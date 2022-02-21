Mỹ nữ 9X giàu nhất Cbiz Trung bị tố "đạo nhái" trắng trợn trên phim nhưng khí chất lại kém xa “bản gốc”

Sao quốc tế 21/02/2022 11:15

Bộ phim cổ trang Yên ngữ phú đã chính thức lên sóng những tập đầu tiên thế nhưng tạo hình của nữ chính lại bị tố đạo nhái.

Sau thời gian dài tập trung cho dòng phim hiện đại với tạo hình sang chảnh thì Kiều Hân đã quay trở lại với dòng phim cổ trang với hình tượng đại tiểu thư xinh đẹp, thông minh sánh đôi cùng mỹ nam cổ trang Từ Chính Khê. 

Mỹ nữ 9X giàu nhất Cbiz Trung bị tố 'đạo nhái' trắng trợn trên phim nhưng khí chất lại kém xa “bản gốc” - Ảnh 1

Trong bộ phim lần này, Kiều Hân đảm nhận vai nữ chính Thu Yên, là một đại tiểu thư không được sủng ái đứng đầu của Thu phủ, dựa vào nỗ lực cùng sự thông minh của bản thân mà từ khuê phòng bước ra bên ngoài, trải qua hết thảy khó khăn mà từng bước đi lên.

Mỹ nữ 9X giàu nhất Cbiz Trung bị tố 'đạo nhái' trắng trợn trên phim nhưng khí chất lại kém xa “bản gốc” - Ảnh 2

Mới đây, cộng đồng mạng xứ Trung đã phát hiện ra tạo hình trang phục của Kiều Hân trong bộ phim Yên Ngữ Phú giống hệt với bộ trang phục mà Hoàng Nhật Oánh mặc trong dự án Điện Hạ Đại Nhân Chọc Không Nổi đã lên sóng cách đây 4 năm. Không chỉ một mà rất nhiều bộ trang phục của hai bộ phim này đều giống hệt nhau, từ màu sắc, chi tiết cho tới kiểu dáng.

Mỹ nữ 9X giàu nhất Cbiz Trung bị tố 'đạo nhái' trắng trợn trên phim nhưng khí chất lại kém xa “bản gốc” - Ảnh 3

 Mỹ nữ 9X giàu nhất Cbiz Trung bị tố 'đạo nhái' trắng trợn trên phim nhưng khí chất lại kém xa “bản gốc” - Ảnh 4

Cư dân mạng này đã đưa ra một số hình ảnh so sánh trang phục của Kiều Hân và của Hoàng Nhật Oánh trong hai bộ phim này. Quả thật rất là khó để nhận ra sự khác biệt giữa chúng, có chăng chỉ là màu sắc bộ trang phục của Kiều Hân có phần nhạt hơn và cách buộc nơ cũng khác hơn so với "bản gốc" của Hoàng Nhật Oánh mà thôi.

Mỹ nữ 9X giàu nhất Cbiz Trung bị tố 'đạo nhái' trắng trợn trên phim nhưng khí chất lại kém xa “bản gốc” - Ảnh 5

Có thể thấy là cùng mặc một bộ trang phục song phong thái của Hoàng Nhật Oánh và Kiều Hân lại hoàn toàn đối lập nhau. Hoàng Nhật Oánh mang lại cảm giác cao sang bao nhiêu thì Kiều Hân lại bị khán giả chê "phèn" hơn bấy nhiêu...

Mỹ nữ 9X giàu nhất Cbiz Trung bị tố 'đạo nhái' trắng trợn trên phim nhưng khí chất lại kém xa “bản gốc” - Ảnh 6

Mỹ nữ 9X giàu nhất Cbiz Trung bị tố 'đạo nhái' trắng trợn trên phim nhưng khí chất lại kém xa “bản gốc” - Ảnh 7

Mỹ nữ 9X giàu nhất Cbiz Trung bị tố 'đạo nhái' trắng trợn trên phim nhưng khí chất lại kém xa “bản gốc” - Ảnh 8

Với sự giống nhau tới 99,99% này, nhiều người đã đặt ra nghi vấn liệu có phải tổ trang phục của Yên Ngữ Phú đã phải thuê trang phục hay không bởi vì dù sao đây cũng chỉ là một bộ phim chiếu mạng có kinh phí nhỏ.

Trường hợp này giống với trường hợp của TVB khi mà các bộ phim của chính TVB sản xuất cũng phải sử dụng đi sử dụng lại một bộ trang phục cho nhiều bộ phim bởi vì thiếu kinh phí.

Mỹ nữ 9X giàu nhất Cbiz Trung bị tố 'đạo nhái' trắng trợn trên phim nhưng khí chất lại kém xa “bản gốc” - Ảnh 9

Yên Ngữ Phú xoay quanh câu chuyện giữa Vương gia Lương Dực và đại tiểu thư Thu Yên. Trong đó, đại tiểu thư của Thu phủ là Thu Yên vốn không được nuông chiều đã phải dựa vào nỗ lực cùng sự thông minh của mình mà bước ra khỏi chốn khuê phòng để đi ra đại viện. Trong quá trình đó, cô gặp được chàng vương gia lạnh lùng, nham hiểm Lương Dực cùng nhau đấu trí đấu dũng rồi dần hiểu được tâm ý của nhau. Cuối cùng cả hai có được chuyện tình viên mãn hạnh phúc sau bao sóng gió, hiểm nguy.

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