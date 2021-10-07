Matt Liu bị nghi sống cùng nhà bố mẹ Hương Giang chỉ vì chi tiết đặc biệt này

Hậu trường 07/10/2021 10:10

Khoe ảnh mới sắm đồng hồ "xịn xò" bạc tỷ, CEO người Singapore bị fan soi ra chi tiết đang sống cùng nhà bố mẹ bạn gái.

Sau gần nửa năm "mất tích", chuyện hẹn hò của Hoa hậu Hương Giang và tình trẻ Matt Liu - CEO người Singapore luôn được khán giả quan tâm. Thời gian trước đó, cặp đôi vướng nghi vấn đường ai nấy đi bởi người đẹp chuyển giới không xuất hiện trên mạng xã hội còn Matt Liu cũng chẳng có động thái nào nhắc tới bạn gái.

Tối 6/10 mới đây, netizen đã phát hiện hành động đáng chú ý từ Matt Liu nhằm chứng tỏ nam CEO vẫn còn tình cảm với Hương Giang. Cụ thể, anh chàng khoe chiếc đồng hồ hàng hiệu mới sắm có giá "sương sương" hàng tỷ đồng.

Matt Liu bị nghi sống cùng nhà bố mẹ Hương Giang chỉ vì chi tiết đặc biệt này - Ảnh 1

Matt Liu bị nghi sống cùng nhà bố mẹ Hương Giang chỉ vì chi tiết đặc biệt này - Ảnh 2

Matt Liu khoe đồng hồ hàng hiệu nhưng dân tình chỉ chú ý để góc chụp cửa phòng ngủ giống hệt nhà bố mẹ Hương Giang.

Được biết chiếc đồng hồ mà Matt Liu mới tậu thuộc BST Cosmograph Daytona, có giá trên website của Rolex là 327,5 triệu đồng. Tuy nhiên theo giá thị trường ở Việt Nam được một số shop chuyên đồ luxury công khai, con số này lên đến hơn 1 tỷ đồng. 

Khoe đồng hồ hàng hiệu nhưng dân tình chỉ chú ý tới chi tiết cánh cửa phòng Matt Liu đang đứng giống hệt màu sắc và góc chụp căn nhà bố mẹ Hương Giang tại Hà Nội. Chi tiết này khiến cư dân mạng đặt ra nghi vấn Matt Liu sống cùng nhà bố mẹ bạn gái. 

Matt Liu bị nghi sống cùng nhà bố mẹ Hương Giang chỉ vì chi tiết đặc biệt này - Ảnh 3

Matt Liu bị nghi sống cùng nhà bố mẹ Hương Giang chỉ vì chi tiết đặc biệt này - Ảnh 4

Matt Liu từng tới thăm gia đình bố mẹ Hương Giang ở Hà Nội.

Trước đó, CEO 9X đã về ra mắt bố mẹ Hương Giang, cùng chụp ảnh kỉ niệm chung. Tuy nhiên, một số fan cho rằng đây có thể chỉ là sự trùng hợp vì thiết kế nhà tại các chung cư thường sẽ trông khá giống nhau.

Hương Giang và Matt Liu hẹn hò sau chương trình Người ấy là ai. Tuy nhiên, sau khi Hương Giang vướng ồn ào "nói đạo lý" trên mạng xã hội, chuyện tình cảm của cặp đôi càng được cư dân mạng quan tâm hơn.

Thậm chí, cả hai còn vướng tin đồn đã chia tay khi bị tung ra nhiều bằng chứng không ở bên nhau. Cụ thể, ngày 5/6, MXH rộ lên tin Hương Giang thanh lý chiếc siêu xe 8 tỷ Matt Liu tặng, càng khiến fan lo lắng cho tình trạng của cặp đôi. 

Matt Liu bị nghi sống cùng nhà bố mẹ Hương Giang chỉ vì chi tiết đặc biệt này - Ảnh 5

Matt Liu và Hương Giang.

Trong khi đó, Hương Giang "mất tích" trên mạng hơn 7 tháng nay thì Matt Liu hiện đang ở Hà Nội - quê nhà người yêu và liên tục cập nhật các hoạt động lên trang cá nhân, cho thấy một cuộc sống thảnh thơi.

Ngoài chuyện sắm hàng hiệu, Matt Liu thường xuyên cập nhật hình ảnh đi chơi golf trên trang cá nhân, không nhắc tới bạn gái. Dưới phần bình luận, fan vẫn nhiệt tình hỏi thăm tung tích Hương Giang nhưng CEO trẻ lại "phớt lờ" và chỉ trả lời bình luận của bạn bè.

Matt Liu bị nghi sống cùng nhà bố mẹ Hương Giang chỉ vì chi tiết đặc biệt này - Ảnh 6

Matt Liu bị nghi sống cùng nhà bố mẹ Hương Giang chỉ vì chi tiết đặc biệt này - Ảnh 7

CEO 9X có cuộc sống thoải mái trong khi bạn gái "mất tích" trên mạng xã hội. 

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