vậy vì không phải mình đang nản chí, nhưng Trang muốn dừng lại, dừng lại để lo cho gia đình, Trang còn cuộc sống của Trang, một người mẹ không thể nào bỏ con mình bơ vơ đi làm việc xã hội để rồi phải hứng chịu biết bao gạch đá"- trích bài viết của Trang Trần.

Bài viết của Trang Trần - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, sau những dòng tâm sự về cuộc sống, Trang Trần cũng chia sẻ rõ lý do sao kê ở thời điểm này không phải vì sợ bất kỳ ai mà là để thể hiện trách nhiệm và nghĩa vụ đối với các mạnh thường quân khi kêu gọi từ thiện. Kết thúc mỗi chương trình từ thiện khoảng 10 ngày, Trang Trần sẽ thực hiện "nghĩa vụ" này, nếu ai theo dõi cô thường xuyên sẽ biết.

Về chuyện tiền từ thiện, Trang Trần cho biết sẽ bàn giao lại số quỹ tồn cho sư phụ và xin đóng tài khoản này. Cô nói thêm số tiền 15 triệu "tồn đầu" thực chất là của cô, trong quá trình thiện nguyện ở Tri Tôn – An Giang, cựu người mẫu đã dùng tiền mặt của mình tặng cho 3 điểm (mỗi điểm 5 triệu) nhưng không chuyển khoản ra để trừ lại. Từ đây, Trang Trần tỏ rõ thái độ bức xúc với những người đã nói những điều không đúng về mình.

Trang Trần tóm tắt thu chi và thông báo đóng tài khoản từ thiện - Ảnh: Chụp màn hình

"Nhân đây thì những ai nói Trang quyên góp và ăn chặn hơn trăm tỷ thì cũng hãy nhìn bản sao kê này mà tự vả vào mặt mình bốp bốp, vả thật mạnh vào để tỉnh ngộ. Nếu gãy luôn 2 cái răng cửa cũng được, để nhớ đời, sau này muốn nói gì thì hãy có bằng chứng cụ thể mới nói nha quí vị" - Trang Trần bức xúc đáp trả vì bị đồn ăn chặn hơn trăm tỷ.

Cuối bài viết, cựu người mẫu cũng không quên gửi kèm đường link google drive chứa hình ảnh 50 tờ sao kê cho mọi người tiện theo dõi.

Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy đã công bố sao kê nhưng dưới phần bình luận, Trang Trần vẫn nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Bên cạnh những người ủng hộ, bày tỏ thái độ sẽ luôn tin tưởng cô thì vẫn có một bộ phận cư dân mạng thắc mắc về việc mộc giáp lai trong sao kê không rõ ràng. Hiện, sự việc vẫn thu hút sự quan tâm của dư luận.