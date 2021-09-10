Trang Trần bất ngờ công bố sao kê, thông báo dừng thiện nguyện sau 100 ngày 'lăn xả' mùa dịch vì lý do đặc biệt này

Hậu trường 10/09/2021 08:00

Giữa tin đồn ăn chặn hơn trăm tỷ tiền từ thiện, tối ngày 10/9, cựu người mẫu Trang Trần bất ngờ công bố toàn bộ sao kê sau 100 ngày hoạt động cùng bếp ăn miễn phí mùa dịch.

Những ngày gần đây, cụm từ "sao kê" đang ngày một trở nên thịnh hành và khiến cho bất kỳ ai làm từ thiện cũng phải e dè. Mới đây, vào tối ngày 10/9, cựu người mẫu Trang Trần cũng đã có động thái công khai toàn bộ thu chi, giấy tờ liên quan đến 100 ngày làm thiện nguyện của mình cùng cùng bếp ăn miễn phí mùa dịch bắt đầu từ ngày 13/5/2021.

trang tran 1
Cựu người mẫu Trang Trần - Ảnh: Internet

Thông qua bài viết này, cựu người mẫu bất ngờ thông báo sẽ gác lại các hoạt động thiện nguyện để lo cho gia đình

"Cuộc sống đúng nghĩa vô thường, mới thấy đó rồi mất đó, mới vui đó rồi lại buồn đó, mới hạnh phúc đó rồi chia ly đó. Trang nói vậy vì không phải mình đang nản chí, nhưng Trang muốn dừng lại, dừng lại để lo cho gia đình, Trang còn cuộc sống của Trang, một người mẹ không thể nào bỏ con mình bơ vơ đi làm việc xã hội để rồi phải hứng chịu biết bao gạch đá"- trích bài viết của  Trang Trần.

trang tran 2

trang tran 3
Bài viết của Trang Trần - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, sau những dòng tâm sự về cuộc sống, Trang Trần cũng chia sẻ rõ lý do sao kê ở thời điểm này không phải vì sợ bất kỳ ai mà là để thể hiện trách nhiệm và nghĩa vụ đối với các mạnh thường quân khi kêu gọi từ thiện. Kết thúc mỗi chương trình từ thiện khoảng 10 ngày, Trang Trần sẽ thực hiện "nghĩa vụ" này, nếu ai theo dõi cô thường xuyên sẽ biết.

Về chuyện tiền từ thiện, Trang Trần cho biết sẽ bàn giao lại số quỹ tồn cho sư phụ và xin đóng tài khoản này. Cô nói thêm số tiền 15 triệu "tồn đầu" thực chất là của cô, trong quá trình thiện nguyện ở Tri Tôn – An Giang, cựu người mẫu đã dùng tiền mặt của mình tặng cho 3 điểm (mỗi điểm 5 triệu) nhưng không chuyển khoản ra để trừ lại. Từ đây, Trang Trần tỏ rõ thái độ bức xúc với những người đã nói những điều không đúng về mình.

trang tran 4
Trang Trần tóm tắt thu chi và thông báo đóng tài khoản từ thiện  - Ảnh: Chụp màn hình

"Nhân đây thì những ai nói Trang quyên góp và ăn chặn hơn trăm tỷ thì cũng hãy nhìn bản sao kê này mà tự vả vào mặt mình bốp bốp, vả thật mạnh vào để tỉnh ngộ. Nếu gãy luôn 2 cái răng cửa cũng được, để nhớ đời, sau này muốn nói gì thì hãy có bằng chứng cụ thể mới nói nha quí vị" - Trang Trần bức xúc đáp trả vì bị đồn ăn chặn hơn trăm tỷ.

Cuối bài viết, cựu người mẫu cũng không quên gửi kèm đường link google drive chứa hình ảnh 50 tờ sao kê cho mọi người tiện theo dõi.

Trang Trần bất ngờ công bố sao kê, thông báo dừng thiện nguyện sau 100 ngày 'lăn xả' mùa dịch vì lý do đặc biệt này - Ảnh 5

Trang Trần bất ngờ công bố sao kê, thông báo dừng thiện nguyện sau 100 ngày 'lăn xả' mùa dịch vì lý do đặc biệt này - Ảnh 6
Bình luận của cư dân mạng -  Ảnh: Chụp màn hình

Tuy đã công bố sao kê nhưng dưới phần bình luận, Trang Trần vẫn nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Bên cạnh những người ủng hộ, bày tỏ thái độ sẽ luôn tin tưởng cô thì vẫn có một bộ phận cư dân mạng thắc mắc về việc mộc giáp lai trong sao kê không rõ ràng. Hiện, sự việc vẫn thu hút sự quan tâm của dư luận.

 

Chiều ngày 10/9, bác sĩ điều trị tiết lộ tình trạng sức khỏe của Phi Nhung: Phổi tổn thương nghiêm trọng, phải can thiệp ECMO

Chiều ngày 10/9, bác sĩ điều trị tiết lộ tình trạng sức khỏe của Phi Nhung: Phổi tổn thương nghiêm trọng, phải can thiệp ECMO

Chiều ngày 10/9, một bác sĩ tại bệnh viện Chợ Rẫy cho biết sức khỏe Phi Nhung chuyển biến nặng. Gia đình nữ ca sĩ mong khán giả sẽ tiếp tục cầu nguyện để cô mau chóng vượt qua bệnh tật. 

Xem thêm
Từ khóa:   sao kê Trang Trần sao kê bếp ăn từ thiện

TIN MỚI NHẤT

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 59 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 1 giờ 59 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 2 giờ 59 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 3 giờ 59 phút trước
Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 4 giờ 59 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 5 giờ 59 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 6 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36