Vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên hẹn ngày sao kê và 3 luồng ý kiến nổi bật của cư dân mạng trước drama sắp tới

Mới đây, vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên đã đồng loạt có bài viết thông tin về bản sao kê trên trang cá nhân. Tuy nhiên, cư dân mạng lại có những "phản ứng" vô cùng khác nhau về sự việc.

Như đã hẹn trong livestream trước đó, ngày 15/9, vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên đã đồng loạt có bài viết thông tin về bản sao kê trong chuyến từ thiện miền Trung năm 2020. Trên trang cá nhân, Công Vinh hẹn sẽ mang sao kê ra trước công chúng trong buổi livestream trực tiếp tại ngân hàng Vietcombank vào ngày 17/9 này, "Hiện tại, thành phố đã nới lỏng giãn cách tại một số quận vì vậy Vinh sẽ trực tiếp đến ngân hàng sao kê. Xin được mời tất cả mọi người cùng đồng hành với vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên trong: Buổi livestream Mang sao kê ra trước công chúng trực tiếp tại Vietcombank vào lúc 14h00, ngày 17/09/2021, trên fanpage Thủy Tiên. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người và hẹn các bạn vào thứ 6 tuần này" - trích bài viết của Công Vinh.

Vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên - Ảnh: Internet Còn trên trang cá nhân của Thủy Tiên, cô lại khẳng định chỉ dùng duy nhất một tài khoản ngân hàng chứ không phải 2 hay 3 tài khoản nào khác như mọi người đã đồn đoán. "Nếu ai có bằng chứng vui lòng gửi lên đây hoặc ngày mai cùng Tiên ra ngân hàng VCB Nam Sài Gòn đối chứng trước tất cả mọi người". Bên dưới phần bình luận, cư dân mạng đang bình luận vô cùng sôi nổi. Bên cạnh những ý kiến mời kế toán online, rất nhiều fan hâm mộ đã để lại comment ủng hộ, tin tưởng vợ chồng nữ ca sĩ. Thậm chí, có người còn khuyên cặp đôi nên kiện cho ra lẽ những người trước kia đã có ý lăng mạ mình khi chưa đưa ra được bằng chứng cụ thể.

"Luôn tin tưởng anh chị'; "Sau vụ này ở nhà cho lành anh chị ơi, có tiền để đó mà hưởng thụ chứ làm việc thiện mà bị nhiều người chửi anh chị, tội cho anh chị quá"' "Đủ giấy tờ kiện lại nha anh. Người ta làm vì cái tâm không phải như ai kia cậy có tiền có quan hệ muốn nói như nào thì nói" - bình luận bên dưới bài viết. Bên cạnh đó, "team qua đường" hóng chuyện lại có bình luận hài hước hơn khi cho biết đã cài sẵn đồng hồ và đang rất mong chờ những drama ngày 17/9 sắp tới. "14h 17/9/2021, mọi người nhớ đặt giờ hay cài đồng hồ báo thức, kẻo quên"; "Đúng là kịch hay mà, cứ chờ đến ngày đó xem, chắc chắn sẽ có những chuyện hay ho lắm đây. Hóng người thách thức lên tiếng quá đi" - bình luận bên dưới bài viết. Hình ảnh bên dưới bài viết của Thủy Tiên - Ảnh: FBNV Tuy nhiên, cũng có một bộ fan netizen chụp hẳn màn hình bình luận trước đó về vấn đề Thủy Tiên có nhiều tài khoản và yêu cầu nữ ca sĩ giải thích. Tuy nhiên, cô lại chọn chế độ "Hạn chế bình luận" khiến nhiều người xôn xa.

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